今夜開幕のブンデスリーガ！ 「スカパー！」がドルトムントvsフランクフルトを無料配信、第2節はバイエルンvsフライブルクが無料

2024-25シーズンのブンデスリーガが23日に開幕を迎える。2023-24シーズンはレバークーゼンが無敗優勝を成し遂げ、初のマイスターシャーレを掲げることに成功。ヨーロッパリーグ(EL)では決勝で敗れるも、DFBポカールのタイトルも獲得し、シーズンわずか1敗という偉業を成し遂げた。そのブンデスリーガは23日(金)にボルシアMGvsレバークーゼンのカードで開幕。ブンデスリーガを放送する「スカパー! 」は、第1節と第2節の無料ライブ配信実施を発表した。

無料配信されるのは、第1節は8月24日(土)のドルトムントvsフランクフルト、第2節は9月1日(日)のバイエルンvsフライブルクの2試合。「SPOOX」、「スカパー! SOCCER アプリ」で無料LIVE配信する。今シーズンのブンデスリーガは、バイエルンのDF伊藤洋輝、ボルシアMGのDF板倉滉、FW福田師王、アウグスブルクのMF奥川雅也、フライブルクのMF堂安律、シュツットガルトのDFチェイス・アンリ、マインツのMF佐野海舟、ホルシュタイン・キールのFW町野修斗と8名がプレーする予定。「スカパー! 」では、全試合を「SPOOX」、「Amazon Prime Video チャンネル」、「スカパー! 番組配信」で、全試合LIVE配信。「スカパー! SOCCER アプリ」でも全試合配信する。◆第1節8月23日(金)《27:30》ボルシアMG(板倉滉、福田師王) vs レバークーゼン[シュタディオン・イム・ボルシア・パルク]8月24日(土)《22:30》RBライプツィヒ vs ボーフム[レッドブル・アレナ]アウグスブルク(奥川雅也) vs ブレーメン[インパルス・アレーナ]フライブルク(堂安律) vs シュツットガルト(チェイス・アンリ)[オイローパ=パルク・シュタディオン]ホッフェンハイム vs ホルシュタイン・キール(町野修斗)[ライン・ネッカー・アレーナ]マインツ(佐野海舟) vs ウニオン・ベルリン[コファス・アレーナ]《25:30》ドルトムント vs フランクフルト※無料放送[シグナル・イドゥナ・パルク]8月25日(日)《22:30》ヴォルフスブルク vs バイエルン(伊藤洋輝)[フォルクスワーゲン・アレーナ]《24:30》ザンクト・パウリ vs ハイデンハイム[ミレルントア・シュタディオン]◆第2節8月30日(金)《27:30》ウニオン・ベルリン vs ザンクト・パウリ[アルテ・フェルステライ]8月31日(土)《22:30》ボーフム vs ボルシアMG(板倉滉、福田師王)[ルール・シュタディオン]ブレーメン vs ドルトムント[ヴェーザーシュタディオン]フランクフルト vs ホッフェンハイム[ドイチュ・バンク・パルク]シュツットガルト(チェイス・アンリ) vs マインツ(佐野海舟)[メルセデス・ベンツ・アレーナ]ホルシュタイン・キール(町野修斗) vs ヴォルフスブルク[ホルシュタイン・シュタディオン]《25:30》レバークーゼン vs RBライプツィヒ[バイ・アレーナ]9月1日(日)《22:30》ハイデンハイム vs アウグスブルク(奥川雅也)[フォイト・アレーナ]《24:30》バイエルン(伊藤洋輝) vs フライブルク(堂安律)※無料放送[アリアンツ・アレーナ]