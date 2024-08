ケンタッキーフライドチキンが「とろ〜り月見」シリーズ全4種を、期間限定で発売。

バーガーやデザートに、“とろ〜り”づくしな新メニューが登場します☆

ケンタッキーフライドチキン「とろ〜り月見」シリーズ

発売日:2024年8月29日(木) ※数量限定、なくなり次第販売終了

販売店舗:全国のKFC店舗 ※一部、販売しない店舗があります

全国のケンタッキーフライドチキン店舗に、「とろ〜り月見」シリーズ全4種が登場します!

左から「とろ〜り月見チーズフィレバーガー」「とろ〜り月見和風チキンカツバーガー具沢山タルタル」

定番の「とろ〜り月見チーズフィレバーガー」や、初登場の新メニュー「とろ〜り月見和風チキンカツバーガー具沢山タルタル」などがラインナップ。

左から「とろ〜り月見ツイスター」「おもちカスタードの月見パイ」

「月見ツイスター」は装いを新たにし、サイドメニューからは新デザート「おもちカスタードの月見パイ」も登場です。

2024年8月29日から数量限定で発売される「とろ〜り月見」シリーズを紹介していきます。

とろ〜り月見チーズフィレバーガー

価格:単品 540円(税込)

セット 950円(税込)〔とろ〜り月見チーズフィレバーガー、ポテト(S)、ドリンク(M)〕

よくばりセット 1,250円(税込)〔とろ〜り月見チーズフィレバーガー、オリジナルチキン、ポテト(S)、ドリンク(M)〕

2023年に引き続き、人気の期間限定メニュー「とろ〜り月見チーズフィレバーガー」が2024年も登場。

大人気定番バーガー「チキンフィレバーガー」に、目玉焼き風オムレツと、風味豊かなチェダーチーズがトッピングされています!

どちらも頬張った瞬間、卵黄ソースが“とろ〜り”と口いっぱいに広がる美味しさ。

ケンタッキーフライドチキンだけの、“とろ〜り”がたまらない時期限定のラインアップは、何度も楽しみたくなる味わいです☆

とろ〜り月見和風チキンカツバーガー具沢山タルタル

価格:単品 590円(税込)

セット 1,000円(税込)〔とろ〜り月見和風チキンカツバーガー具沢山タルタル、ポテト(S)、ドリンク(M)〕

よくばりセット 1,300円(税込)〔とろ〜り月見和風チキンカツバーガー具沢山タルタル、オリジナルチキン、ポテト(S)、ドリンク(M)〕

2024年の「とろ〜り月見」として、新メニュー「とろ〜り月見和風チキンカツバーガー具沢山タルタル」が登場します。

秘伝の醤油風味のテリヤキソースをたっぷり絡めたチキンカツに、“とろ〜り”がたまらない目玉焼き風オムレツをプラス。

そして、具沢山タルタルソースと千切りキャベツを合わせ、ボリューム満点の一品に仕上げられています!

また、満足感のある食べ応えを楽しめるよう、具沢山タルタルソースはたっぷり30g使用しているのもポイントです。

とろ〜り月見ツイスター

価格:単品 480円(税込)

セット 890円(税込)〔とろ〜り月見ツイスター、ポテト(S)、ドリンク(M)〕

よくばりセット 1,190円(税込)〔とろ〜り月見ツイスター、オリジナルチキン、ポテト(S)、ドリンク(M)〕

バーガーに負けない人気の「月見ツイスター」も、装いを新たにして2024年も登場。

2024年の「月見ツイスター」は、お子さんにも大人気の「てりやきツイスター」に、目玉焼き風オムレツをトッピングされています。

カーネルクリスピーに、甘辛のてりやきソースと卵黄ソースの“とろ〜り”とした、まろやかな味わいが加わって食欲をそそるメニューです!

おもちカスタードの月見パイ

価格:300円(税込)

「とろ〜り月見」シリーズは、サイドメニューにも登場。

新作デザート「おもちカスタードの月見パイ」は、もちもち食感のおもちフィリングと“とろ〜り”と濃厚なカスタードクリームを合せています☆

おもちフィリングとカスタードクリームをサクサクのパイ生地で包み、月見の季節にぴったりの一品。

濃厚だけどくどすぎない、カスタードクリームの絶妙な甘みが口いっぱいに広がり、至福のひとときを楽しめます。

バーガーやツイスターと一緒に買うもよし、おやつに単品で楽しむのもアリなサイドメニューです!

お月見シーズンの限定メニュー「とろ〜り月見」シリーズ全4種が登場。

ケンタッキーフライドチキンの「とろ〜り月見」シリーズは、2024年8月29日より全国の店舗にて販売開始です!

