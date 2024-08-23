8·î8Æü¤Ï¡Ö¥Þ¥ë¤Á¤ã¤ó¾Æ¤½¤Ð¤ÎÆü¡× 4¼ï¤ò¿©¤ÙÈæ¤Ù¡Ö¾Æ¤½¤Ð¥Õ¥§¥¹¡×³«ºÅ ÅìÍÎ¿å»º
ÅìÍÎ¿å»º¤Ï¡¢¡Ú8·î8Æü¤Ï¥Þ¥ë¤Á¤ã¤ó¾Æ¤½¤Ð¤ÎÆü¡Ö¾Æ¤½¤Ð¥Õ¥§¥¹¡×inÍ³ÚÄ®¡Û¤òÍ³ÚÄ®±ØÁ°¹¾ì¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤Ç8·î7¡Á8Æü¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¡£
Æ±¼ï¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£¾ï»þ30¼ïÎà°Ê¾å¡Ê¥Á¥ë¥ÉÌÍ¡¦Â¨ÀÊÌÍ¡¦ÎäÅàÌÍ¤Ê¤É¡Ë¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ÎËÉÙ¤µ¤òÁÊµá¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢8·î8Æü¤¬¡Ö¥Þ¥ë¤Á¤ã¤ó¾Æ¤½¤Ð¤ÎÆü¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹¤á¤ë¤³¤È¤¬ÁÀ¤¤¡£
8·î7Æü¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿µ×ÊÝÍµÎ¼Äã²¹¿©ÉÊÉô¥Á¥ë¥É´ë²è²Ý²ÝÄ¹¤Ï¡Ö¥Á¥ë¥É¤äÂ¨ÀÊÌÍ¡¢ÎäÅàÌÍ¤È¿§¡¹¤Ê¡Ø¥Þ¥ë¤Á¤ã¤ó¾Æ¤½¤Ð¡Ù¤ò¤â¤Ã¤È¤ªµÒÍÍ¤ËÃÎ¤Ã¤ÆÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢4¼ï¤Î¾Æ¤½¤Ð¤Î¿©¤ÙÈæ¤Ù¥»¥Ã¥È¤È¿å¤¬200±ß¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¡£²ñ¾ìÆâ¤Î°ì²è¤Ë¤Ï¡¢ÈÎÇäÃæ¤Î¾¦ÉÊ¤ò½¸¤á¤¿Å¸¼¨¥³¡¼¥Ê¡¼¤âÀß¤±¤¿¡£
¡Ö¡Ø¥Þ¥ë¤Á¤ã¤ó¾Æ¤½¤Ð¡Ù¤Ë¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¼ïÎà¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤ä¿©¤Ù¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¼Â¤Ï¤½¤ÎËÉÙ¤µ¤¬¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤òµ¡¤Ë¿§¡¹¤Ê¾Æ¤½¤Ð¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¾Æ¤½¤Ð¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¡Êµ×ÊÝ²ÝÄ¹¡Ë¡£
2011Ç¯¤ËÀ©Äê¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Þ¥ë¤Á¤ã¤ó¾Æ¤½¤Ð¤ÎÆü¡×¤ÎÇ§ÃÎ³ÈÂç¤âÁÀ¤¦¡£¡Ö8·î8Æü¤¬¡Ø¥Þ¥ë¤Á¤ã¤ó¾Æ¤½¤Ð¤ÎÆü¡Ù¤À¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¤Þ¤À¾¯¤Ê¤¤¡£º£¸å¤â¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤ÇÁÊµá¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ø¥Þ¥ë¤Á¤ã¤ó¾Æ¤½¤Ð¤ÎÆü¡Ù¤ÎÄêÃå²½¤ò¿Þ¤ê¤¿¤¤¡×¡£
½éÆü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿PRÈ¯É½²ñ¤Ë¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¥±¥ó¥É¡¼¥³¥Ð¥ä¥·¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¿©¤Ù¤¿¾Æ¤½¤Ð¤Î¾¦ÉÊÌ¾¤òÅö¤Æ¤ë¡Ö¥Þ¥ë¤Á¤ã¤óÍø¤¾Æ¤½¤Ð¡×¤Ë¤âÄ©Àï¡£
¡Ö¡Ø¥Þ¥ë¤Á¤ã¤ó¾Æ¤½¤Ð¡Ù¤Ï¡¢²È¤Ë¤¢¤ë¤Èµ¢¤êÆ»¤¬¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ëÂ¸ºß¡£Â¨ÀÊÌÍ¤äÎäÅàÌÍ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó²È¤Ë¾ïÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¿©¤ÙÈæ¤Ù¤òÄó¶¡¤·¤¿¾Æ¤½¤Ð¤Ï¡¢¥Á¥ë¥É¤Î¡Ö¥Þ¥ë¤Á¤ã¤ó¾Æ¤½¤Ð 3¿ÍÁ°¡×»ÈÍÑ¤Î¾Æ¤½¤Ð¡¢ÎäÅà¿©ÉÊ¤Î¡Ö²°Âæ°ìÈÖ ¾Æ¤½¤Ð¥½¡¼¥¹Ì£ ÂçÀ¹¤ê1.5ÇÜ¡×¡¢¥«¥Ã¥×ÌÍ¤Î¾Æ¤½¤Ð2¼ï¡£¥«¥Ã¥×ÌÍ¤Î¾Æ¤½¤Ð¤Ï¡¢1»þ´Ö¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë¼ïÎà¤Î¤â¤Î¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢X¤Þ¤¿¤ÏInstagram¤Î¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶ÒÃåÂÞ¤¬ÀèÃå500¿Í¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¹Ô¤Ã¤¿¡£2Æü´Ö¤Ç2Àé500¿Í¤¬Íè¾ì¤·¤¿¸«¹þ¤ß¡£