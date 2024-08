2024年末までに、EUのユーザー向けにiOSおよびiPadOSで「ブラウザ選択画面」「デフォルトアプリ設定画面」「プリインストールアプリの削除」といったオプションを提供すると、Appleが発表しました。これらのアップデートは、EUのデジタル市場法(DMA)に準拠するべく欧州委員会と続けてきた対話から生まれたものだそうです。Upcoming changes to the browser choice screen, default apps, and app deletion for EU users - Latest News - Apple Developer

https://developer.apple.com/news/?id=zglax7gciOS 18 adding default app controls for messaging, phone calls, navigation, and more in the EU - 9to5Machttps://9to5mac.com/2024/08/22/default-app-controls-ios-18-iphone-eu/EUユーザー向けに表示される「ブラウザ選択画面」にはChromeやFireFoxなどのサードパーティー製ブラウザが掲載されます。各ブラウザの開発者は「ブラウザに関する追加情報」を記載できるほか、Appleから選択画面のパフォーマンスに関する詳細なデータを受け取れるようになります。なお、「ブラウザ選択画面」は、Safariをデフォルトのブラウザとして設定しているすべてのEUユーザーに表示されるそうです。さらに、iOS 18およびiPadOS 18ではEUユーザー向けに設定アプリに新しく「デフォルトアプリ」のセクションが追加されます。デフォルトアプリ画面ではユーザーがデフォルトアプリに設定できるアプリの一覧が表示され、今後のソフトウェアアップデートで、電話番号のダイヤル、メッセージの送信、テキストの翻訳、ナビゲーション、パスワードの管理、キーボード、通話スパムフィルターのデフォルト設定が行えるようになるとのこと。これに加えて、EUユーザーはApp Store、メッセージ、写真、カメラ、SafariといったiOSおよびiPadOSでプリインストールされているアプリを削除することができるようになります。