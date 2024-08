講談社が刊行する、ディズニー月刊情報誌「ディズニーファン」2024年10月号では、2024年10月1日にスタートする東京ディズニーリゾートの“ディズニー・ハロウィーン2024”情報を特集!

見どころや、先行販売されるメニュー、グッズなど今年の魅力がたっぷり紹介されているほか、ブック・イン・ブック「東京ディズニーシー ファンタジースプリングスガイドブック with 風間俊介」も付いてきます☆

講談社「ディズニーファン」2024年10月号

価格:1,200円(税込)

発売日:2024年8月26日

販売店舗:全国書店、Amazonなど

講談社のディズニー月刊情報誌「ディズニーファン」2024年10月号では、2024年10月1日にスタートする東京ディズニーリゾートの“ディズニー・ハロウィーン2024”情報を特集!

東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2024”まとめ 東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2024”まとめ 続きを見る

見どころをはじめ、先行販売されるメニューやグッズなど“ディズニー・ハロウィーン2024”の魅力がたっぷり紹介されています。

さらに、ブック・イン・ブック「東京ディズニーシー ファンタジースプリングスガイドブック with 風間俊介」付き。

3号連続パークチケット&グッズ大プレゼント企画も開催されます☆

「ディズニー・ハロウィーン」特集

2024年10月1日のスタートが待ちきれない、東京ディズニーリゾートの“ディズニー・ハロウィーン2024”情報をたっぷりお届け。

パレードやパーク内のデコレーションをはじめ、先行販売されるメニューやグッズなど、たくさんの見どころが紹介されています。

パークを楽しむゴーストたち!東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2024”身につけグッズ・お土産 パークを楽しむゴーストたち!東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2024”身につけグッズ・お土産 続きを見る

東京ディズニーシー ファンタジースプリングス ガイドブック with 風間俊介

風間俊介さんがナビゲートする東京ディズニーシー ファンタジースプリングスのガイドブック、その名も「東京ディズニーシー ファンタジースプリングス ガイドブック with 風間俊介」が、とじ込みのブック・イン・ブックとして登場!

東京ディズニーリゾートを愛してやまない風間俊介さんが、たっぷり12ページでファンタジースプリングスを徹底紹介しています。

風間さん独自の視点で、各施設の魅力を細部まで案内します。

※ブック・イン・ブック「東京ディズニーシー ファンタジースプリングス ガイドブック with 風間俊介」は、「ディズニーファン 2024 10月号」の電子版には収録されていません

※ブック・イン・ブックは、「Disney Supreme Guide 東京ディズニーシー ファンタジースプリングス ガイドブック with 風間俊介」という書名で、電子書籍として単品売りで購入できます

深い愛や敬意・好奇心で特別に編集に参加!講談社『Disney Supreme Guide 東京ディズニーシー ファンタジースプリングス ガイドブック with 風間俊介』 深い愛や敬意・好奇心で特別に編集に参加!講談社『Disney Supreme Guide 東京ディズニーシー ファンタジースプリングス ガイドブック with 風間俊介』 続きを見る

「フェアリー・ティンカーベルのビジーバギー」特集

「ディズニーファン」2024年10月号は、ファンタジースプリングスの深掘り情報も充実。

アナと雪の女王・塔の上のラプンツェル・ピーターパン!東京ディズニーシー「ファンタジースプリングス」まとめ アナと雪の女王・塔の上のラプンツェル・ピーターパン!東京ディズニーシー「ファンタジースプリングス」まとめ 続きを見る

ピクシー・ホロウの四季をめぐるアトラクション「フェアリー・ティンカーベルのビジーバギー」の特集では、一度乗っただけでは気づかないポイントも紹介されています。

魔法の泉に込められた音楽のひみつも、美しい写真ととも知ることができる特集です。

フェアリー・ティンカーベルのビジーバギー!東京ディズニーシー/ファンタジースプリングス「ピーターパンのネバーランド」アトラクション フェアリー・ティンカーベルのビジーバギー!東京ディズニーシー/ファンタジースプリングス「ピーターパンのネバーランド」アトラクション 続きを見る

「Reach for the Stars」最新情報

いよいよ2024年9月20日のスタートが近づいてきた、東京ディズニーランドの新ナイトタイムエンターテイメント「Reach for the Stars」の最新情報もお届け。

販売されるグッズや、テーマになった作品が紹介されています。

マーベルキャラが初登場!東京ディズニーランド 新しい夜のキャッスルプロジェクション「Reach for the Stars」 マーベルキャラが初登場!東京ディズニーランド 新しい夜のキャッスルプロジェクション「Reach for the Stars」 続きを見る

「ダッフィー&フレンズのフォールズ・サウンド・インビテーション」グッズ

ダッフィー&フレンズの新プログラム「ダッフィー&フレンズのフォールズ・サウンド・インビテーション」の情報も掲載。

2024年8月28日から販売予定のグッズや、スーベニア付きメニューをチェックすることができます。

東京ディズニーシー“ダッフィー&フレンズのフォールズ・サウンド・インビテーション”まとめ 東京ディズニーシー“ダッフィー&フレンズのフォールズ・サウンド・インビテーション”まとめ 続きを見る

アナと雪の女王FanBook

ディズニー映画『アナと雪の女王』日本公開10周年を記念したムック『アナと雪の女王FanBook』を販売中!

物語のトリビアやファンタジースプリングス情報が満載!講談社 ディズニー「アナと雪の女王Fan Book」 物語のトリビアやファンタジースプリングス情報が満載!講談社 ディズニー「アナと雪の女王Fan Book」 続きを見る

そんな『アナと雪の女王FanBook』から、『アナと雪の女王』が主にインスピレーションを受けたノルウェー王国の風景や文化を、映画の名シーンと照らし合わせて紹介しています。

FanBookとあわせて世界観を味わうことができます。

ほかにも、特別な日におすすめのパークのレストランや、中間淳太さんによる「イッツ・ア・スモールワールド」のキャスト取材など、パーク情報が満載!

『メリー・ポピンズ』60周年にちなんだ映画記事とオリジナルレシピ連載や「ディズニー・オン・アイス」、「ディズニー・オン・クラシック 〜まほうの夜の音楽会 2024」などライブエンターテイメント情報も紹介されています。

ワクワクが止まらない秋のディズニー情報を、ディズニーファン10月号でたっぷりと楽しめます☆

プレゼント企画

2024年10月号から3号連続で豪華プレゼントを開催!

10月号、11月号、12月号の応募券3枚1口で、指定のご招待日にファンタジースプリングスを満喫できる「1デーパスポート:ファンタジースプリングス・マジック」が抽選で3組6名に当たります。

1デーパスポートが抽選で当たる!講談社「東京ディズニーシー ファンタジースプリングス」へ行こう!キャンペーン 1デーパスポートが抽選で当たる!講談社「東京ディズニーシー ファンタジースプリングス」へ行こう!キャンペーン 続きを見る

さらに、10月号だけで応募できるパークチケットやハロウィーングッズも☆

“ディズニー・ハロウィーン2024”や新ナイトタイムエンターテイメント「Reach for the Stars」が特集された2024年10月号。

ブック・イン・ブック「東京ディズニーシー ファンタジースプリングスガイドブック with 風間俊介」も見どころです。

講談社「ディズニーファン」2024年10月号は、全国の書店、Amazonなどにて2024年8月26日発売です☆

大切なことに気付けるアイデア集!講談社 ディズニー『くまのプーさん 今日からはじめる 毎日を豊かにする100のこと』 大切なことに気付けるアイデア集!講談社 ディズニー『くまのプーさん 今日からはじめる 毎日を豊かにする100のこと』 続きを見る

ストーリーもじっくり解説!講談社「東京ディズニーリゾート アトラクションガイドブック2024-2025」 ストーリーもじっくり解説!講談社「東京ディズニーリゾート アトラクションガイドブック2024-2025」 続きを見る

※講談社は東京ディズニーランド、東京ディズニーシーのオフィシャルスポンサーです

ⒸDisney

Ⓒ Disney “Winnie the Pooh” characters are based on the “Winnie the Pooh” works, by A. A. Milne and E. H. Shepard

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ナイトタイムエンターテイメント「Reach for the Stars」情報も!講談社「ディズニーファン」2024年10月号 appeared first on Dtimes.