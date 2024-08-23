GÂçºåFW±§º´Èþµ®»Ë¡Ö¾ï¤ËÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤ò°Õ¼±¡×Ãæ2Æü¤Î²áÌ©ÆüÄø¡õÆñÅ¨¡¦Ê¡²¬¤âµ¤¹ç
¡¡4°Ì¡¦GÂçºå¤Ï¤¢¤¹24Æü¡¢¥ê¡¼¥°Ê¡²¬Àï¡Ê¥Ñ¥Ê¥¹¥¿¡Ë¤ò¹Ô¤¦¡£Å·¹ÄÇÕ4²óÀï¡¦¾ÅÆîÀï¤«¤éÃæ2Æü¡£¥Û¡¼¥à¤Ç¤Ï4»î¹ç¾¡¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡ÈÆñÅ¨¡É¤È¡¢¿¿²Æ¤Î²áÌ©ÆüÄø¤ÇÈèÏ«¤Î»Ä¤ëÃæ¤Ç¤Î°ìÀï¤Ë¤Ê¤ë¡£¥¡¼¥Þ¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êFW±§º´Èþµ®»Ë¤À¡£
¡¡¡Ö½Ð¾ì»þ´Ö¤¬10Ê¬¤À¤«¤é¤È¤«¡¢Ã¯¤«¤ÎÈè¤ì¤¬¤É¤¦¤«¤È¤«¡¢¤½¤³¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤¤¡£¾ï¤ËÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ã¯¤«¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¤Ç¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡Å·¹ÄÇÕ¡¦¾ÅÆîÀï¤Ç¤Ï¸åÈ¾35Ê¬¤«¤é½Ð¾ì¡£¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÅª¤Ê¾õÂÖ¤ÏÂ¾Áª¼ê¤è¤ê¤âÎÉ¤¤¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤ËÌÜ¤ÎÁ°¤Î1»î¹ç¤Ë¤É¤ì¤À¤±¤Î¡ÈÇ®ÎÌ¡É¤òÃí¤²¤ë¤«¤¬Âç»ö¤À¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¡£»Ä¤ê11»î¹ç¡£Í¥¾¡Áè¤¤¤¬¾å°Ì5¥Á¡¼¥à¤Ë¹Ê¤é¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤Ã¤Æ¤â¡Ö½ç°Ì¤Ï¸«¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤¤¡£Â¾¥Á¡¼¥à¤Î·ë²Ì¤¬¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤é¤Îµ¤»ý¤Á¤ÎÎÌ¤¬º¸±¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¸ý¸µ¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¡¡¥ê¡¼¥°¿À¸ÍÀï¡Ê17Æü¡Ë¤Ç¤Ï1ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Î¡È¥Î¡¼¥ë¥Ã¥¯¥Ñ¥¹¡É¤Ç·àÅªÆ±ÅÀÃÆ¤Îµ¯ÅÀ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£°Û¼¡¸µ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤ë¥¨¡¼¥¹¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¥ê¡¼¥°Àï5»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¾¡¤ÁÅÀ3¤ËÆ³¤¯¡£