【The Casting of Frank Stone】9月4日 発売予定価格: 4,950円(スタンダードエディション) 6,160円(デラックスエディション)

Behaviour Interactiveは、Supermassive Gamesとの共同開発したプレイステーション 5/Xbox Series S|X/PC向けナラティブ型ホラーアドベンチャーゲーム「The Casting of Frank Stone」の最新トレーラーを8月23日に公開した。

本作は「Dead by Daylight」の世界を舞台としたナラティブ型ホラーアドベンチャーゲーム。プレーヤーは若者たちのグループに加わり、登場人物の運命やストーリー全体を左右する様々な選択をしながら、壮大なミステリーに挑んでいく。

最新トレーラーでは物語の重要な場面で選択をやり直しなどができる「編集室の床」や、発動することで見落とした可能性のあるトリンケットチェストのオーラを見ることができる「略奪者の本能」などの機能が紹介されている。また、映り込む“何か”の正体を確認できる「8ミリカメラ」などの機能も開設されている。

【The Casting of Frank Stone | 機能説明トレーラー】

THE CASTING OF FRANK STONE(TM) (C) 2024 and BEHAVIOUR, THE CASTING OF FRANK STONE and other related trademarks and logos belong to Behaviour Interactive Inc. All rights reserved.