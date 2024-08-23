佐々木貴文登壇！松下政経塾「海と国境と人」
松下政経塾はパナソニックの創業者・松下幸之助が「未来のリーダーを輩出する」ことを目指して設立した公益財団法人です。
42期生の松田彩が松下政経塾を卒塾するにあたり、4年間の研修成果のフォーラムを地元広島で開催します。
松下政経塾「海と国境と人」
【松下政経塾】松田彩塾生 卒塾フォーラム「海と国境と人」開催
【お申込み】
フォーラムのみ(無料)
フォーラム＋懇親会(5,000円税込)
≪主催≫ 公益財団法人松下幸之助記念志財団 松下政経塾≪共催≫ 共同船舶株式会社 ≪協賛≫ 株式会社しましま≪後援≫ 一般社団法人日本捕鯨協会、株式会社水産経済新聞社、公益財団法人日本離島センター松下政経塾 松田 彩卒塾フォーラム「海と国境と人」
【イベント概要】
開催日時：2024年8月24日土曜日 14:00〜16:00
フォーラム会場：グランドプリンスホテル広島 2階 「瀬戸内」
〒734-0012 広島県広島市南区元宇品町23-1
https://www.princehotels.co.jp/hiroshima/access/
懇親会会場：あじよし
〒730-0051 広島県広島市中区大手町3-7-9 コンフォートホテル 1F
プログラム
13:30〜 開場
14:00〜 開始
開会挨拶：稗田政秋(公益財団法人 松下幸之助記念志財団 専務理事)
研修報告：松田彩(松下政経塾42期生)
「海洋から日本をより強くするには〜
捕鯨や離島漁業などの水産業強化から日本の安全保障を考える〜」
トークセッション：
経済的合理性だけを追求できない海の安全保障と移民政策
佐々木貴文氏(北海道大学大学院水産科学研究院 准教授)
松田彩(松下政経塾42期生)
〜休憩〜
15:25〜 お呈茶閉会挨拶：尾関健治(松下政経塾 塾頭)
16:00 閉会
≪主催≫ 公益財団法人 松下幸之助記念志財団 松下政経塾
≪共催≫ 共同船舶株式会社
≪協賛≫ 株式会社しましま
≪後援≫ 一般社団法人日本捕鯨協会、株式会社水産経済新聞社、公益財団法人日本離島センター
松下政経塾はパナソニックの創業者・松下幸之助が「未来のリーダーを輩出する」ことを目指して設立した公益財団法人。
42期生の松田彩が松下政経塾を卒塾するにあたり、4年間の研修成果のフォーラムを地元広島で開催します。
【登壇者紹介】
登壇者紹介
佐々木貴文氏(北海道大学大学院水産科学研究院 准教授)
2006年北海道大学大学院教育学研究科博士後期課程修了、博士(教育学)。
日本学術振興会特別研究員(DC2、PD)や鹿児島大学大学院水産学研究科准教授などを経て、2019年より現職。
水産政策審議会会長や漁業経済学会副会長、内外情勢調査会支部懇談会講師などを務める。
主な著書に、『近代日本の水産教育』(北海道大学出版会)、『漁業と国境』(共著、みすず書房)、『東シナ海』(角川新書)などがある。
松田彩(松下政経塾42期生)
オハイオ州立大学国際関係学部卒、北京大学大学院哲学部中国哲学専攻。
日米中の安定した関係を続け、人々の生活の平穏を保証したいと考えている。
一次産業の強化によって、離島防衛や国土保全、食料安全保障問題の解決を目指す。
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