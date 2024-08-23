8月25日に札幌競馬場で行われる、第19回キーンランドカップ(3歳上・GIII・芝1200m)の枠順が23日確定した。

高松宮記念2着以来の実戦となるスプリント重賞4勝馬ナムラクレア(牝5、栗東・長谷川浩大厩舎)は1枠2番、前走の函館SSで重賞初勝利を挙げたサトノレーヴ(牡5、美浦・堀宣行厩舎)は5枠10番に入った。発走は15時35分。枠順は以下の通り。

( )内は性齢、騎手・調教師

1-1 オオバンブルマイ(牡4、武豊・吉村圭司)

1-2 ナムラクレア(牝5、浜中俊・長谷川浩大)

2-3 プルパレイ(セ5、佐々木大輔・須貝尚介)

2-4 モリノドリーム(牝5、C.ルメール・鹿戸雄一)

3-5 シナモンスティック(牝5、丹内祐次・宗像義忠)

3-6 エイシンスポッター(牡5、J.モレイラ・吉村圭司)

4-7 マテンロウオリオン(牡5、横山典弘・昆貢)

4-8 ゾンニッヒ(牡6、川田将雅・池江泰寿)

5-9 エトヴプレ(牝3、藤岡佑介・藤岡健一)

5-10 サトノレーヴ(牡5、D.レーン・堀宣行)

6-11 シュバルツカイザー(セ6、大野拓弥・大竹正博)

6-12 ビッグシーザー(牡4、坂井瑠星・西園正都)

7-13 ジュビリーヘッド(牡7、C.ホー・西園翔太)

7-14 ダノンマッキンリー(牡3、戸崎圭太・藤原英昭)

8-15 オタルエバー(牡5、松山弘平・中竹和也)

8-16 セッション(牡4、K.ティータン・斉藤崇史)

※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。