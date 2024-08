【ライブレポート】SEVENTEEN史上最大規模の日産スタジアムライブがTBSチャンネル1にて放送決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■放送は、TBSチャンネル1にて08/25(日)21:00~23:45

SEVENTEENの初のスタジアムツアー『SEVENTEEN TOUR ‘FOLLOW’ AGAIN TO JAPAN』から、5月26日に行われた日産スタジアム・ファイナル公演が、8月25日にTBSチャンネル1にてテレビ初独占放送される。

2023年12月に自身最大規模のドームツアーを成功させたSEVENTEEN。その約5ヵ月後に追加公演の最終地点として選んだ場所が、SEVENTEEN史上最大規模の会場となる “日産スタジアム”である。海外アーティストとしては異例的な単独コンサートであり、5月25日・26日の日産スタジアムには計14万4,000人が集結した。特にファイナル公演の26日はデビュー9周年の記念日であり、この特別な日に夢であった日産スタジアムにメンバー全員で立てたことは感慨深く、冒頭の挨拶から全員がその喜びを爆発させる。

「皆さん、やっとSEVENTEENが日産スタジアムに来ました。やったー! 9周年というこの日を大きなステージで全世界のCARAT(SEVENTEENファンの呼称)の皆さんとご一緒できるということがとてもうれしいです。CARATの皆さん、ありがとうございます。残るエネルギーを全部使うつもりですので、いい時間を過ごしましょう!」

彼らの言葉が物語るようにファイナル公演では、まさに圧倒的な熱量でこれまで体験したことのない“歴代級”のステージが次々と披露された。雄大な演出、臨場感溢れる初の生バンドセッションにより、一層スケール感が増した「Super」をはじめ「DON QUIXOTE」「CLAP」など、オールメンバーによる規格外のパフォーマンスがスタジアムライブの高揚感を倍増させていく。

今ツアーでは、“K-POPアルバム初動売上歴代1位”の記録を打ち立てた、11thミニアルバム『SEVENTEENTH HEAVEN』からのユニット曲が初めて披露されることも話題に。透き通るような美声が心に沁みるボーカルチーム「Yawn」、ダイナミックかつセクシーなダンスで魅了するパフォーマンスチーム「Back 2 Back」、ミステリアスなムードを見事に表現し映画のワンシーンのような舞台を築き上げるヒップホップチーム「Monster」、個々のポテンシャルの高さが存分に発揮される多彩なステージングにも注目だ。

9周年という特別な日に大きな愛情を込めて送られたバラード曲「All My Love-Japanese ver.-」では、副統括リーダーのJEONGHANが曲の最後に“守ってあげる。いつも”と優しい歌声を響かせながら両手を大きく広げ、会場を包み込むような仕草に大歓声が湧き起こり、泣き出すCARATの姿も見受けられた。

本編終盤、ファンキーなソウルを盛り込んだ「God of Music」では、この日いちばんの盛り上がりを見せる。メンバーが「日産スタジタム、Every Body JUMP!!」と煽ると、CARATはジャンプしながらの縦ノリでステージ上のパフォーマンスに応えていく。そして、“トリプルミリオンセラー”を達成したベストアルバム『17 IS RIGHT HERE』のタイトル曲「MAESTRO」のツアー初披露へ。指揮者が君臨し、強烈なサウンドに合わせて繰り広げられる超高速ステップは、圧巻で大歓声が湧き起こった。

記念すべき日にふさわしく、最後までエンジン全開でお互いへの感謝と限りない愛情を分かち合ったSEVENTEENとCARAT。最高の瞬間を共にし、忘れられない思い出を築いた、すべてが特別なかけがえのない1日となった日産スタジアム・ファイナル公演を、TBSチャンネルの放送を通し、ぜひ心に刻もう。

収録:2024年5月26日 神奈川・日産スタジアム

なお、『SEVENTEEN TOUR ‘FOLLOW’ AGAIN TO JAPAN 日産スタジアム』のテレビ初独占放送を記念して、SEVENTEEN公式グッズ詰め合わせセットを合計30名にプレゼントするキャンペーンを実施。詳細については、サイトで確認しよう。

番組情報

TBSチャンネル1『SEVENTEEN TOUR ‘FOLLOW’ AGAIN TO JAPAN 日産スタジアム』

08/25(日)21:00~23:45

※テレビ初独占放送

※初回放送のみスカパー!番組配信でも視聴可能

