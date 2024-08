最新ヒューマノイドの動画を一挙紹介まとめ　ボストンダイナミクス／テスラ／BMW:Figure／Unitree／UBTECH／Amazon:Agility

高度な身体能力のロボットを開発しているボストンダイナミクス(Boston Dynamics)はYouTubeのショート動画で電動アトラスが腕立て伏せをしている動画を公開した。同社が従来、公開してきた動画のイメージからすれば、ショートでおとなしい内容だが、電動ヒューマノイド分野においては多くのメーカーから、身体能力の高さをアピールする動画が次々と投稿されているため、それに対応した投稿なのかもしれない。

●進化するヒューマノイド 最新動画のまとめ最近になって公開された各社のヒューマノイド動画の一例はこちら。■Unitree G1 mass production version, leap into the future! 2024/08/19:■BMW Group Humanoid Figure 02 robots tested at BMW Group Plant Spartanburg 2024/08/06:■UBTECH Humanoid Robot Walker S Lite: Working in Zeekr Intelligent Factory 2024/08/06 :こちらは少し前の動画になるが、注目のテスラの第2世代の動画。■Optimus - Gen 2 | Tesla 2023/12/14:こちらはAmazonの物流倉庫で実証実験を行っているヒューマノイドの例。■Agility Robotics Broadens Relationship with Amazon: