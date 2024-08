【東京ゲームショウ2024】開催期間 ビジネスデイ:9月26日・27日 10時~17時一般公開日:9月28日10時~17時 9月29日9時30分~16時30分 会場:幕張メッセ 展示ホール1~11/国際会議場/イベントホール

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、9月26日より29日にかけて開催予定のイベント「東京ゲームショウ2024」におけるプレイステーションブースの内容を公開した。

2019年以来、5年ぶりの大型出展となるプレイステーションブース。今年はPS5で発売予定の最新作の試遊、ステージイベント、映像試聴などプレイステーションの多彩なコンテンツを体験できるブースが展開される。

試遊ブースでは、9月6日に発売される「アストロボット」と2025年発売予定の「モンスターハンターワイルズ」が登場。「アストロボット」を試遊すると“巨大ガチャ”に挑戦でき「アストロボットオリジナルTシャツ」がプレゼントされるほか、「モンハンワイルズ」を試遊するとオリジナルアクリルキーホルダーがプレゼントされる。

またブースに併設されるステージでは「PLAY! PLAY! PLAY! 一遊入魂」をテーマに、ゲームクリエイターなど様々なゲストを招きタイトルの魅力を発信予定。さらに「TGS2024」イベントステージでは、小島秀夫氏や三浦大知さん、津田健次郎さん、水樹奈々さん、杉田智和さん、若山詩音さん、ニコラス・ウィンディング・レフン氏を招き「PlayStation Presents『DEATH STRANDING 2』Special Stage!!」が開催される。

【アストロボット】

巨大ガチャ

試遊でもらえるTシャツ(カラー・サイズは選択不可)

【モンスターハンターワイルズ】

オリジナルアクリルキーホルダー

【PlayStation Presents『DEATH STRANDING 2』Special Stage!!】

(C)2024 Sony Interactive Entertainment Inc. Developed by Team Asobi. Astro Bot is a trademark of Sony Interactive Entertainment LLC.

(C)CAPCOM