東京から電車で20分、JR舞浜駅からは無料シャトルバスが運行されている「SPA & HOTEL 舞浜ユーラシア」が、事前予約制の「ハロウィン特別入館プラン」をスタート!

仮装のお着替え、荷物預かり、お戻り入館(1回限り・入浴可)が全て含まれたお得なプランです☆

SPA&HOTEL舞浜ユーラシア「ハロウィン特別入館プラン」

価格:平日 4,000円/休日 5,300円(税込)

開催期間:2024年9月30日(月)〜11月7日(木)

荷物預かり時間:5:00〜9:00(最終受付8:00)

内容:

・5:00〜9:00まで仮装準備室でのお着替え

・11:00〜23:00の間に一度限りお戻り入館・大浴場にて入浴

・お戻り後は4階更衣室内専用エリア(女性のみ)にてお着替え

朝、専用の仮装準備室(女性限定)にて仮装準備を整え、荷物を預けておでかけできます。

荷物はひとり2個まで預けることが可能です。

おでかけ後のお戻り入館の際には更衣室内専用エリアを利用し、大浴場で入浴も楽しめます。

更衣室内の専用エリアに、貴重品を除いて大きなお荷物を置いたまま、大浴場を利用可能です。

疲れた体を温泉で癒しながら帰りの準備をすることができます。

男性は、受付後の仮装準備、お戻り後のお着替え共に4階更衣室内です。

お出かけ後は入浴することもできる、仮装してお出かけする方にぴったりのプラン。

SPA&HOTEL舞浜ユーラシア「ハロウィン特別入館プラン」は、2024年9月30日(月)よりスタートです☆

※預かり荷物はひとり2個までです

※大きさは問いませんが、ビニール袋(ゴミ袋)に入れた荷物は預かり不可です。スーツケースやチャック付きのかばんに仮装道具を入れてください

※お子様料金の設定はありません。3歳以上の方は全て一律料金です

※保護者の方がハロウィン特別入館プラン利用の場合、3歳以上のお子様も同プランにて入館となります

