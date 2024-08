アイドルグループLiVSが、8月13日(火)に下北沢シャングリラで行った「Go To 1st anniversary tour final」の模様を収録したのライブ音源を音楽配信サイトOTOTOYで配信スタートした。LiVSは渡辺淳之介(WACK代表)から2000万円の出資を受けて設立された音楽事務所ALL INc.の所属アイドルグループ。「Go To 1st anniversary tour final」は、グループ結成1周年を記念したツアーのファイナル公演で、先日リリースされたばかりのセカンド・アルバム『Dont Look Back』の収録曲”WiTH YOU”の初披露も行われた。

今回配信される音源には、ライヴ全曲に加え、MCも完全収録され、ハイレゾ音源で配信。加えて購入特典として当日の熱気を収めたライブ写真も付属する。<リリース情報>LiVS『Go To 1st anniversary tour』@下北沢シャングリラ配信⽇:2024年8⽉23日配信価格 2200円(税込)LiVS公式X https://twitter.com/LiVS_idol