ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、ベルメゾン ディズニーファンタジーショップにて予約受付中の、カラフルで大胆な「ミッキー&フレンズ」デザインがかわいい、「おせち・特段重」の紹介をしていきます☆

ベルメゾン ディズニー 2025年「おせち・特段重<ミッキー&フレンズ>」

© Disney

価格:24,900円(税込)

※2024年8月23日(金)〜9月30日(月)まで5%の早期割引

クール手数料:300円(税込)

注文締切日:2024年12月20日(金)

商品お届け日:2024年12月29日(日)〜30日(月)

賞味期限:冷凍で2025年1月31日

セット内容:【冷凍おせち】1セット、【祝い箸】5膳、【最中お吸い物】4個、【あいさつ状】1枚

4人前×3食分(人数表記はあくまでも目安となっております。食材によっては数の多いものや少ないものがございます。写真はイメージです。実際の商品とは多少異なります)

主材:【重箱】木、【祝い箸】紙・木、【あいさつ状】紙

重箱サイズ:約42×28.5×7.5(高さ)cm

特定原材料:卵・乳成分・小麦・えび・かに

国内製造

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

4人前×3食分、50品目56種のお料理が楽しめる「ミッキー&フレンズ」のおせち。

白木の一段重で、重箱のサイズは約42×28.5×7.5(高さ)cmです。

© Disney

蓋には、「ミッキー&フレンズ」の賑やかなアートがデザインされています。

カラフルなロゴの下には、「ミッキーマウス」、「ミニーマウス」、「ドナルドダック」、「デイジーダック」、「プルート」、「グーフィー」が仲良く大集合☆

© Disney

ふたを開けると、多彩な祝い肴がいっぱい!

しっとり柔らかく、芳醇な旨みが味わえる合鴨スモーク、味付け鱒いくら&菜の花の松前漬け風(木製珍味入れ)などの数々の料理と、「ミッキーマウス」のシルエットが楽しめる食材を特別な一段に盛り込んだ、賑わい感あふれるおせちになっています。

© Disney

紅白かまぼこには「ミッキーマウス」の焼き印入り。

また、「ミッキーマウス」がデザインされた透明のふたを開けると中には、ミッキーモチーフの「プレーンといちご味のフロマージュ」が入っています。

© Disney

「ミッキーマウス」のシルエットをかたどった栗に、ハンドモチーフのかまぼこまでも◎

「味付け鱒いくら&菜の花の松前漬け風」が入っている木製珍味入れには、「ミッキー&フレンズ」のお顔もデザインされています。

© Disney

そのほかにもアクセントで、ところどころにミッキーモチーフの食材が添えられています。

「ミニハンバーグ」に「ハムとチーズの枝豆テリーヌ」、「いか短冊雲丹焼、いか短冊白焼」など、お子様から大人まで家族みんなで楽しめること間違いなし!

© Disney

最中のお吸い物は4種類。

それぞれに「ミッキーマウス」、「ミニーマウス」、「ドナルドダック」、「デイジーダック」のお顔がデザインされています。

最中を割ってお湯を注ぐと中からお吸い物が出てきます。

© Disney

祝い箸は重箱とお揃いデザインで、5膳付いてきます。

お正月を華やかに彩る和洋のおせち。

カラフルで大胆な「ミッキー&フレンズ」デザインがかわいい、「おせち・特段重」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで予約受付中です!

※お届け日・時間のご指定はお受けできません。

※積雪等天候の影響により、お届け日に配達できない場合がございます。

※沖縄全域・離島及び一部地域へはお届けできません。

※予定数量に達し次第販売終了となります。

※商品の特性により、色合い・具材の大きさ等が異なる場合がございます。

※おせちはお重に盛り付けた状態でお届けします。

※約12〜16時間、冷蔵庫(2〜5℃前後)で解凍しお召し上がりください。

※解凍後は、冷蔵庫内(0〜5℃)で保管し、お早めにお召し上がりください。

※軽減税率対象商品

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ミッキーモチーフのお吸い物も!ベルメゾン ディズニー 2025年「おせち・特段重<ミッキー&フレンズ>」 appeared first on Dtimes.