【リネージュ2M アップデート】実装日時:8月21日 定期メンテナンス時【「エデン」サーバー】オープン日時:8月21日 20時

エヌ・シー・ジャパンは、Android/iOS/PC(NCSOFTの独自プラットフォームPURPLEを経由)用MMORPG「リネージュ2M」において、新サーバー「エデン」のオープン及び大型アップデートを8月21日に実施した。

新サーバー「エデン」は、「価値尊重ワールド」としての側面を持ち、販売商品を用いるプロモーション製作や、コレクション専用アイテムの販売がないほか、クリスタルや高級クリスタルを含むパッケージを販売しないなど、これまで登場したサーバーとは独立したサーバーとしてオープンした。

新サーバー「エデン」の特徴

「エデン」サーバーは、エデン01~04まで、合計4サーバーが存在する。オープン時使用できる武器種は、「片手剣/二刀流/短剣/弓/スタッフ/オーブ」の 6 武器種となっており、6種類の武器の中で1つに自由に交換が可能な「FREEクラスチェンジ」も実施する。

フィールドでは、グルーディオ/ディオン/ギランの各領地や「激戦の島」、「破壊された城砦」、「クルマの塔(1-7階)」、「ドラゴン バレーのダンジョン(地下1-地下3階)」がオープン時に登場する。さらに、これまでのサービスでも登場していた「ログアウトプレイ」や、「取引所」、「殲滅者ペナルティ」などは実装された状態でオープンした。

「エデン」サーバー専用イベントを開催!

「エデン」サーバーでは、オープン後6つのイベントが開催される。

ワイバーン ブレスレット

開催日時:8月21日サーバーオープン後~10月16日定期メンテナンス前まで(予定)

期間中、シーズンパスのミッションをクリアすることで、イベント専用アイテム「眠れるワイバーンのブレスレット」を獲得することができる。専用のブレスレット強化スクロールでブレスレットを強化し、最大まで強化できた際に、英雄級アガシオン「エルダー ワイバーン」を製作で手にいれることが可能。

ファースト・ヒーロー

開催日時:8月21日サーバーオープン後~10月16日定期メンテナンス前まで(予定)

期間中、シーズンパスのミッションに、召喚または合成にて、初めて英雄級クラスまたはアガシオンを獲得した際に「エデンのクラス/アガシオン箱(英雄)(イベント)」を獲得することができるミッションが追加される。初めて獲得した英雄級がクラスの場合、「エデンのアガシオン箱(英雄)(イベント)」を、英雄級アガシオンの場合は「エデンのクラス箱(英雄)(イベント)」を獲得できる。

ザ ファースト レイド:アンタラス

開催日時:8月21日サーバーオープン後~9月6日21時50分まで(予定)

「ザ ファースト レイド:アンタラス」は、専用のイベントダンジョンで行なわれる大規模集結レイドイベント。レベル50以上の継承者のみ、入場券を獲得することで、参加することができる。入場券はサーバー別、先着1,000名が獲得することが可能。

レイドイベントに参加することで、プレイに役立つ様々な期間制のコレクションアイテム、バフアイテムのほか、召喚券、強化スクロール、各種製作図などを獲得できるアイテムが入手できる。

ウンディーネの寺院

開催日時:8月21日サーバーオープン後~10月16日定期メンテナンス前まで(予定)

期間中、イベント ダンジョン「ウンディーネの寺院」が登場する。ダンジョン内のモンスターを討伐することで装備アイテムの「アンタラス イアリング」、「ヴァラカス イアリング」、精霊刻印の成長に必要な「クリスタル」「高級クリスタル」を獲得することができる。

エデンのゴールデン ピッグ

開催日時:8月21日サーバーオープン後~9月4日定期メンテナンス前まで(予定)

期間中、亀裂の侵略者として登場するボス モンスターが「エデンのゴールデン ピッグ」になる。「エデンのゴールデン ピッグ」を倒すことで、「魔力が宿った羊皮紙(刻印)」やアデナを大量に獲得することができるアイテム「ゴールデン ピッグのへそくり袋(イベント)」が獲得できる。

エデンの装備強化支援

開催日時:8月21日サーバーオープン後~9月25日定期メンテナンス前まで(予定)

期間中、ショップにてアデナを使用して安く「武器強化スクロール(イベント)」、「防具強化スクロール(イベント)」を獲得することができる。

事前登録は終了したが、事前登録を行っていなくても後発隊クーポン登録を行なうことで、「エデン」サーバーのプレーヤーは「エデンの封印された英雄級スキルブック選択箱(イベント)」を獲得することが可能となっている。「エデンの封印された英雄級スキルブック選択箱(イベント)」は、シーズンパスを通して獲得できる「エデンのスキルブック箱の鍵(イベント)」で封印解除することができる。

CARE クーポン

開催日時:8月21日定期メンテナンス後~9月11日定期メンテナンス前まで(予定)

「バーツ/ジグハルト/カイン」ワールド、「パプリオン/リンドビオル」ワールドにてそれぞれ4種類のクーポンが登場する。

「CARE マスター クーポン:アーティファクト」

【「バーツ/ジグハルト/カイン」ワールド】

アーティファクト合成に挑戦した中で等級が最も高い合成に再挑戦することができる。また、集計期間内に行なった同じ等級の合成で上位等級を獲得しなかった回数に応じて、上位の等級を獲得できる確率が上昇する。

「CARE クーポン:超越神話級クラス」

クラス超越合成に挑戦したことがある場合、クラス超越合成に再挑戦することができる。

「CARE クーポン:クラス」

クラス合成に挑戦した中で等級が最も高い合成に再挑戦することができる。

「CARE クーポン:アガシオン」

アガシオン合成に挑戦した中で等級が最も高い合成に再挑戦することができる。

「CARE クーポン:アガシオン融合」

【「パプリオン/リンドビオル」ワールド】

アガシオン融合の失敗履歴に基づき失敗した等級と同じ等級のアガシオン融合に再挑戦することができる。

「CARE マスター クーポン:アガシオン」

アガシオン合成に挑戦した中で等級が最も高い合成に再挑戦することができる。同じ等級の合成で上位等級を獲得しなかった回数に応じて、クーポン使用時に上位の等級を獲得できる確率が上昇する。

「CARE クーポン:クラス」

クラス合成に挑戦した中で等級が最も高い合成に再挑戦することができる。

「CARE クーポン:アガシオン」

アガシオン合成に挑戦した中で等級が最も高い合成に再挑戦することができる。

オリンピアード ダンジョン「黄昏の隠れ処」

新たなオリンピアード ダンジョン「黄昏の隠れ処」が登場。「黄昏の隠れ処」は、1vs1の専用コンテンツとなっており、ランダムにマッチングされたプレーヤー2人がダンジョン内に出現するモンスターや、ボスモンスター、そしてプレーヤーと戦闘を行ないながら脱出を目指す新しいダンジョンとなっている。ダンジョンのマップ構造は、入場するたびに変化をするため、戦略的なプレイが必要。

ボスモンスター「トレーダー」が出現後一定時間経過すると脱出用ポータルが出現するため、相手よりも早く脱出ポータルに到達することで、報酬を獲得することができる。

スキル ケア ラッシュ「片手剣&弓」

スキル ケア ラッシュ「片手剣&弓」を実施される。片手剣は、伝説級スキル「チェーン ストライク」の射程を増加、範囲ダメージを追加、自動使用が可能になるようになるほか、英雄級スキル「ダブル ショック」は100%発動になるように改善されるなど、既存のスキルの調整が行なわれている。

さらに新たなスキルとして、伝説級スキル「トゥルー インパクト」を強化する伝説級スキル「ショック バースト」や、希少級スキル「スマイト」を強化し、攻撃範囲やダメージを増加するほかターゲット対象にデバフを付与する英雄級スキル「ホーリー スマイト」が登場する。

弓は、伝説級スキル「ピンポイント ショット」のエンタングル状態の敵を攻撃することで追加ダメージが発生するなど調整したほか、英雄級スキル「マナ リゲイン」では敵を倒した際に一定確率でHPを回復する効果を追加するなど既存のスキルが調整されている。

さらに、新たなスキルとして相手のHP回復や、デバフ免疫、バリア、アルケイン シールド、ハイド系バフの持続時間を減少させる伝説級スキル「メルトダウン」や、攻撃命中時に一定確率で範囲ダメージと状態異常耐性減少デバフが発生する英雄級スキル「クイック スプラッシュ」が登場する。

超越神話級アガシオン「スケルス」

「アウラキリア」に続き2つめの超越神話級アガシオン「スケルス」が登場。「スケルス」は、主に相手の攻撃面でのデバフを与えるようなアガシオンで、以下のサポートスキルを所持している。

【サポート:スケルス フォグ】

・攻撃を受けると一定確率で対象に命中/スタン/ホールド命中減少デバフを付与する。

【サポート:スケルス ライトニング】

・攻撃命中時、一定確率で対象に範囲ダメージと持続ダメージを与え、受けるダメージ増幅と受けるヒール量の減少デバフも付与する。

【サポート:スケルス オーラ】

・絶対命中率/ダメージ耐性増加/トリプル抵抗の増加

・CC/状態異常時間の増加

・CC/状態異常レベルの増加

(C) NCSOFT Corporation. Certain rights granted to NC Japan K.K. All Rights Reserved.