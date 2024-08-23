²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¨¥Ç¥ó¤ËÊÑ¿È¡ª¡Ö¥¨¥Ç¥ó¥¼¥Ä¥á¥é¥¤¥º¥¡¼¡õ¥¨¥Ç¥ó¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¡×SUPER BESTÈÇÅÐ¾ì
¥Ð¥ó¥À¥¤¤Ï¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥í¥ï¥ó REAL¡ßTIME¡Ù¤è¤ê¡ÖSUPER BEST DX¥¨¥Ç¥ó¥¼¥Ä¥á¥é¥¤¥º¥¡¼¡õ¥¨¥Ç¥ó¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¡×(4,730±ß)¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ë¤Æ¸½ºßÍ½Ìó¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢2025Ç¯1·îÈ¯Á÷Í½Äê¡£
2025Ç¯1·îÈ¯Á÷Í½Äê¡ÖSUPER BEST DX¥¨¥Ç¥ó¥¼¥Ä¥á¥é¥¤¥º¥¡¼¡õ¥¨¥Ç¥ó¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¡×(4,730±ß)
¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥í¥ï¥ó¡ÙËÜÊÔ¤ÎºÇ½ªÏÃ¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢·à¾ìÈÇ¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥í¥ï¥ó REAL¡ßTIME¡Ù¤Ç³èÌö¤¹¤ë¡¢Ææ¤ÎÃË¡¦¥¨¥¹(±é¡§°ËÆ£±ÑÌÀ)¤¬¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¨¥Ç¥ó¡×¤ËÊÑ¿È¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö¥¨¥Ç¥ó¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡×¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ç¤¤ë¡Ö¥¨¥Ç¥ó¥¼¥Ä¥á¥é¥¤¥º¥¡¼¡õ¥¨¥Ç¥ó¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¡×¤òSUPER BESTÈÇ¤Ç¾¦ÉÊ²½¡£
ÊÌÇä¤ê¤Î¡ÖÊÑ¿È¥Ù¥ë¥È DXÈôÅÅ¥¼¥í¥ï¥ó¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡×¤Ë¥¨¥Ç¥ó¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö¥¨¥Ç¥ó¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡×¤¬´°À®¤¹¤ë¡£
ËÜÂÎ¤Î¥ì¥Ð¡¼¤ò²¡¤·¤Æ¥Ù¥ë¥È¤òµ¯Æ°¡£ÉÕÂ°¤Î¥¨¥Ç¥ó¥¼¥Ä¥á¥é¥¤¥º¥¡¼¤Î¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤Æ¥¡¼¤òÅ¸³«¤·¡¢¥Ù¥ë¥È¤ËÁõÅ¶¤¹¤ë¤³¤È¤Ç²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¨¥Ç¥ó¤Ø¤ÎÊÑ¿È²»¤¬È¯Æ°¡£ÊÑ¿È¾õÂÖ¤Ç¡¢¥¨¥Ç¥ó¥¼¥Ä¥á¥é¥¤¥º¥¡¼¤ò²¡¤·¹þ¤à¤ÈÉ¬»¦µ»²»¤¬È¯Æ°¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¥¨¥Ç¥ó¥¼¥Ä¥á¥é¥¤¥º¥¡¼¤Ë¤Ï¡¢Ææ¤ÎÃË¡¦¥¨¥¹(±é¡§°ËÆ£±ÑÌÀ)¤Î·àÃæÂæ»ì¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
(C)2019 ÀÐ¿¹¥×¥í¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¦ADK EM¡¦Åì±Ç
2025Ç¯1·îÈ¯Á÷Í½Äê¡ÖSUPER BEST DX¥¨¥Ç¥ó¥¼¥Ä¥á¥é¥¤¥º¥¡¼¡õ¥¨¥Ç¥ó¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¡×(4,730±ß)
ÊÌÇä¤ê¤Î¡ÖÊÑ¿È¥Ù¥ë¥È DXÈôÅÅ¥¼¥í¥ï¥ó¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡×¤Ë¥¨¥Ç¥ó¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö¥¨¥Ç¥ó¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡×¤¬´°À®¤¹¤ë¡£
ËÜÂÎ¤Î¥ì¥Ð¡¼¤ò²¡¤·¤Æ¥Ù¥ë¥È¤òµ¯Æ°¡£ÉÕÂ°¤Î¥¨¥Ç¥ó¥¼¥Ä¥á¥é¥¤¥º¥¡¼¤Î¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤Æ¥¡¼¤òÅ¸³«¤·¡¢¥Ù¥ë¥È¤ËÁõÅ¶¤¹¤ë¤³¤È¤Ç²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¨¥Ç¥ó¤Ø¤ÎÊÑ¿È²»¤¬È¯Æ°¡£ÊÑ¿È¾õÂÖ¤Ç¡¢¥¨¥Ç¥ó¥¼¥Ä¥á¥é¥¤¥º¥¡¼¤ò²¡¤·¹þ¤à¤ÈÉ¬»¦µ»²»¤¬È¯Æ°¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¥¨¥Ç¥ó¥¼¥Ä¥á¥é¥¤¥º¥¡¼¤Ë¤Ï¡¢Ææ¤ÎÃË¡¦¥¨¥¹(±é¡§°ËÆ£±ÑÌÀ)¤Î·àÃæÂæ»ì¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
(C)2019 ÀÐ¿¹¥×¥í¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¦ADK EM¡¦Åì±Ç