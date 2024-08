在庫商品大幅値下げ！ギャラリーレア『円高大還元セール』

ギャラリーレアは、在庫商品を大幅に値下げする『円高大還元セール』を8月15日から開催中です。

ギャラリーレア『円高大還元セール』

日銀が7月の金融政策決定会合で利上げを決め、そして同日行われた米国のFOMC(連邦公開市場委員会=金融政策を決める会合)の9月の利下げが確実な状況となったことは、ドル安円高為替相場の材料となりました。

7月上旬には1ドル=162円に迫っていた為替相場が、8月5日には一時、1ドル=141円台半ばまで円高に振れ、この1カ月間でおよそ20円、率にすると12〜13%も円高に進みました。

そこでギャラリーレアでは、この為替相場を反映した『円高大還元セール』を開催します。

為替相場を気にせず商品を購入できる、新たな取り組みとなります。

エルメスのバーキン・ケリーをはじめ、コンスタンス・ピコタンも『円高大還元セール』の対象商品です。

また、バッグ以外では、時計のロレックスGMTマスター2・デイトナ・サブマリーナなども対象です。

世の中の動向に連動した企画である『円高大還元セール』は、リユース業界ならではの柔軟性と機動力の高さによって価格改定を実現しています。

また、商品の買取においても、ギャラリーレアは、独自販売ルートを多数保有しているのみならず、いち早く為替相場を精査し、満足いただける金額をご提示しています。

※『円高大還元セール』の開催期間は予告なく終了することがあります。

