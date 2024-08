2024年の大統領選挙で民主党候補に指名されたカマラ・ハリス氏が、動画配信プラットフォームのTwitchで指名受諾演説を配信しました。Twitchを主に利用する若い世代へアピールする狙いがあると見られます。Kamala Harris is streaming her acceptance speech on Twitch - The Vergehttps://www.theverge.com/2024/8/22/24226050/kamala-harris-twitch-account-stream-speech

Kamala Harris's campaign will stream Dem convention speech on new Twitch channelhttps://thehill.com/homenews/campaign/4842187-vp-harris-dnc-speech-twitch/ハリス氏のTwitchチャンネル名はkamalaharris。2024年8月22日、ハリス氏の演説がこのチャンネルで生配信されました。なお、ハリス氏はTwitchだけでなくYouTube等でも配信を行っています。ハリス氏の広報担当者は「私たちの仕事は、メディアの現状を打ち破ることです。彼女のビジョンを、最も届きにくい有権者や、選挙を決める人々に直接放送するためにチャンネルを作りました」と述べました。さらに、「今回の演説は、これまでの選挙戦全体の中でも最大の瞬間のひとつとなるでしょう。そして、有権者がどこにいようと、Twitchも含めて、彼女のライブを確実にお届けします」と付け加えたとのことです。なお、ハリス氏はTikTokにもチャンネルを開設しています。ハリス陣営はXのアカウント経由で「ミーム」を取り入れるなど、若い世代へのアピールを積極的に行っていて、対抗のドナルド・トランプ陣営とZ世代を奪い合っています。カマラ・ハリスのTikTokアカウントを運営する5人のZ世代チームが投稿1件当たり平均600万再生を達成 - GIGAZINEby Gage Skidmore一方で、対立候補であるトランプ氏も3年間のアクセス禁止処分を経てTwitchチャンネルが復活しました。Twitchがドナルド・トランプ氏の無期限BANを解除 - GIGAZINE