主演、2023年12月公開の映画が、2024年9月8日、にて配信開始となる。

若きウィリー・ウォンカはいかにしてあのチョコレート工場をつくったのか。世界的名作『チョコレート工場の秘密』の“夢のはじまり”が明かされる。『ハリー・ポッター』シリーズのプロデューサーが、(2024)の公開も控えたティモシー・シャラメをはじめとした超豪華キャスト&スタッフを迎えて贈る、歌と魔法と感動が詰まった心躍るファンタジー超大作。

監督は『パディントン』(2014)『パディントン2』(2017)のポール・キング。子供から大人まで楽しめる感動作をNetflixで。

『ウォンカとチョコレート工場のはじまり』は2024年9月8日、Netflix配信開始。

