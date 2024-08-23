『エヴァンゲリオン』ウインドシンフォニーの演奏曲目が決定 『シン・エヴァンゲリオン劇場版』より新編曲2曲が追加
2024年9月、川崎・大阪にて開催される『エヴァンゲリオン』ウインドシンフォニーの演奏曲目が決定した。本公演のため、今回新たに『シン・エヴァンゲリオン劇場版』より2曲が、新編曲として書き下ろされる。
1995年のテレビ放送以来、多くのファンを魅了する『エヴァンゲリオン』シリーズの吹奏楽版コンサート。2018年9月に東京にて初演。その後2019年、2022年、2023年と続き、今年2024年で5回目の開催となる。昨年は東京国際フォーラム・ホールA、兵庫県立芸術文化センターにて開催し、いずれも完売となった。
(C)カラー
昨年に引き続き今年の公演も、指揮・編曲 天野正道、スペシャルゲストとして高橋洋子（シンガー）、エリック・ミヤシロ（トランペット）が出演する。演奏は東京佼成ウインドオーケストラ（川崎公演）、Osaka Shion Wind Orchestra（大阪公演）が務める。
指揮・編曲：天野正道
高橋洋子
エリック・ミヤシロ
＜川崎公演＞ 吹奏楽：東京佼成ウインドオーケストラ (C)Atsushi Yokota
＜大阪公演＞ 吹奏楽：Osaka Shion Wind Orchestra (C)飯島隆
さらにコンサートオリジナルグッズの販売も決定。川崎・大阪公演にて、開場時間より販売される。
ウインドオーケストラが奏でる迫力の生演奏で『エヴァンゲリオン』の世界を楽しもう。
演奏予定曲目
「ヱヴァンゲリヲン新吹奏楽版」より
・ANGEL ATTACK（E06）
・EVA-01（E03）
・TOKYO-3（C07）
・Rei I（A01）
・A STEP FORWARD INTO TERROR（E09）
・EVA-00（E05）
・Both of you, Dance Like You Want to Win! (B12）
・THANATOS（E13）
with高橋洋子
・TENSIONS - welcome to the stage
・残酷な天使のテーゼ
「The World! EVAngelion JAZZ night =The Tokyo III Jazz club=」よりwithエリック・ミヤシロ
・Swinging A1
・Welcome to the Tokyo III jazz club
・Theme Q,suppa-duppa!
「ヱヴァンゲリヲン新劇場版」より
・The Final Decision We All Must Take（0902）「：破」より
・メドレー Gods Message(C17)～Dark Defender(C16)～The Anthem(C15)「：Q」より
「シン・エヴァンゲリオン劇場版」より
・this is the dream, beyond belief...
・What if? 2022（with高橋洋子)
・the path（with高橋洋子、エリック・ミヤシロ）
・tema principale:orchestra dedicata ai maestri ※新編曲
・psycho（with高橋洋子、エリック・ミヤシロ）※新編曲
※曲目は変更になる場合もございます。予めご了承ください。