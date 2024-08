赤坂Bizタワーに店舗を構える「ハリー・ポッター」魔法ワールドをイメージした「Harry Potter Cafe(ハリー・ポッター カフェ)」

そんな「Harry Potter Cafe(ハリー・ポッター カフェ)」に、9月1日のホグワーツの新学期に合わせて「バック・トゥ・ホグワーツ」にインスパイアされた、それぞれの寮をイメージしたメニューとグッズが順次登場!

メニューにはノンアルコールカクテルやパフェ、グッズにはスプーンが登場します☆

Harry Potter Cafe(ハリー・ポッター カフェ)「バック・トゥ・ホグワーツ」インスパイアメニュー

発売日:2024年8月30日(金)より順次

「ハリー・ポッター」魔法ワールドをイメージした「Harry Potter Cafe(ハリー・ポッター カフェ)」に、「バック・トゥ・ホグワーツ」にインスパイアされた、それぞれの寮をイメージしたメニューとグッズが登場!

9月1日のホグワーツの新学期に合わせて2024年8月30日より順次展開されます。

4寮をイメージしたノンアルコールカクテルと、2種のアイスをのせ、カラフルなソースで仕上げたパフェのセットメニューが登場。

思わず写真に撮りたくなるフォトジェニックで華やかなスペシャル感溢れるメニューです。

パフェのみ、単品で注文することもできます。

※ノンアルコールカクテルは通期単品販売なし、セット期間のみ販売です

グリフィンドール ドリンク

大胆さをもつ「グリフィンドール」をイメージしたノンアルコールカクテル。

フルーツの味わいに、スパイスを効かせた刺激的な一杯です。

スリザリン ドリンク

野心あふれる「スリザリン」をイメージしたノンアルコールカクテル。

緑のハーブでうめつくした、ミントとライムを浮かべたドリンクです。

ハッフルパフ ドリンク

友好的でフェアプレイあふれる「ハッフルパフ」をイメージしたノンアルコールカクテル。

トロピカル風味に仕上げられた、オレンジとホワイトのコントラストが引き立つメニューです。

レイブンクロー ドリンク

知性あふれる「レイブンクロー」をイメージしたドリンク。

澄んだ色のライチとフローラルフレーバーの甘酸っぱさが特徴です。

グリフィンドール パフェ

価格:1,790円(税込)

「グリフィンドール」を象徴するカラーのパフェ。

パンナコッタやバニラとカシスの2種のアイスをのせ、ベリーソースで仕上げられています。

スリザリン パフェ

価格:1,790円(税込)

パンナコッタや、バニラとヨーグルトの2種のアイスをのせたパフェ。

「スリザリン」を象徴するカラーをイメージしたキウイソースがかかっています。

ハッフルパフ パフェ

価格:1,790円(税込)

バニラとヨーグルトの2種のアイスを使ったパフェ。

レモンソースで仕上げた、「ハッフルパフ」らしいカラーのパフェです。

レイブンクロー パフェ

価格:1,790円(税込)

「レイブンクロー」を象徴するカラーをイメージしたブルーのヨーグルトクリームを使ったパフェ。

パンナコッタや、バニラとヨーグルトのアイスもトッピングされています。

パフェセット グリフィンドール/ハッフルパフ

価格:各2,990円(税込)

販売期間:2024年8月30日(金)〜9月12日(木)

「グリフィンドール」と「ハッフルパフ」をイメージしたドリンクとパフェのセット。

「グリフィンドール」のセットは、スパイスの効いたノンアルコールカクテルと、カシスのアイスを使ったパフェ。

「ハッフルパフ」のセットではトロピカル風味のノンアルコールカクテルと、レモンソースで仕上げたパフェを楽しめます。

パフェセット スリザリン/レイブンクロー

価格:各2,990円(税込)

販売期間:2024年9月13日(金)〜9月26日(木)

「スリザリン」と「レイブンクロー」をイメージしたパフェセット。

「スリザリン」はミントとライムを使ったノンアルコールカクテルと、キウイソースを使ったパフェです。

「レイブンクロー」はライチとフローラルフレーバーのノンアルコールカクテルと、ブルーのヨーグルトクリームで仕上げたパフェが味わえます。

パフェセット グリフィンドール/レイブンクロー

価格:各2,990円(税込)

販売期間:2024年9月27日(金)〜10月10日(木)

9月27日から10月10日までのラインナップは「グリフィンドール」と「レイブンクロー」をイメージしたノンアルコールカクテルとパフェのセット。

「ハリー・ポッター」ファン憧れの祝祭を堪能できるメニューです。

パフェセット スリザリン/ハッフルパフ

価格:各2,990円(税込)

販売期間:2024年10月11日(金)〜10月24日(木)

「スリザリン」と「ハッフルパフ」をイメージしたドリンクとパフェのセット。

10月11日から24日までの期間限定で提供されます。

パフェセット グリフィンドール/スリザリン

価格:各2,990円(税込)

販売期間:2024年10月25日(金)〜10月31日(木)

「グリフィンドール」と「スリザリン」をイメージしたパフェセット。

それぞれの寮を象徴するカラーのドリンクとパフェを楽しめるセットです。

10月25日から31日まで提供されます。

オリジナルグッズ スプーン

価格:各880円(税込)

種類:4種類(Gryffindor・Slytherin・Ravenclaw・Hufflepuff)

オリジナルグッズとしてスプーンが登場!

「グリフィンドール」「スリザリン」「ハッフルパフ」「レイブンクロー」のモチーフがあしらわれています。

飾り部分のフレームも豪華なデザインです。

「バック・トゥ・ホグワーツ」にインスパイアされた、それぞれの寮をイメージしたドリンクとパフェが登場。

オリジナルグッズとしてスプーンも販売されます。

Harry Potter Cafeの「バック・トゥ・ホグワーツ」インスパイアメニューは、2024年8月30日(金)より順次販売開始です☆

