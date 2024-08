THE RAMPAGE、韓国ファンと再会！11月16日にソウルでファンミーティングを開催へ

THE RAMPAGE from EXILE TRIBEが、もう一度韓国のファンと会う。THE STAR PARTNERによると、彼らは11月16日、ソウル永登浦(ヨンドゥンポ)区のミョンファライブホールにて公式ファンミーティングを開催し、RAVERS(THE RAMPAGEのファン)に会う。昨年11月の「2023 THE RAMPAGE 1st FAN CONCERT in SEOUL 〜THE BEGINNING〜」で韓国のファンと初めて会ってから、1年ぶりとなる。

2014年に結成し、2017年1月にメジャーデビューしたTHE RAMPAGE from EXILE TRIBEは、3つのオーディションを通じて選ばれた16人組ダンス&ボーカルグループで、ボーカルのRIKU、川村壱馬、吉野北人とパフォーマーのLIKIYA、陣、神谷健太、与那嶺瑠唯、山本彰吾、岩谷翔吾、浦川翔平、藤原樹、武知海青、長谷川慎、龍、鈴木昂秀、後藤拓磨で構成されている。ファンミーティングのタイトル「2024 THE RAMPAGE FAN MEETING〜DEAR RAVERS in SEOUL〜」は、いつも一緒にいてくれて、待ってくれたファンのため準備した時間という意味が込められている。約1年ぶりに韓国のファンと再会することになった彼らは、現場だけで見られる出来の良いステージと多彩なコーナー、ファンとの身近なコミュニケーションで、大切な思い出を作る予定だ。THE RAMPAGEは今年上半期、約4ヶ月にわたるライブツアーとタイでの公演を盛況裏に終え、9月に東京ドームで2日間公演を開催する予定だ。また、今回のファンミーティングのため、グローバルオールインワンプラットフォームpublを通じてファンミーティングの特設サイトを開設。公演に関するすべての情報と未公開写真や特別コメント映像など、様々なコンテンツを披露し、特設サイトの無料加入者を対象に先行販売も行う予定だ。「2024 THE RAMPAGE FAN MEETING〜DEAR RAVERS in SEOUL〜」のチケットは9月中旬、INTERPARK TICKETで販売される。