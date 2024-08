CL本大会出場を懸けたプレーオフ、荻原拓也のディナモ・ザグレブ、川村拓夢のザルツブルクが先勝【CL】

20日、21日と、チャンピオンズリーグ(CL)のプレーオフ1stレグが行われた。本大会出場を懸けた残りの7チームを決める戦い。チャンピオンズ・パスとリーグ・パスに分かれて戦いが行われている。日本人選手では、DF荻原拓也が所属するディナモ・ザグレブがプレーオフから出場。勝ち上がってきたカラバフと対戦し、1stレグではホームで3-0と快勝を収め、本大会出場へアドバンテージを得た。なお、荻原はベンチスタートとなったが、21分にステファン・リストフスキが負傷し交代出場した。

また、日本代表MF川村拓夢が加入したザルツブルクは、ディナモ・キーウと対戦。川村はケガで欠場となった中、0-2でザルツブルクが先勝した。その他、ヤング・ボーイズやボデ/グリムト、スパルタ・プラハ、リールが勝利を収めている。2ndレグは27日と28日に開催され、29日に組み合わせ抽選会が実施される。◆予選プレーオフ 1stレグ8/20(火)【チャンピオンズ・パス】ディナモ・ザグレブ(クロアチア) 3-0 カラバフ(アゼルバイジャン)ボデ/グリムト(ノルウェー) 2-1 ツルヴェナ・ズヴェズダ(セルビア)【リーグ・パス】リール(フランス) 2-0 スラビア・プラハ(チェコ)8/21(水)【チャンピオンズ・パス】ヤング・ボーイズ(スイス) 3-2 ガラタサライ(トルコ)ミッティラン(デンマーク) 1-1 スロバン・ブラチスラヴァ(スロバキア)マルメ(スウェーデン) 0-2 スパルタ・プラハ(チェコ)【リーグ・パス】ディナモ・キーウ(ウクライナ) 0-2 ザルツブルク(オーストリア)◆予選プレーオフ 2ndレグ8/27(火)【チャンピオンズ・パス】ガラタサライ(トルコ) vs ヤング・ボーイズ(スイス)スパルタ・プラハ(チェコ) vs マルメ(スウェーデン)【リーグ・パス】ザルツブルク(オーストリア) vs ディナモ・キーウ(ウクライナ)8/28(水)【チャンピオンズ・パス】カラバフ(アゼルバイジャン) vs ディナモ・ザグレブ(クロアチア)スロバン・ブラチスラヴァ(スロバキア) vs ミッティラン(デンマーク)ツルヴェナ・ズヴェズダ(セルビア) vs ボデ/グリムト(ノルウェー)【リーグ・パス】スラビア・プラハ(チェコ) vs リール(フランス)