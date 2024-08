佐々木貴文登壇！松下政経塾「海と国境と人」

松下政経塾はパナソニックの創業者・松下幸之助が「未来のリーダーを輩出する」ことを目指して設立した公益財団法人です。

42期生の松田彩が松下政経塾を卒塾するにあたり、4年間の研修成果のフォーラムを地元広島で開催します。

松下政経塾「海と国境と人」

【松下政経塾】松田彩塾生 卒塾フォーラム「海と国境と人」開催

【お申込み】

フォーラムのみ(無料)

フォーラム+懇親会(5,000円税込)

≪主催≫ 公益財団法人松下幸之助記念志財団 松下政経塾≪共催≫ 共同船舶株式会社 ≪協賛≫ 株式会社しましま≪後援≫ 一般社団法人日本捕鯨協会、株式会社水産経済新聞社、公益財団法人日本離島センター

【イベント概要】

開催日時:2024年8月24日土曜日 14:00〜16:00

フォーラム会場:グランドプリンスホテル広島 2階 「瀬戸内」

〒734-0012 広島県広島市南区元宇品町23-1

https://www.princehotels.co.jp/hiroshima/access/

懇親会会場:あじよし

〒730-0051 広島県広島市中区大手町3-7-9 コンフォートホテル 1F

プログラム

13:30〜 開場

14:00〜 開始

開会挨拶:稗田政秋(公益財団法人 松下幸之助記念志財団 専務理事)

研修報告:松田彩(松下政経塾42期生)

「海洋から日本をより強くするには〜

捕鯨や離島漁業などの水産業強化から日本の安全保障を考える〜」

トークセッション:

経済的合理性だけを追求できない海の安全保障と移民政策

佐々木貴文氏(北海道大学大学院水産科学研究院 准教授)

松田彩(松下政経塾42期生)

〜休憩〜

15:25〜 お呈茶閉会挨拶:尾関健治(松下政経塾 塾頭)

16:00 閉会

≪主催≫ 公益財団法人 松下幸之助記念志財団 松下政経塾

≪共催≫ 共同船舶株式会社

≪協賛≫ 株式会社しましま

≪後援≫ 一般社団法人日本捕鯨協会、株式会社水産経済新聞社、公益財団法人日本離島センター

【登壇者紹介】

佐々木貴文氏(北海道大学大学院水産科学研究院 准教授)

2006年北海道大学大学院教育学研究科博士後期課程修了、博士(教育学)。

日本学術振興会特別研究員(DC2、PD)や鹿児島大学大学院水産学研究科准教授などを経て、2019年より現職。

水産政策審議会会長や漁業経済学会副会長、内外情勢調査会支部懇談会講師などを務める。

主な著書に、『近代日本の水産教育』(北海道大学出版会)、『漁業と国境』(共著、みすず書房)、『東シナ海』(角川新書)などがある。

松田彩(松下政経塾42期生)

オハイオ州立大学国際関係学部卒、北京大学大学院哲学部中国哲学専攻。

日米中の安定した関係を続け、人々の生活の平穏を保証したいと考えている。

一次産業の強化によって、離島防衛や国土保全、食料安全保障問題の解決を目指す。

