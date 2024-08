ELプレーオフ、小田裕太郎は最終盤に出場もハーツは敗戦…アヤックスやブラガは勝利【EL】

22日、ヨーロッパリーグ(EL)予選プレーオフの1stレグが行われた。チャンピオンズリーグ(CL)予選3回戦で敗れたチームと、EL予選3回戦を勝ち上がったチームが参加するプレーオフ。勝利した12チームが本大会へと駒を進めることとなる。日本人選手では、FW小田裕太郎が所属するハート・オブ・ミドロシアン(ハーツ)がビクトリア・プルゼニと対戦。小田はベンチ入りすると、1点ビハインドの89分から出場したが、1-0でチームは敗れた。

また、3回戦では34人が蹴った激闘のPK戦を制し、勝ち上がったアヤックスは、ヤギエロニア・ビャウィストクと対戦。チューバ・アクポムのハットトリックなどで、1-4と快勝を収め、本大会出場に近づいた。その他、アンデルレヒトやブラガ、PAOKテッサロニキなどが勝利を収めている。プレーオフ2ndレグは29日に行われる。◆予選プレーオフ【1stレグ】8/22(木)ディナモ・ミンスク(ベラルーシ) 0-1 アンデルレヒト(ベルギー)ヤギエロニア・ビャウィストク(ポーランド) 1-4 アヤックス(オランダ)ルドゴレツ(ブルガリア) 4-0 FCペトロクブ(モルドバ)ルガーノ(スイス) 3-3 ベシクタシュ(トルコ)LASKリンツ(オーストリア) 1-1 FCSB(ルーマニア)RFS(ラトビア) 2-1 APOEL(キプロス)マッカビ・テルアビブ(イスラエル) 3-0 TSCバチュカ・トポラ(セルビア)PAOKテッサロニキ(ギリシャ) 4-0 シャムロック・ローバーズ(アイルランド)フェレンツヴァーロシュ(ハンガリー) 0-0 FKボラツ・バニャ・ルカ(ボスニア・ヘルツェゴビナ)モルデ(ノルウェー) 0-1 エルフスボリ(スウェーデン)ブラガ(ポルトガル) 2-1 ラピド・ウィーン(オーストリア)ビクトリア・プルゼニ(チェコ) 1-0 ハート・オブ・ミドロシアン(スコットランド)【2ndレグ】8/29(木)アンデルレヒト(ベルギー) vs ディナモ・ミンスク(ベラルーシ)アヤックス(オランダ) vs ヤギエロニア・ビャウィストク(ポーランド)FCペトロクブ(モルドバ) vs ルドゴレツ(ブルガリア)ベシクタシュ(トルコ) vs ルガーノ(スイス)FCSB(ルーマニア) vs LASKリンツ(オーストリア)APOEL(キプロス) vs RFS(ラトビア)TSCバチュカ・トポラ(セルビア) vs マッカビ・テルアビブ(イスラエル)シャムロック・ローバーズ(アイルランド) vs PAOKテッサロニキ(ギリシャ)FKボラツ・バニャ・ルカ(ボスニア・ヘルツェゴビナ) vs フェレンツヴァーロシュ(ハンガリー)エルフスボリ(スウェーデン) vs モルデ(ノルウェー)ラピド・ウィーン(オーストリア) vs ブラガ(ポルトガル)ハート・オブ・ミドロシアン(スコットランド) vs ビクトリア・プルゼニ(チェコ)