±ºÏÂ¤¬ÀîºêÀï¤Ç²Æº×¤ê´ë²è¤ò¼Â»Ü¡ª¡Ö±êÆü¡Ê¤¨¤ó¤Ë¤Á¡Ë¡×¤ÈÂê¤·¡¢µðÂç¤ä¤°¤é¤ä±ïÆü¥Ö¡¼¥¹¤Ê¤É¤ò
¡¡£¸·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢19»þ¤Ëºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤µ¤ì¤ëÀîºêÀï¤Ç¡¢±ºÏÂ¤Ï¡Ö±êÆü(¤¨¤ó¤Ë¤Á)²Æº×¤ê2024supported by »°É©½Å¹©¡×¤ÈÂê¤·¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò´ë²è¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËèÇ¯¹±Îã¤Î²Æ¤Þ¤Ä¤ê´ë²è¡Ö±êÆü¡Ê¤¨¤ó¤Ë¤Á¡Ë¡×¤òº£Ç¯¤â³«ºÅ¡£¥¯¥é¥Ö¤Ï¡ÖÆüÃæ¤ÏµðÂç¤ä¤°¤é¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÌÀ¤ë¤¯³Ú¤·¤¯¾Ð´é¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë²Æ¤Þ¤Ä¤ê¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£³Ú¤·¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤À¤«¤é¡¢¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤È¤¤¤¦Êý¤â¡¢¤¹¤°¤Ë¤½¤ÎÎØ¤ËÆþ¤Ã¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡ª¡¡¤½¤·¤Æ¡¢19»þ¤«¤é»Ï¤Þ¤ë»î¹ç¤Ï¡¢²Æ¤ÎÆüº¹¤·¤è¤ê¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¥¢¥Ä¤¯¡£Ìó£±¤«·î¤Ö¤ê¤Ë½µËö¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¤Ç¤¢¤ê¡¢²ÆµÙ¤ß¤ÎºÇ¸å¤ò¾þ¤ë»î¹ç¡£¤³¤³¤Ç½¸¤Þ¤é¤Ê¤¤ã¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡ª¡¡¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÎÃæ¤â³°¤âÇ®¤¯À¹¤ê¾å¤¬¤ê¡¢Æü¾ï¤Ç¤ÏÌ£¤ï¤¨¤Ê¤¤³Ú¤·¤µ¤¬ËþºÜ¤Î¥ì¥Ã¥º¥ï¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¡£ºÇ¹â¤Ë¾Ð´é¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç½¸¤Þ¤í¤¦¡ª¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï£¸·î19Æü»þÅÀ¤ÇÌó37,000Ëç¤òÈ¯·ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¡Ú²èÁü¡Û¥»¥ë¥¸¥ª±Û¸å¡¢¾®Ìî¿Æó¡¢Âçµ×ÊÝ²Å¿Í¡¢ÃæÂ¼·û¹ä¤é28Ì¾¤¬¸·Áª¤·¤¿¡Ö£ÊÎòÂå¥Ù¥¹¥È11¡×¤ò°ìµó¸ø³«¡ª
¢£¡Ö±êÆü¡×¾ðÊó¡¡
¡ü2022Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ö±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Î²Æº×¤ê¡×´ë²è¡£º£Ç¯¤Ç£³²óÌÜ¡Ê£³Ç¯Ï¢Â³¡Ë¤Î¼Â»Ü
¡ü±êÆü¤È¤Ï¡¢Ç³¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¥¢¥Ä¤¤²Æ¤ò¡Ö»î¹ç¡×¤È¡Ö²Æº×¤ê¡×Î¾Êý¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤éÌ¿Ì¾¡£
¡¡»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç¾Ð´é¤Ç³Ú¤·¤á¤ë²Æº×¤ê¤Î¸å¤Ë¡¢Áª¼ê¤È¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¤µ¤é¤Ë¥¢¥Ä¤¯Æ®¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü±êÆü¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¡Ö±ï¡×¤È¡Ö±ß¡×Î¾Êý¤Î°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤È¤¤¤¦±ï¤Ç·ë¤Ð¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¢¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼´ë¶È¡¢¤½¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤¬±ß¤òÉÁ¤¡¢°ì½ï¤Ë¤³¤ì¤«¤é¤âÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¡¢´¶¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡üÃÏ°è¤Î¤«¤¿¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢¥Á¥±¥Ã¥ÈÌµ¤·¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¥¨¥ê¥¢¤Î¤Ê¤«¤Ë¡¢ÌµÎÁ¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ¡¡
¡µðÂç¤ä¤°¤é
¡¡Íè¾ì¤Ï¤â¤Á¤í¤óÌµÎÁ¡£Ëè²ó½Ð¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤ä¤°¤é¤òÃæ¿´¤È¤·¡¢ÏÂÂÀ¸Ý¤ä¤è¤µ¤³¤¤¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎºÅ¤·¤â¤Î¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï¿·¤¿¤Ë¥Ó¥ó¥´Âç²ñ¤â¼Â»Ü¡ª¡ÊÍ×»²²Ã·ô¡Ë
¢Ìó20¤Î±ïÆü¥Ö¡¼¥¹
¡¡¼êÎ¢·õÆ»¾ì¤ä¥è¡¼¥è¡¼Äà¤ê¤Ê¤É¤Î¥Ö¡¼¥¹¤¬Â¿¿ô½ÐÅ¹¡ª¡¡ÍÎÁ¤Î»²²Ã·ô¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡¡Ãæ¤Ç¤â¿å¤«¤±¹çÀï¤ÏÇ®¤¤²Æ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇËè²ó»Ò¶¡¤¿¤Á¤ËÂç¿Íµ¤¡£»î¹çÁ°¤Ë¤âÇ®¤¤Æ®¤¤¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
£ÌµÎÁ¥¤¥Ù¥ó¥È¥Ö¡¼¥¹
¡¡¥Ú¥ó¥ÉÕ¤¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Ç¥¢¡¼¥È¤òºî¤ë¥Ú¥¤¥ó¥È¥µ¥Ã¥«¡¼¤ä¡¢ÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ³Ø¤Ó¤â¤Ç¤¤ëSDGs¥¬¥é¥Ý¥ó¤äÇÀ¶ÈÂÎ¸³¤Ê¤É¤ÏÌµÎÁ¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô
¡¡ËèÇ¯¹±Îã¤Î²Æ¤Þ¤Ä¤ê´ë²è¡Ö±êÆü¡Ê¤¨¤ó¤Ë¤Á¡Ë¡×¤òº£Ç¯¤â³«ºÅ¡£¥¯¥é¥Ö¤Ï¡ÖÆüÃæ¤ÏµðÂç¤ä¤°¤é¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÌÀ¤ë¤¯³Ú¤·¤¯¾Ð´é¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë²Æ¤Þ¤Ä¤ê¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£³Ú¤·¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤À¤«¤é¡¢¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤È¤¤¤¦Êý¤â¡¢¤¹¤°¤Ë¤½¤ÎÎØ¤ËÆþ¤Ã¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡ª¡¡¤½¤·¤Æ¡¢19»þ¤«¤é»Ï¤Þ¤ë»î¹ç¤Ï¡¢²Æ¤ÎÆüº¹¤·¤è¤ê¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¥¢¥Ä¤¯¡£Ìó£±¤«·î¤Ö¤ê¤Ë½µËö¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¤Ç¤¢¤ê¡¢²ÆµÙ¤ß¤ÎºÇ¸å¤ò¾þ¤ë»î¹ç¡£¤³¤³¤Ç½¸¤Þ¤é¤Ê¤¤ã¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡ª¡¡¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÎÃæ¤â³°¤âÇ®¤¯À¹¤ê¾å¤¬¤ê¡¢Æü¾ï¤Ç¤ÏÌ£¤ï¤¨¤Ê¤¤³Ú¤·¤µ¤¬ËþºÜ¤Î¥ì¥Ã¥º¥ï¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¡£ºÇ¹â¤Ë¾Ð´é¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç½¸¤Þ¤í¤¦¡ª¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¡Ú²èÁü¡Û¥»¥ë¥¸¥ª±Û¸å¡¢¾®Ìî¿Æó¡¢Âçµ×ÊÝ²Å¿Í¡¢ÃæÂ¼·û¹ä¤é28Ì¾¤¬¸·Áª¤·¤¿¡Ö£ÊÎòÂå¥Ù¥¹¥È11¡×¤ò°ìµó¸ø³«¡ª
¢£¡Ö±êÆü¡×¾ðÊó¡¡
¡ü2022Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ö±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Î²Æº×¤ê¡×´ë²è¡£º£Ç¯¤Ç£³²óÌÜ¡Ê£³Ç¯Ï¢Â³¡Ë¤Î¼Â»Ü
¡ü±êÆü¤È¤Ï¡¢Ç³¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¥¢¥Ä¤¤²Æ¤ò¡Ö»î¹ç¡×¤È¡Ö²Æº×¤ê¡×Î¾Êý¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤éÌ¿Ì¾¡£
¡¡»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç¾Ð´é¤Ç³Ú¤·¤á¤ë²Æº×¤ê¤Î¸å¤Ë¡¢Áª¼ê¤È¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¤µ¤é¤Ë¥¢¥Ä¤¯Æ®¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü±êÆü¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¡Ö±ï¡×¤È¡Ö±ß¡×Î¾Êý¤Î°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤È¤¤¤¦±ï¤Ç·ë¤Ð¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¢¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼´ë¶È¡¢¤½¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤¬±ß¤òÉÁ¤¡¢°ì½ï¤Ë¤³¤ì¤«¤é¤âÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¡¢´¶¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡üÃÏ°è¤Î¤«¤¿¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢¥Á¥±¥Ã¥ÈÌµ¤·¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¥¨¥ê¥¢¤Î¤Ê¤«¤Ë¡¢ÌµÎÁ¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ¡¡
¡µðÂç¤ä¤°¤é
¡¡Íè¾ì¤Ï¤â¤Á¤í¤óÌµÎÁ¡£Ëè²ó½Ð¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤ä¤°¤é¤òÃæ¿´¤È¤·¡¢ÏÂÂÀ¸Ý¤ä¤è¤µ¤³¤¤¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎºÅ¤·¤â¤Î¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï¿·¤¿¤Ë¥Ó¥ó¥´Âç²ñ¤â¼Â»Ü¡ª¡ÊÍ×»²²Ã·ô¡Ë
¢Ìó20¤Î±ïÆü¥Ö¡¼¥¹
¡¡¼êÎ¢·õÆ»¾ì¤ä¥è¡¼¥è¡¼Äà¤ê¤Ê¤É¤Î¥Ö¡¼¥¹¤¬Â¿¿ô½ÐÅ¹¡ª¡¡ÍÎÁ¤Î»²²Ã·ô¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡¡Ãæ¤Ç¤â¿å¤«¤±¹çÀï¤ÏÇ®¤¤²Æ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇËè²ó»Ò¶¡¤¿¤Á¤ËÂç¿Íµ¤¡£»î¹çÁ°¤Ë¤âÇ®¤¤Æ®¤¤¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
£ÌµÎÁ¥¤¥Ù¥ó¥È¥Ö¡¼¥¹
¡¡¥Ú¥ó¥ÉÕ¤¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Ç¥¢¡¼¥È¤òºî¤ë¥Ú¥¤¥ó¥È¥µ¥Ã¥«¡¼¤ä¡¢ÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ³Ø¤Ó¤â¤Ç¤¤ëSDGs¥¬¥é¥Ý¥ó¤äÇÀ¶ÈÂÎ¸³¤Ê¤É¤ÏÌµÎÁ¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô