音声プラットフォーム『Voicy』は、8月25日~9月1日にかけて教育研究フェス「Tokyo Education Show」と連携した事前企画として、7つの対談が実施する。 「Voicy」は、スマホ1つで簡単に音声収録が可能なことや、”ながら聴き”ができることから、教育現場で働く教員の方がパーソナリティとして発信し、他の学校に勤める先生の話を聴くことが人気となっている。

今回は10月12日・13日に開催される『Tokyo Education Show』に先駆けて、7名の教育に携わるVoicyパーソナリティと、Tokyo Education Show実行委員長である田崎智憲氏との対談をVoicy上で配信する。本企画では、各パーソナリティに「教育の魅力」についてや、未来の教育をどのように考え、日々取り組んでいるのかを伺うとのこと。

〈出演Voicyパーソナリティ一覧〉坂本良晶|Canva Japan:「EDUGO RADIO~日本の教育をもっとオモシロク~」knockout:「【教育の明日をよむ】knockout の10分キャッチアップ」葉一/haichi:「とある男が相談に答えてみた」樋口万太郎:「ボウズ教育Radio-The easy way has no meaning-」古舘良純(公立小学校教諭):「教室のミカタ」ゆきこ:「心が軽くなる職員室」二川 佳祐@公立小先生:「学び『続ける』!ふたかわ先生の習慣伴走ラジオ」

