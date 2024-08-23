¡Øµ´ÂÀÏºÃÂÀ¸ ¥²¥²¥²¤ÎÆæ¡ÙR15¡ÜÈÇ¤ÇºÆ¾å±Ç¡¡327¥«¥Ã¥È¤Î¥ê¥Æ¥¤¥¯¡õ²»¤âºÆ¥À¥Ó¥ó¥°¤Ç´ÆÆÄ¡ÖËÜÍèºî¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿»Ñ¡×
¡¡2023Ç¯11·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Øµ´ÂÀÏºÃÂÀ¸ ¥²¥²¥²¤ÎÆæ¡Ù¡ÊPG-12¡Ë¤ò327¥«¥Ã¥È¤Î¥ê¥Æ¥¤¥¯¡¢²»¤âºÆ¥À¥Ó¥ó¥°¤·¤¿±Ç²è¡Øµ´ÂÀÏºÃÂÀ¸ ¥²¥²¥²¤ÎÆæ ¿¿À¸ÈÇ¡Ù¤¬¡¢10·î4Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡ÊÇÛµë¡§Åì±Ç¡¿R15¡Ü¡Ë¡£¤¢¤ï¤»¤ÆÍ½¹ð±ÇÁü¡õ¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¤Ò¤¨¤Ã¡ÄÉÝ¤¹¤®¤ë¡ªR15ÈÇ¤Î¡Øµ´ÂÀÏºÃÂÀ¸ ¥²¥²¥²¤ÎÆæ¡Ù¿·±ÇÁü
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢2018¡Á2020Ç¯¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¥²¥²¥²¤Îµ´ÂÀÏº¡ÙÂè6´ü¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë±Ç²è²½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÇÃÎ¤é¤Ê¤¤¡¢¡Èµ´ÂÀÏº¤ÎÃÂÀ¸¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ±£¤µ¤ì¤¿Ææ¤ËÇ÷¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÉÁ¤¡¢µ´ÂÀÏº¤ÎÉã¤È¿Í´Ö¡¦¿åÌÚ¤ÎW¼ç¿Í¸ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2¿Í¤¬Î©¤Á¸þ¤«¤Ã¤¿±¿Ì¿¤ÎÀÚ¤Ê¤µ¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ð¥È¥ë¥·¡¼¥ó¤ÎÇ÷ÎÏ¤Ê¤É¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¶½¼ý27.9²¯±ß¡¿ÁíÆ°°÷¿ô195Ëü¿Í¤òµÏ¿¡£2024Ç¯¤Ë¤Ï¡¢Âè47²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞÍ¥½¨¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óºîÉÊ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡¢6·î¤Ë¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥¢¥Ì¥·¡¼¹ñºÝ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²èº×¥³¥ó¥È¥ë¥·¥ã¥óÉôÌç¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡º£²ó¡¢¤½¤ÎÊª¸ì¤¬327¥«¥Ã¥È¤Î¥ê¥Æ¥¤¥¯¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ²»¤âºÆ¥À¥Ó¥ó¥°¤·¤¿±Ç²è¡Øµ´ÂÀÏºÃÂÀ¸ ¥²¥²¥²¤ÎÆæ ¿¿À¸ÈÇ¡Ù¤È¤·¤ÆºÆ¾å±Ç¡£°ÊÁ°¤Î¸ø³«¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤«¤é¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤¿327¥«¥Ã¥È¤Î¥ê¥Æ¥¤¥¯¡¢²»¤âºÆ¥À¥Ó¥ó¥°¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¥Æ¥¤¥¯¥«¥Ã¥È¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢³¨¥³¥ó¥Æ¤ÇÅö½éÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¶²ÉÝ±é½Ð¤òÉü³è¤µ¤»¤¿¥«¥Ã¥È¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ç¤Ï·ìºù¤ËÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Î¥«¥Ã¥È¸å¡¢¡Ö¶ØÃÇ¤Î´÷ëý¤Õ¤¿¤¿¤Ó¡×¤Î¥Æ¥í¥Ã¥×Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¡£Â¿¤¯¤Î´ÑµÒ¤ò°ú¤¹þ¤ó¤Àµ´ÂÀÏº¤ÎÉã¤È¿åÌÚ¤Î½Ð²ñ¤¤¡¢¤Ä¤ë¤Ù²Ð¤ÎÅô¤¹ÌÀ¤«¤ê¤Î²¼¤ÇÇÖ¤ò¸ò¤¹2¿Í¡¢¤½¤·¤ÆÓÁÒÂ¼¤Ç±²´¬¤¯Î¶²ì°ìÂ²¤ÎÆæ¤ò¡ÖË½¤¤¤Æ¤ä¤í¤¦¤¼¡×¤ÈºÂÉßÏ´¤Î³Ê»Ò±Û¤·¤Ëµ´ÂÀÏº¤ÎÉã¤Ë¸ì¤ê³Ý¤±¤ë¿åÌÚ¡£¤½¤ó¤Ê2¿Í¤Ë½±¤¤³Ý¤«¤ë¶¸¹ü¤¿¤Á¡¢¤½¤·¤ÆÎ¶²ì°ìÂ²¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ëÀ¨»´¤Ê±¿Ì¿¤òºòÇ¯¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤«¤é·ì¤·¤Ö¤¤È¶²¤í¤·¤µ¤¬Áý¤·¤¿¡¢R15¡ÜÈÇ¤È¤·¤Æ¡¢Êª¸ì¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿Í½¹ðÊÓ±ÇÁü¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£´Ø½ÓÉ§¡Êµ´ÂÀÏº¤ÎÉãÌò¡Ë¥³¥á¥ó¥È
¡¡¡Øµ´ÂÀÏºÃÂÀ¸ ¥²¥²¥²¤ÎÆæ¡Ù¤¬¡ÔºÆ¡Õ¾å±Ç¡©°ìÂÎ¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡©¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤Ê¤ó¤È¡Ø¿¿À¸ÈÇ¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¡¢ºÆ¤Ó¤Î¸æÈäÏªÌÜ¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦»ö¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬¡¢¤¤¤Ä¤À¤Ã¤¿¤«¼ª¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¥ì¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤òÊÑ¤¨¤¿ÊÌ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¤«¡ª¤·¤«¤â¡ÔÀ©ºî¿Ø¤¬Åö½éÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¶²ÉÝ¤ÎÊª¸ì¡Õ¤Ê¤ó¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¤³¤ì¤Ï¤â¤¦¸«¤ë¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿·¤¿¤Ê¥ê¥Æ¥¤¥¯¤ÎÉôÊ¬¤â¶Ã¤¯¤Û¤É¤Î¿ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¤³¤Î±Ç²è¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¾¦ÉÊÅ¸³«¤Ê¤É¿§¡¹¤Ê¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢·Á¤òÊÑ¤¨¤Æ·à¾ì±Ç²è¤ÎÏÈ¤òÈô¤Ó½Ð¤·¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢Æ²¡¹¤ÈºîÉÊËÜÊÔ¤Ç¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡¢¤³¤Î±Ç²è¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò³§¤µ¤ó¤ËÌä¤¤¤«¤±¤ë»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Öµ´ÂÀÏºÃÂÀ¸¡×¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤â¡¢¼Â¤Ï¤Þ¤À´Ñ¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Êý¤â¡¢¤É¤¦¤¾¤³¤Îµ¡²ñ¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¢£ÌÚÆâ½¨¿®¡Ê¿åÌÚÌò¡Ë¥³¥á¥ó¥È
¡¡Åö½é¡¢ËÜºî¤ÎÂç¿Í¸þ¤±¤Ë¿¶¤êÀÚ¤Ã¤¿¤â¤Î¤òºî¤ê¤¿¤¤¡¢¤È´ÆÆÄ¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤½¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬´Ñ¤é¤ì¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡¢¤·¤«¤â·à¾ì¤Ç¡ªPG-12¤È¤·¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿ËÜºî¤Ç¤¹¤¬¡¢À©ºî¿Ø¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ËÍ¼«¿È¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ºòÇ¯¤Î±Ç²è¸ø³«¤«¤é¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬ÌÜÇò²¡¤·¤Ç¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ³§ÍÍ¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃÊÌÊÔ¡Öµ´ÂÀÏºÃÂÀ¸ ¥²¥²¥²¤ÎÆæ ¿¿À¸ÈÇ¡×·à¾ì¤Ç¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª
¢£¸Å²ì¹ë´ÆÆÄ¥³¥á¥ó¥È
¡¡¤¢¤ì¤ÏÃúÅÙ°ìÇ¯Á°¡¢µ´ÂÀÏº¤òÂç¿Í¸þ¤±¤Î¥Û¥é¡¼±Ç²è¤Ë¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÃæ¡¢¤É¤³¤Þ¤ÇÉ½¸½¤¬µö¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡¢²æ¡¹¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¶ìÇº¶ìÆ®¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÆÍ¤È´¤±¤ëÁÛ¤¤¤Ç¤Ï¤ß½Ð¤·¤¿È¾Êâ¤ò¡¢¾¯¤·¤À¤±Âà¤¤¤¿¤Î¤¬PG-12ÈÇ¤Ç¤¹¡£
¡¡ÂçÊÑ¹¬¤»¤Ê¤³¤È¤ËËÜºî¤ÏÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤«¤é±þ±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢º£²ó¡È¿¿À¸ÈÇ¡É¤È¤·¤Æ¡¢ËÜÍèºî¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿»Ñ¤È¤·¤Æ¡¢·à¾ì¸ø³«¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£R15¡Ü¶èÊ¬¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤´¿´ÇÛ¤Ê¤µ¤ëÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤ªÌóÂ«¤·¤Þ¤¹¡¢¡Èµ´ÂÀÏºÃÂÀ¸¡¡¥²¥²¥²¤ÎÆæ¡¡¿¿À¸ÈÇ¡É¤Ï¥ì¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤«¤«¤ï¤ëÉôÊ¬¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤à¤·¤í±ÇÁü¼«ÂÎ¤Î¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡È¶²¤í¤·¤µ¡É¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¡ÈÍÅ¤·¤¤Èþ¤·¤µ¡É¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤ë»ö¤Ç¤è¤ê¿¼¤¯Êª¸ì¤ËÆ«¿ì¤·¡¢´¶Æ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£À§Èó¡ª·à¾ì¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¤Ò¤¨¤Ã¡ÄÉÝ¤¹¤®¤ë¡ªR15ÈÇ¤Î¡Øµ´ÂÀÏºÃÂÀ¸ ¥²¥²¥²¤ÎÆæ¡Ù¿·±ÇÁü
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢2018¡Á2020Ç¯¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¥²¥²¥²¤Îµ´ÂÀÏº¡ÙÂè6´ü¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë±Ç²è²½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÇÃÎ¤é¤Ê¤¤¡¢¡Èµ´ÂÀÏº¤ÎÃÂÀ¸¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ±£¤µ¤ì¤¿Ææ¤ËÇ÷¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÉÁ¤¡¢µ´ÂÀÏº¤ÎÉã¤È¿Í´Ö¡¦¿åÌÚ¤ÎW¼ç¿Í¸ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¡¢¤½¤ÎÊª¸ì¤¬327¥«¥Ã¥È¤Î¥ê¥Æ¥¤¥¯¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ²»¤âºÆ¥À¥Ó¥ó¥°¤·¤¿±Ç²è¡Øµ´ÂÀÏºÃÂÀ¸ ¥²¥²¥²¤ÎÆæ ¿¿À¸ÈÇ¡Ù¤È¤·¤ÆºÆ¾å±Ç¡£°ÊÁ°¤Î¸ø³«¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤«¤é¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤¿327¥«¥Ã¥È¤Î¥ê¥Æ¥¤¥¯¡¢²»¤âºÆ¥À¥Ó¥ó¥°¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¥Æ¥¤¥¯¥«¥Ã¥È¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢³¨¥³¥ó¥Æ¤ÇÅö½éÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¶²ÉÝ±é½Ð¤òÉü³è¤µ¤»¤¿¥«¥Ã¥È¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ç¤Ï·ìºù¤ËÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Î¥«¥Ã¥È¸å¡¢¡Ö¶ØÃÇ¤Î´÷ëý¤Õ¤¿¤¿¤Ó¡×¤Î¥Æ¥í¥Ã¥×Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¡£Â¿¤¯¤Î´ÑµÒ¤ò°ú¤¹þ¤ó¤Àµ´ÂÀÏº¤ÎÉã¤È¿åÌÚ¤Î½Ð²ñ¤¤¡¢¤Ä¤ë¤Ù²Ð¤ÎÅô¤¹ÌÀ¤«¤ê¤Î²¼¤ÇÇÖ¤ò¸ò¤¹2¿Í¡¢¤½¤·¤ÆÓÁÒÂ¼¤Ç±²´¬¤¯Î¶²ì°ìÂ²¤ÎÆæ¤ò¡ÖË½¤¤¤Æ¤ä¤í¤¦¤¼¡×¤ÈºÂÉßÏ´¤Î³Ê»Ò±Û¤·¤Ëµ´ÂÀÏº¤ÎÉã¤Ë¸ì¤ê³Ý¤±¤ë¿åÌÚ¡£¤½¤ó¤Ê2¿Í¤Ë½±¤¤³Ý¤«¤ë¶¸¹ü¤¿¤Á¡¢¤½¤·¤ÆÎ¶²ì°ìÂ²¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ëÀ¨»´¤Ê±¿Ì¿¤òºòÇ¯¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤«¤é·ì¤·¤Ö¤¤È¶²¤í¤·¤µ¤¬Áý¤·¤¿¡¢R15¡ÜÈÇ¤È¤·¤Æ¡¢Êª¸ì¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿Í½¹ðÊÓ±ÇÁü¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£´Ø½ÓÉ§¡Êµ´ÂÀÏº¤ÎÉãÌò¡Ë¥³¥á¥ó¥È
¡¡¡Øµ´ÂÀÏºÃÂÀ¸ ¥²¥²¥²¤ÎÆæ¡Ù¤¬¡ÔºÆ¡Õ¾å±Ç¡©°ìÂÎ¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡©¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤Ê¤ó¤È¡Ø¿¿À¸ÈÇ¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¡¢ºÆ¤Ó¤Î¸æÈäÏªÌÜ¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦»ö¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬¡¢¤¤¤Ä¤À¤Ã¤¿¤«¼ª¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¥ì¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤òÊÑ¤¨¤¿ÊÌ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¤«¡ª¤·¤«¤â¡ÔÀ©ºî¿Ø¤¬Åö½éÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¶²ÉÝ¤ÎÊª¸ì¡Õ¤Ê¤ó¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¤³¤ì¤Ï¤â¤¦¸«¤ë¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿·¤¿¤Ê¥ê¥Æ¥¤¥¯¤ÎÉôÊ¬¤â¶Ã¤¯¤Û¤É¤Î¿ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¤³¤Î±Ç²è¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¾¦ÉÊÅ¸³«¤Ê¤É¿§¡¹¤Ê¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢·Á¤òÊÑ¤¨¤Æ·à¾ì±Ç²è¤ÎÏÈ¤òÈô¤Ó½Ð¤·¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢Æ²¡¹¤ÈºîÉÊËÜÊÔ¤Ç¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡¢¤³¤Î±Ç²è¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò³§¤µ¤ó¤ËÌä¤¤¤«¤±¤ë»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Öµ´ÂÀÏºÃÂÀ¸¡×¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤â¡¢¼Â¤Ï¤Þ¤À´Ñ¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Êý¤â¡¢¤É¤¦¤¾¤³¤Îµ¡²ñ¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¢£ÌÚÆâ½¨¿®¡Ê¿åÌÚÌò¡Ë¥³¥á¥ó¥È
¡¡Åö½é¡¢ËÜºî¤ÎÂç¿Í¸þ¤±¤Ë¿¶¤êÀÚ¤Ã¤¿¤â¤Î¤òºî¤ê¤¿¤¤¡¢¤È´ÆÆÄ¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤½¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬´Ñ¤é¤ì¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡¢¤·¤«¤â·à¾ì¤Ç¡ªPG-12¤È¤·¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿ËÜºî¤Ç¤¹¤¬¡¢À©ºî¿Ø¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ËÍ¼«¿È¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ºòÇ¯¤Î±Ç²è¸ø³«¤«¤é¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬ÌÜÇò²¡¤·¤Ç¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ³§ÍÍ¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃÊÌÊÔ¡Öµ´ÂÀÏºÃÂÀ¸ ¥²¥²¥²¤ÎÆæ ¿¿À¸ÈÇ¡×·à¾ì¤Ç¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª
¢£¸Å²ì¹ë´ÆÆÄ¥³¥á¥ó¥È
¡¡¤¢¤ì¤ÏÃúÅÙ°ìÇ¯Á°¡¢µ´ÂÀÏº¤òÂç¿Í¸þ¤±¤Î¥Û¥é¡¼±Ç²è¤Ë¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÃæ¡¢¤É¤³¤Þ¤ÇÉ½¸½¤¬µö¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡¢²æ¡¹¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¶ìÇº¶ìÆ®¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÆÍ¤È´¤±¤ëÁÛ¤¤¤Ç¤Ï¤ß½Ð¤·¤¿È¾Êâ¤ò¡¢¾¯¤·¤À¤±Âà¤¤¤¿¤Î¤¬PG-12ÈÇ¤Ç¤¹¡£
¡¡ÂçÊÑ¹¬¤»¤Ê¤³¤È¤ËËÜºî¤ÏÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤«¤é±þ±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢º£²ó¡È¿¿À¸ÈÇ¡É¤È¤·¤Æ¡¢ËÜÍèºî¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿»Ñ¤È¤·¤Æ¡¢·à¾ì¸ø³«¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£R15¡Ü¶èÊ¬¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤´¿´ÇÛ¤Ê¤µ¤ëÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤ªÌóÂ«¤·¤Þ¤¹¡¢¡Èµ´ÂÀÏºÃÂÀ¸¡¡¥²¥²¥²¤ÎÆæ¡¡¿¿À¸ÈÇ¡É¤Ï¥ì¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤«¤«¤ï¤ëÉôÊ¬¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤à¤·¤í±ÇÁü¼«ÂÎ¤Î¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡È¶²¤í¤·¤µ¡É¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¡ÈÍÅ¤·¤¤Èþ¤·¤µ¡É¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤ë»ö¤Ç¤è¤ê¿¼¤¯Êª¸ì¤ËÆ«¿ì¤·¡¢´¶Æ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£À§Èó¡ª·à¾ì¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£