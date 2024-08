天皇杯準々決勝のキックオフ時間と試合会場が決定！ J1の6クラブとJ2の2クラブが激突【天皇杯】

日本サッカー協会(JFA)は23日、第104回天皇杯準々決勝の試合会場、キックオフ時間を発表した。21日にラウンド16が行われた天皇杯。試合終盤での劇的な展開が起こるなどし、J1の6クラブ、J2の2クラブが勝ち上がった。9月からスタートするAFCチャンピオンズリーグ・エリート(ACLE)を戦うヴィッセル神戸、横浜F・マリノスは9月25日(水)に、AFCチャンピオンズリーグ2(ACL2)を戦うサンフレッチェ広島は、9月11日(水)に試合が行われることが既に発表されていた。

また、チケット販売に関しては、サンフレッチェ広島vsガンバ大阪が9月4日(水)の18時から、残りの試合は同7日(土)の10時から販売が開始される。試合日程、試合会場は以下の通り。◆準々決勝カード9/11(水)《18:30》【M82】サンフレッチェ広島 vs ガンバ大阪[エディオンピースウイング広島]9/18(水)《19:00》【M84】京都サンガF.C. vs ジェフユナイテッド千葉[フクダ電子アリーナ]9/25(水)《18:30》【M81】横浜F・マリノス vs レノファ山口FC[ニッパツ三ツ沢球技場]《19:00》【M83】鹿島アントラーズ vs ヴィッセル神戸[ノエビアスタジアム神戸]