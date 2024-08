サッポロビールは、ヱビスビール発祥の地である恵比寿における醸造施設を伴ったヱビスのブランド体験拠点「YEBISU BREWERY TOKYO(ヱビス ブルワリー トウキョウ)」限定で、数量限定ビール「Harvest sun(ハーベスト サン)」を8月23日に、期間限定ビール「Everhop weizen(エバーホップ ヴァイツェン)」を9月25日に発売する。

「Harvest sun」は、暑い時期の麦の収穫に欠かせなかった“セゾン”というビアスタイルをベースに、その発祥であるベルギーのビールの要素を加えた、麦の恵みを感じられるビールとなっている。

「Everhop weizen」は、こだわりの小麦麦芽、ホップを惜しげもなく使用し、クラフトビールの定番をヱビスらしく上質に仕上げたヘーフェヴァイツェン(酵母をろ過していないヴァイツェンスタイルのビール。「へーフェ」とは、ドイツ語で「酵母」という意味)とのこと。雪深い針葉樹林をイメージし、ウッディかつグリーンなホップの香りと、小麦麦芽と酵母が生み出す濁りと柔らかな口当たりが特長となっている。

「YEBISU BREWERY TOKYO」でつくられた、ここでしか飲めない味わいを是非楽しんでほしい考え。

驚きや発見、新しいヱビスとの出会いがある「YEBISU BREWERY TOKYO」に今後も期待してほしいという。

「Beer is the blessing of grains.」(ビールは穀物の恵み)がコンセプト。欧州では8月はビールの大切な原料である麦の収穫の季節。「Harvest sun(ハーベスト サン)」は、暑い時期の収穫に欠かせなかった“セゾン”というビアスタイルをベースに、その発祥であるベルギーのビールの要素を加えた麦の恵みを感じられるビールとなっている。

「Beer is Nature.」(ビールは自然の素材からつくられている。)がコンセプト。「Everhop weizen(エバーホップ ヴァイツェン)」は、こだわりの小麦麦芽、ホップを惜しげもなく使用し、クラフトビールの定番をヱビスらしく上質に仕上げたヘーフェヴァイツェン。雪深い針葉樹林をイメージし、ウッディかつグリーンなホップの香りと、小麦麦芽と酵母が生み出す濁りと柔らかな口当たりが特長のビールとなっている。

[発売日]

Harvest sun(ハーベスト サン):8月23日(金)

Everhop weizen(エバーホップ ヴァイツェン):9月25日(水)

サッポロビール=https://www.sapporobeer.jp