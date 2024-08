地元農場の高品質野菜を販売！TKF「かみしほろマルシェ」

TKFが北海道上士幌町にて無人で運営しているスマートストア「かみしほろマルシェ」で、今回須田農場(北海道上士幌町)で育てられた新鮮な野菜を販売中です。

TKF「かみしほろマルシェ」

店舗名 : かみしほろマルシェ

所在地 : 〒080-1408 北海道河東郡上士幌町上士幌東3線235-19

営業時間: 6:00〜翌2:00

定休日 : なし

これらの野菜は、星付き有名レストランでも使用されている高品質なもので、地元の皆様や観光に来られた方も手軽に購入出来ます。

また、日本各地で活躍する地域おこし協力隊が開発した商品の販売も開始しています。

協力隊商品1

■野菜販売

北海道上士幌町にある須田農場は須田侑希(すだゆうき)さんと和雅(かずまさ)さんの兄弟で営んでいる農場です。

こちらの野菜は星付き有名レストランでも使用されている高品質なもので、上士幌町のふるさと納税のお礼の品にも採用されています。

地元の方や観光に来られた方にも手軽に購入できるようにとの思いから、かみしほろマルシェでの販売となりました。

■地域おこし協力隊商品

地域おこし協力隊員(OBやOG含む)の皆様は、地域資源を活かしながら商品開発を行い、地域課題の解決に取り組んでいる方が多くいます。

しかし、個人での活動や販売には限界があり、販路の確保に苦戦する方も多くいます。

上士幌町でも多くの協力隊員が活動しており、それぞれの特技を活かした様々な取り組みや商品開発を行っています。

「かみしほろマルシェ」は、そのような協力隊員を応援する場として、彼らの開発した商品を常設で販売しています。

現在、十勝近隣の協力隊員の商品が多く取り揃えられていますが、今後は全道、全国へと販路を広げ、協力隊員の皆様が生み出す商品の見本市として、新しい価値観に出会える場所にしていきたいと考えています。

■「かみしほろマルシェ」

「かみしほろマルシェ」は、2023年4月より十勝地方初の無人運営のスマートストアとして、早朝から深夜まで利用いただける便利さを提供しています。

スマートフォンのみで入店から商品選択、決済までが完結し、レジ待ちなどのストレスなくお買い物を楽しむことができます。

