2024年9月、川崎・大阪にて開催される『エヴァンゲリオン』ウインドシンフォニーの演奏曲目が決定した。本公演のため、今回新たに『シン・エヴァンゲリオン劇場版』より2曲が、新編曲として書き下ろされる。

1995年のテレビ放送以来、多くのファンを魅了する『エヴァンゲリオン』シリーズの吹奏楽版コンサート。2018年9月に東京にて初演。その後2019年、2022年、2023年と続き、今年2024年で5回目の開催となる。昨年は東京国際フォーラム・ホールA、兵庫県立芸術文化センターにて開催し、いずれも完売となった。

昨年に引き続き今年の公演も、指揮・編曲 天野正道、スペシャルゲストとして高橋洋子(シンガー)、エリック・ミヤシロ(トランペット)が出演する。演奏は東京佼成ウインドオーケストラ(川崎公演)、Osaka Shion Wind Orchestra(大阪公演)が務める。

指揮・編曲:天野正道

高橋洋子

エリック・ミヤシロ

<川崎公演> 吹奏楽:東京佼成ウインドオーケストラ (C)Atsushi Yokota

<大阪公演> 吹奏楽:Osaka Shion Wind Orchestra (C)飯島隆

さらにコンサートオリジナルグッズの販売も決定。川崎・大阪公演にて、開場時間より販売される。

ウインドオーケストラが奏でる迫力の生演奏で『エヴァンゲリオン』の世界を楽しもう。

演奏予定曲目

「ヱヴァンゲリヲン新吹奏楽版」より

・ANGEL ATTACK(E06)

・EVA-01(E03)

・TOKYO-3(C07)

・Rei I(A01)

・A STEP FORWARD INTO TERROR(E09)

・EVA-00(E05)

・Both of you, Dance Like You Want to Win! (B12)

・THANATOS(E13)

with高橋洋子

・TENSIONS - welcome to the stage

・残酷な天使のテーゼ

「The World! EVAngelion JAZZ night =The Tokyo III Jazz club=」よりwithエリック・ミヤシロ

・Swinging A1

・Welcome to the Tokyo III jazz club

・Theme Q,suppa-duppa!

「ヱヴァンゲリヲン新劇場版」より

・The Final Decision We All Must Take(0902)「:破」より

・メドレー Gods Message(C17)~Dark Defender(C16)~The Anthem(C15)「:Q」より

「シン・エヴァンゲリオン劇場版」より

・this is the dream, beyond belief...

・What if? 2022(with高橋洋子)

・the path(with高橋洋子、エリック・ミヤシロ)

・tema principale:orchestra dedicata ai maestri ※新編曲

・psycho(with高橋洋子、エリック・ミヤシロ)※新編曲

※曲目は変更になる場合もございます。予めご了承ください。