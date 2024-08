【東京ゲームショウ2024】9月26日~9月29日 開催予定会場:幕張メッセ

カプコンは、9月26日から29日まで開催予定のイベント「東京ゲームショウ2024」の出展内容第1弾を公開した。

目玉となるのは、日本では初となるプレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC「モンスターハンターワイルズ」のプレイアブル出展。カプコンブース(112台)とプレイステーションブース(40台)にて、合計150台以上が試遊出展される。試遊内容については後日公開予定。

また会場ブースでは「モンハンワイルズ」のほか、「デッドライジング デラックスリマスター」「MARVEL vs. CAPCOM ファイティングコレクション アーケードクラシックス」「逆転検事1&2 御剣セレクション」「祇(くにつがみ):Path of the Goddess」「ストリートファイター6」「モンスターハンターNow」が登場する。「モンスターハンターNow」はフォトスポット出展となる。

オンラインでは、番組「TGS2024 カプコンオンラインプログラム」が9月26日23時から23時50分まで配信される予定。カプコンタイトルの最新情報が公開されるという。番組の内容は後日公開予定。

さらに、公式ECサイト「イーカプコン TOKYO GAME SHOW 2024 SPECIAL STORE」が8月23日よりオープン。記念商品がラインナップされている。またTGS2024会場では、イーカプコン出張所(物販ブース)が出展予定となっている。

