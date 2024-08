チョッパーが応援！『KING OF PRISM −Dramatic PRISM．1−』舞台挨拶リポートも！【写真多数】

「新規でもめちゃくちゃ楽しめた!」「もちろん映画のストーリーも面白い!」とSNSで話題沸騰。8月16日(金)より劇場公開している『KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-』。上映を盛り上げるべく、「ONE PIECE FILM RED」から、トニートニー・チョッパーが‟キンプリ一日応援隊長”に就任! キンプリ愛にあふれる法被とたすきを身に着けたチョッパーが劇場に駆けつけ、全力で応援エールをおくった。

シュワルツローズ陣営が、シリーズ史上初めて公の場に!

「KING OF PRISM」と「ONE PIECE」は、2023年に公開された「ONE PIECE FILM RED」の公開当時、‟声出し応援上映イベント”を実施するにあたり、‟応援上映”文化の先駆けとなった「KING OF PRISM」のファンが「ONE PIECE FILM RED」を応援上映形式で試写上映に参加する「#応援上映協力隊」のコラボ企画を開催。‟声出し応援上映イベント”の「マナー講座動画」制作の際は監修協力として「KING OF PRISM」が参加するなど、‟応援上映“を通して縁のある2作品となっている。今回はそんな繋がりから、「KING OF PRISM」シリーズ約4年ぶりの最新作公開に、チョッパーが応援に駆けつけた形になる。チョッパーがロビーに登場すると、「キャー!」と声援が上がり、あっという間に人だかりが。チョッパーは飛んだり跳ねたり元気いっぱいで、キンプリを全力応援した。『KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-』の公開を記念して、8月17日(土)に公開記念舞台挨拶を実施。「〜グロリアス・シュワルツ!〜」回には蒼井翔太(如月ルヰ役)・武内駿輔(大和アレクサンダー役)・杉田智和(高田馬場ジョージ役)・小林竜之(高田馬場ジョージGS/池袋エィス役)のシュワルツローズ陣営がシリーズ史上初めて公の場で一堂に会し、さらにエーデルローズ陣営から寺島惇太(一条シン役)・畠中祐(香賀美タイガ役)も登壇。「テレ東プラス」は、舞台挨拶でのコメントの一部を紹介する。

満席の会場からは大きな拍手や歓喜の声が湧き上がり、キャスト陣は笑顔に。和気あいあいとした雰囲気の中、爆笑トークや秘話が展開され、この日、記念すべき30歳の誕生日を迎えた畠中に、観客が「おめでとう!」と祝福の声をおくる場面も。【キャストコメント】畠中「いや〜もう懐かしいし温かいしで、胸がいっぱいですね。この作品に関わって、多分オーディションの段階からすると10年くらいの時間が流れているんですけど、なんかやっぱりここにしかない空気感、キンプリの素晴らしさを改めて感じました。これからも走っていくキンプリ、皆さんのお力が必要です。よろしくお願いします。ありがとうございました」寺島「こうしてまた皆さんの前に戻ってくることができて、本当にうれしいです。キンプリは、映画が上映されるだけでは完成しない。そこに皆さんの熱い声援や気持ちが乗って、初めて完成すると思うので、皆さんの愛をぜひスクリーンに向けて届けてください。本日はありがとうございました」小林「キンプリ再始動までの時間は、こうやってみんなで登壇させていただくことはもうないのかなってすごく寂しい気持ちだったんですけど、皆さんのおかげでキンプリ再始動ということで、今日こうして揃って皆さんの前に立てたということは、すごく幸せです。自分の中でも歴史に残る思い出の一日になったので、ぜひ皆さん、これからもたくさんきらめきを浴びて、たくさんきらめきをみんなに共有してあげてください。これからもキンプリを楽しんでください。よろしくお願いします。ありがとうございました!」杉田「言いたいことはだいたい小林竜之くんが言ってくれたので(笑)、竜之くんは歌だけじゃなく、コメントまで代わりにやってくれるんだ…こんな有能な男はいない! 『離さへんで!(笑)』。とにかく大事にしていきたいので、皆さんと一緒に育て上げていきましょう。今度こそ無限の可能性、ありがとうございました」武内「キンプリはすごくエネルギーを使う作品で、最後はキャストが一丸となって、きれいな花火を打ち上げられたかなと思っていたんですけど、最新作までの間は準備期間だったのかなと。また新しい熱意が、皆さんの中で湧き上がってきていると思うので、僕ら自身も、まだまだキンプリ、もう一回やっていきたいという気持ちが高まってきています。あの時出せなかった理想のアレクの声を出せる機会があるといいなと思っていますので、みんなでキンプリを盛り上げて、長いコンテンツにしていけたらうれしいです。引き続き、キンプリをよろしくお願いします」蒼井「時間がいくらあっても足りません。まだまだ皆さんのお話を聞きたいです。今回の本編は、皆さんが大好きな彼ら一人一人、これまで皆さんと一緒に磨き上げてきたきらめき、いわゆる宝石ですよね。その宝石が一つ一つ、個人のオリジナルの色を放って、世界中に約4年ぶりに届けることができました。それは信じているという言葉と、彼らにまた会いたいという皆さんの信じる気持ちがつながった瞬間でもあります。これからも、一緒にこのキンプリ、彼らたちのきらめき、そして世界中にこのきらめきを届けたいなと思います。また会えますように…ありがとうございました」イベントの最後は、蒼井のかけ声を合図に「グロリアス・シュワルツ!グロリアス・シュワルツ!グロリアス・シュワルツ!」のコールが行われた。

また舞台挨拶では、本作の新規場面カットも公開。今後の最新情報は随時 公式HP 、公式X(@kinpri_PR)で確認できる。■「KING OF PRISM」について本シリーズは、プリズムショーに魅了された個性豊かな男の子たちが、女の子をもっともトキめかせる“プリズムスタァ”を目指して様々な試練や困難に立ち向かっていくストーリー。劇場版「KING OF PRISM by PrettyRhythm」(2016年1月9日公開)、劇場版「KING OF PRISM -PRIDE the HERO-」(2017年6月10日公開)、「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-劇場編集版」(2019年3月2日より全4章連続公開)と上映され、「応援上映」という独特の鑑賞スタイルが話題を呼び、シリーズ3作累計動員数は114万人を超える大ヒットアニメす。2019年春には「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-」のTVシリーズも放送となり、劇場ファンのみならず多くの視聴者から好評を博した。2020年1月には本シリーズの最大のみどころでもあるプリズムショーの人気ベスト10で構成された劇場版「KING OF PRISM ALL STARS -プリズムショー☆ベストテン-」(2020年1月10日公開)が公開され、シリーズ累計動員数は128万人を突破。(2024年4月25日時点)劇場公開が終了した後も定期的に各劇場にて上映イベントが開催されるなど、シリーズ公開から8年を経てなお幅広いファンから愛され続けている。現在、約4年ぶりとなる最新作、劇場版「KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-」が大ヒット上映中だ。■『KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-』作品概要プリズムショー。それは歌、ダンス、プリズムジャンプを組み合わせた総合エンタテインメントショー! 「KING OF PRISM」とは、そんなプリズムショーに魅了された個性豊かな男の子たちが、観客をもっともトキめかせる“プリズムスタァ”を目指して様々な試練や困難に立ち向かい成長していく物語。今作では2019年に劇場公開&TV放送された「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-」を、新規パートを加えて再構成。プリズムショーの魅力を最大限に、新たな劇場版としてお届けする。“プリズムスタァ”を目指す少年たちが挑戦するのは、新たなプリズムショーチャンピオンシップ「PRISM.1」。エーデルローズ、シュワルツローズの両陣営から選りすぐりのメンバーが、数々の激闘(ルビ:ショー)を繰り広げる。ときにつまずきながら、それでも自らをさらけ出し、高みを目指し飛躍してゆく少年たちの煌めきは観る人の心を揺さぶりその世界を鮮やかに彩りつづける。さらに、シリーズ屈指のあの名曲を新たにCGライブ化!【作品名】KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-【キャッチコピー】出逢ったのは、とびきりドラマチックな奇跡【公開表記】大ヒット上映中!【スタッフ】総監督:菱田正和脚本:青葉 譲キャラクターデザイン:松浦麻衣/原 将治CGディレクター:乙部善弘プリズムショー演出:京極尚彦/乙部善弘/今中菜々プリズムジャンプ原案:加藤大典音楽:石塚玲依音響監督:長崎行男原作:タカラトミーアーツ/シンソフィア/エイベックス・ピクチャーズ/タツノコプロアニメーション制作:タツノコプロ配給:エイベックス・フィルムレーベルズ製作:KING OF PRISM Project【キャスト】一条シン:寺島惇太太刀花ユキノジョウ:斉藤壮馬香賀美タイガ:畠中 祐十王院カケル:八代 拓鷹梁ミナト:五十嵐 雅西園寺レオ:永塚拓馬涼野ユウ:内田雄馬如月ルヰ:蒼井翔太大和アレクサンダー:武内駿輔高田馬場ジョージ:杉田智和高田馬場ジョージGS/池袋エィス:小林竜之神浜コウジ:柿原徹也速水ヒロ:前野智昭仁科カヅキ:増田俊樹■CD情報<商品タイトル>KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-「We are SePTENTRION!!!!!!!」<アーティスト>SePTENTRION(CV.寺島惇太、斉藤壮馬、畠中祐、八代拓、五十嵐雅、永塚拓馬、内田雄馬)<発売日>2024年9月18日<商品説明>プリズムショーチャンピオンシップ「PRISM.1」を経て、エーデルローズに所属する一条シン(CV.寺島惇太)、太刀花ユキノジョウ(CV.斉藤壮馬)、香賀美タイガ(CV.畠中祐)、十王院カケル(CV.八代 拓)、鷹梁ミナト(CV.五十嵐 雅)、西園寺レオ(CV.永塚拓馬)、涼野ユウ(CV.内田雄馬)の7人がユニット・SePTENTRION(セプテントリオン)を結成!そのデビューアルバムとして、デビュー前の楽曲に新曲を加えて、全10曲収録のアルバムをリリース。アルバムにはボーナストラックとして、7人がこれまでの活動を振り返る録り下ろし音声ミニドラマも収録!この1枚を聞けば、SePTENTRIONのこれまでが全て分かるスペシャルなアルバム!ジャケットはキャラクターデザイン松浦麻衣描きおろし!公式HP公式X @kinpri_PRコピーライトⒸT−ARTS/syn Sophia/エイベックス・ピクチャーズ/タツノコプロ/KING OF PRISM Project©尾田栄一郎/集英社・フジテレビ・東映アニメーション