(MCU)映画『&ウルヴァリン』にカムバックしたヒュー・ジャックマンが、ウルヴァリンに変身する過程を捉えた貴重な舞台裏動画を公開した。

ジャックマンは自身のを更新し、2本の動画を投稿。1本目は倍速動画で、メイクアップアーティスト2人がジャックマンの髪をカットしたり髭をトリムしたり、ドライヤーでスタイルを整えたりで大忙しだ。

動画の途中で、ジャックマンは目の下にハリを与えるためか美容用パックを貼り付けている。メイクアップアーティストはヘアピースや髭を付け加え、ウルヴァリンに仕上げていく。その間にジャックマンはスマホを見たり会話をしたり、食事を摂ったりしているが、完全にメイクアップアーティストに身を委ねている様子。2本目の動画は、メイクアップアーティスト2人が作業する様子が、等倍速度で投稿されている。

この2本の動画には、「『デッドプール&ウルヴァリン』のHMU(ヘア&メイクアップ)トレーラーの中の様子。ホイットニー・ジェームズとショーン・フラニガンは、僕が知る限りで一番才能があって忍耐強い人だ。長い一日で燃料切れの時や、突破口を開こうとしている時も、僕が不機嫌で大抵はお腹を空かせている時も、2人は僕が言葉を発する前に察して、そのすべてに対応するプレイリストを用意してくれる。言葉に出来ないほど感謝しているよ」と、メイクアップアーティスト2人に対する感謝の言葉が添えられている。

動画にはニュージーランド出身の女性アーティスト、ロードの曲「チーム(Team)」が使用されており、ジャックマンのお気に入りなのだろうか。曲のタイトルが、メイクアップアーティストのチームワークを象徴しているようにも取れる。もしかしたら「チーム」は、ウルヴァリンの変身過程で流れていたというプレイリストの一曲なのかもしれない。

このジャックマンの投稿は、裏舞台で映画を支えるチームの活躍も、この作品を成功させる上で欠かせなかったことがよく伝わってくる。製作チームが一丸となって取り組んだ『デッドプール&ウルヴァリン』は、R指定映画として史上最高の世界興行収入をし、大ヒット上映中だ。

