フレデリックが、9月7日（土）に新曲「Happiness」を配信リリースする。

新曲「Happiness」は、すでに今年の夏フェスで一足先にライブ披露されており、SNS用ショート音源が先行配信されているが、正式に9月7日音源リリースとなる。ジャケット写真は今作も三原康司が手がけている。

合わせて、配信スタート日に自身のサービスのライブラリに自動登録されるサービス、Pre Add/Pre Save/Pre Orderも受付中。ラジオのオンエアもスタートしている、

現在、夏フェスに出演中のフレデリック。9月からはZepp Haneda(TOKYO)にて3ヶ月連続の対バンイベント＜UMIMOYASU 2024 MOVE＞を開催、9月22日（日）にgo!go!vanillas、10月20日（日）にPerfume、11月30日（土）にTHE ORAL CIGARETTESが出演する。さらに、2025年2月11日（火・祝）に神戸 ワールド記念ホール、そして2月24日（月・休）に東京 日本武道館にて＜FREDERHYTHM ARENA 2025＞の開催を予定している。

リリース情報

Digital Release「Happiness」

2024.09.07
Pre-Add/Save/Order：https://a-sketch-inc.lnk.to/frederic_happiness_pre

ライブ・イベント情報

＜UMIMOYASU 2024 MOVE＞※対バン有り

9月22日（日）「UMIMOYASU 2024 MOVE -MOVE ON-」
東京 Zepp Haneda(TOKYO) w/ go!go!vanillas

10月20日（日）「UMIMOYASU 2024 MOVE -MAKE A MOVE-」
東京 Zepp Haneda(TOKYO) w/ Perfume

11月30日（土）「UMIMOYASU 2024 MOVE -MOVE OUT-」
東京 Zepp Haneda(TOKYO) w/ THE ORAL CIGARETTES

全公演 OPEN 18:00 / START 19:00
■チケット情報
料金　6,600円（ドリンク代別）
席種　1Fスタンディング／2F指定
一般発売　8月24日10:00
特設サイト：https://frederic-official.com/feature/umimoyasu2024_move

ライブ・イベント情報

＜FREDERHYTHM ARENA 2025＞※ワンマンライブ
2025年2月11日（火・祝）神戸 ワールド記念ホール
2025年2月24日（月・休）東京 日本武道館
特設サイト：https://frederic-official.com/feature/arena2025

関連リンク

◆フレデリック オフィシャルサイト
◆Instagram公式アカウント
◆TikTok公式アカウント