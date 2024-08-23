フレデリック、9/7に新曲「Happiness」配信リリース
フレデリックが、9月7日（土）に新曲「Happiness」を配信リリースする。
新曲「Happiness」は、すでに今年の夏フェスで一足先にライブ披露されており、SNS用ショート音源が先行配信されているが、正式に9月7日音源リリースとなる。ジャケット写真は今作も三原康司が手がけている。
合わせて、配信スタート日に自身のサービスのライブラリに自動登録されるサービス、Pre Add/Pre Save/Pre Orderも受付中。ラジオのオンエアもスタートしている、
リリース情報
2024.09.07
Pre-Add/Save/Order：https://a-sketch-inc.lnk.to/frederic_happiness_pre
ライブ・イベント情報
9月22日（日）「UMIMOYASU 2024 MOVE -MOVE ON-」
東京 Zepp Haneda(TOKYO) w/ go!go!vanillas
10月20日（日）「UMIMOYASU 2024 MOVE -MAKE A MOVE-」
東京 Zepp Haneda(TOKYO) w/ Perfume
11月30日（土）「UMIMOYASU 2024 MOVE -MOVE OUT-」
東京 Zepp Haneda(TOKYO) w/ THE ORAL CIGARETTES
全公演 OPEN 18:00 / START 19:00
■チケット情報
料金 6,600円（ドリンク代別）
席種 1Fスタンディング／2F指定
一般発売 8月24日10:00
特設サイト：https://frederic-official.com/feature/umimoyasu2024_move
ライブ・イベント情報
2025年2月11日（火・祝）神戸 ワールド記念ホール
2025年2月24日（月・休）東京 日本武道館
特設サイト：https://frederic-official.com/feature/arena2025
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