¥È¥é¥ó¥×»á¡¢¥Ó¥è¥ó¥»¤Î³Ú¶Ê¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥À¥à¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Æ°²è¤ò¹³µÄ¼õ¤±¤Æºï½ü
11·î¤ÎÊÆÂçÅýÎÎÁª¤ÇÊÖ¤êºé¤¤òÌÜ»Ø¤¹¶¦ÏÂÅÞ¤Î¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×Á°ÊÆÂçÅýÎÎ¡Ê78¡Ë¤¬¡¢ÊÆ²Î¼ê¥Ó¥è¥ó¥»¡Ê42¡Ë¤Î³Ú¶Ê¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥À¥à¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Æ°²è¤òÌµµö²Ä¤ÇX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¸å¡¢¹³µÄ¤ò¼õ¤±¤Æºï½ü¤·¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¥Ó¥è¥ó¥»¤Î¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¤È²»³Ú½ÐÈÇ²ñ¼Ò¤«¤é»ÈÍÑÄä»ßÄÌ¹ð½ñ¤òÁ÷¤ë¤ÈÄÌÃ£¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¥È¥é¥ó¥×¿Ø±Ä¤¬Æ°²è¤òºï½ü¤·¤¿¤È¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥¹¥È¡¼¥ó»ï¤¬21Æü¤ËÊó¤¸¤¿¡£
Æ°²è¤Ï¥È¥é¥ó¥×¿Ø±Ä¤Î¹Êó¤òÃ´¤¦¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥Á¥ç¥ó»á¤¬¼«¿È¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¸ø³«¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¡Ö¥ß¥·¥¬¥ó¤ËÅþÃå¡×¤È¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤òÅº¤¨¡¢¶õ¹Á¤ÇÈô¹Ôµ¡¤Î¥¿¥é¥Ã¥×¤«¤é²¼¤ê¤ë¥È¥é¥ó¥×»á¤Î±ÇÁü¤Ë³Ú¶Ê¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥À¥à¡×¤Ï¡¢Ì±¼çÅÞ¤ÎÂçÅýÎÎ¸õÊä¤Ç¤¢¤ë¥«¥Þ¥é¡¦¥Ï¥ê¥¹ÉûÂçÅýÎÎ¤¬Àè·î22Æü¤Ë¥Ç¥é¥¦¥§¥¢½£¥¦¥£¥ë¥ß¥ó¥È¥ó¤Ç³«ºÅ¤·¤¿½é¤ÎÁªµó½¸²ñ¤ÇÆþ¾ì¶Ê¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¡£¤½¤Î¸å¡¢½é¤Î¸ø¼°Æ°²è¤Î³Ú¶Ê¤Ë¤âºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ó¥è¥ó¥»¤Î¥Á¡¼¥à¤¬³Ú¶Ê¤Î»ÈÍÑ¤òÇ§¤á¤Æ»ÈÍÑ²÷Âú·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤³¤È¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢²Î¼ê¥»¥ê¡¼¥Ì¡¦¥Ç¥£¥ª¥ó¤«¤é±Ç²è¡Ö¥¿¥¤¥¿¥Ë¥Ã¥¯¡×¡Ê97Ç¯¡Ë¤Î¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¡Ö¥Þ¥¤¡¦¥Ï¡¼¥È¡¦¥¦¥£¥ë¡¦¥´¡¼¡¦¥ª¥ó¡×¤ò½¸²ñ¤ÇÌµÃÇ»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¤ÈÈóÆñ¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¤Þ¤¿¡¢¼«¿È¤ÎSNS¥È¥¥¥ë¡¼¥¹¡¦¥½¡¼¥·¥ã¥ë¤Ç¤â¡¢¡Ö¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Ë¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×¤ËÅêÉ¼¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤¿¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¤¬À¸À®¤·¤¿²Î¼ê¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¤Îµ¶²èÁü¤òÅê¹Æ¤·¤ÆÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ó¥è¥ó¥»¤Ï4Æü´Ö¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¥¤¥ê¥Î¥¤½£¥·¥«¥´¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Ì±¼çÅÞÂç²ñ¤ÎºÇ½ªÆü¤È¤Ê¤Ã¤¿22Æü¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤·¤Æ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¹Ô¤¤¡¢¥Ï¥ê¥¹ÉûÂçÅýÎÎ¤Ø¤Î»Ù»ý¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ë¤È¤Î²²Â¬¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ê¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡áÀéºÐ¹áÆà»Ò¡Ë