¤³¤ÎÌÃÊÁ¤Ê¤é³ô²Á»Ô¾ì¤ÎÍð¹â²¼¤Ë¤âÆ°¤¸¤Ê¤¤¡ÄËè·îÉÔÏ«½êÆÀ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹Ž¢Ï¢Â³ÁýÇÛ³ôŽ£¤ÎÁ´°ìÍ÷
¢£³ô¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ë¡Ö3¤Ä¤ÎÍø±×¡×
³ô¤Ï¾Ú·ô²ñ¼Ò¤òÄÌ¤¸¤Æ¹ØÆþ¤·¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ë¾å¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤ÏÌó4000¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³ô¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ëÍø±×¤Ë¤Ï¡¢Âç¤¤¯3¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÃÍ¾å¤¬¤ê±×
³ô¤ÎÃÍÃÊ¡Ê³ô²Á¡Ë¤Ï¡¢Æü¡¹ÊÑÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³ô¤¬°Â¤¤»þ¤ËÇã¤Ã¤Æ¡¢¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÇä¤ì¤Ð¡¢¤½¤Îº¹³Û¤¬ÃÍ¾å¤¬¤ê±×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô²Á¤ÎÃÍÆ°¤¤ÎÍ×°ø¤ÏºÙ¤«¤¯¸«¤ì¤Ð¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¤½¤Î³ô¤òÇã¤¤¤¿¤¤¿Í¤¬Çä¤ê¤¿¤¤¿Í¤è¤êÂ¿¤±¤ì¤Ð¾å¤¬¤ê¡¢Çä¤ê¤¿¤¤¿Í¤¬Çã¤¤¤¿¤¤¿Í¤è¤êÂ¿¤±¤ì¤Ð²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¶ÈÀÓ¤¬¤è¤¯¡¢¤³¤ì¤«¤é¤µ¤é¤ËÌÙ¤±¤½¤¦¤Ê´ë¶È¤Î³ô¤Ê¤éÇã¤¤¤¿¤¤¿Í¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢³ô²Á¤â¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
È¿ÂÐ¤Ë¡¢¶ÈÀÓ¤¬°¤¯¤ÆÍø±×¤¬½Ð¤Ê¤¤´ë¶È¤Î³ô¤ÏÇä¤ê¤¿¤¤¿Í¤¬Áý¤¨¤ë¤¿¤á¡¢³ô²Á¤â²¼¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö³ô¼çÍ¥ÂÔ¡×¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤
¢ÇÛÅö¶â
ÇÛÅö¶â¤Ï¡¢´ë¶È¤Î»ö¶È¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿»þ¤Ë³ô¼ç¤Ë»ÙÊ§¤ï¤ì¤ëÍø±×¤Î°ìÉô¤Ç¤¹¡£¡Ö1³ô¤¢¤¿¤ê¤¤¤¯¤é¡×¤È¤¤¤¦¶ñ¹ç¤Ë¡¢»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë³ô¤Ë±þ¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ³ô¤Î¾ì¹çÇ¯1¡Á2²ó¡¢ÊÆ¹ñ³ô¤Î¾ì¹çÇ¯4²ó¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡ÊÇÛÅö¶â¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤´ë¶È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë¡£
£³ô¼çÍ¥ÂÔ
³ô¼çÍ¥ÂÔ¤Ï¡¢³ô¼ç¤ËÂÐ¤·¤ÆÁ÷¤é¤ì¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¼«¼ÒÀ½ÉÊ¤ÎµÍ¤á¹ç¤ï¤»¡¢¾¦ÉÊ·ô¤äÌµÎÁ·ô¤Ê¤É¡¢´ë¶È¤Ë¤è¤ê¤µ¤Þ¤¶¤Þ¡£Ãæ¤Ë¤Ï³ô¼çÍ¥ÂÔÌÜÅö¤Æ¤ÇÅê»ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Û¤É¤Ç¤¹¡Ê³ô¼çÍ¥ÂÔ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤´ë¶È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë¡£ÀèÆü¡¢Í¥ÂÔÅê»ñ²È¤ÇÍÌ¾¤Ê¶ÍÃ«¹¿Í¤µ¤ó¤ÈÂÐÃÌ¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà¤Ï1200¼Ò¤ËÅê»ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¢£³ô¤Ï¡ÖÄ¹´üÅª¤Ê»ëÅÀ¡×¤ÇÁª¤Ö
³ô¤È¤¤¤¦¤È¡¢Æü¡¹¤ÎÃÍÆ°¤¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁÇÁá¤¯ÇäÇã¤ò·«¤êÊÖ¤¹¥Ç¥¤¥È¥ì¡¼¥À¡¼¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤ì¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿Ã»´üÅê»ñ¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¯¡¢Âç¤¤¯Â»¤òÊú¤¨¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¤Ï¡¢Ä¹´üÅª¤Ê»ëÅÀ¤ÇÁª¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤Î4ÅÀ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤¹¡£
¡10Ç¯¸å¡¢20Ç¯¸å¤âÉ¬Í×¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤«
´ë¶È¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬10Ç¯¸å¡¢20Ç¯¸å¤âÉ¬Í×¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¿Í¸ýÌäÂê¤ä¿©ÎÁÌäÂê¡¢»ñ¸»ÌäÂê¤Ê¤É¤Î²ò·è¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ïº£¸å¤â·ø¼Â¡£¡Ö·ò¹¯¡×¡Ö¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡×¡ÖÈþÍÆ¡×¡Ö°åÎÅ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Æ¡¼¥Þ¤Î¥Ë¡¼¥º¤âÉáÊ×Åª¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
À¸³è¤òË¤«¤Ç³Ú¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¡¢Ìò¤ËÎ©¤Ä¾¦ÉÊ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Î»þÂå¤âÊÑ¤ï¤é¤º¤ËÇä¤ìÂ³¤±¤Þ¤¹¡£¾ÃÈñ¼ÔÌÜÀþ¤Ç´ë¶È¤Î¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£¡ÖÂ¾¼Ò¤¬¥Þ¥Í¤Ç¤¤Ê¤¤¶¯¤ß¡×¤Î¤¢¤ë´ë¶È¤òÁª¤Ö
¢´ë¶È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶¯¤ß¤¬¤¢¤ê¡¢À®Ä¹¡¦¿Ê²½¤·Â³¤±¤ëDNA¤¬¤¢¤ë¤«
Â¾¼Ò¤¬¥Þ¥Í¤Ç¤¤Ê¤¤¶¯¤ß¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤â¤¢¤ë´ë¶È¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬¥¨¥ó¥¸¥ó¤È¤Ê¤Ã¤ÆÀ®Ä¹¤¹¤ëÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤ëÊ¬Ìî¤Î¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¥·¥§¥¢¤¬¹â¤¤¡¢ÆÃµö¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿»²Æþ¾ãÊÉ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Ï·ø¼Â¤ÊÀ®Ä¹¤ò´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¿Íºà°éÀ®¡¢¸¦µæ³«È¯¡¢ÀßÈ÷Åê»ñ¡¢M¡õA¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤¡¢Ì¤Íè¤ËÅê»ñ¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Ï¡¢º£¸å¤âÀ®Ä¹¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
£Çä¾å¹â¤È±Ä¶ÈÍø±×¤ÎÎ¾Êý¤¬±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤ÇÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤«
´ë¶È¤¬¾¦ÉÊ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÇä¤ë¤³¤È¤Ç²Ô¤¤¤À¶â³Û¤Î¹ç·×¤ò¼¨¤¹¡ÖÇä¾å¹â¡×¤È¡¢Çä¾å¹â¤«¤éÇä¾å¸¶²Á¤ÈÈÎ´ÉÈñ¡ÊÈÎÇäÈñµÚ¤Ó°ìÈÌ´ÉÍýÈñ¡Ë¤òº¹¤·°ú¤¤¤¿¡¢ËÜ¶È¤Ç²Ô¤¤¤À¶â³Û¤òÉ½¤¹¡Ö±Ä¶ÈÍø±×¡×¤ÎÎ¾Êý¤¬±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
²áµî3¡Á5Ç¯¤Î¼ÂÀÓ¤Èº£¸å1¡Á2Ç¯´Ö¤ÎÍ½Â¬¤¬±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤Ç¿¤ÓÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤¬ÍË¾¤Ç¤¹¡£¡Ø²ñ¼Ò»Íµ¨Êó¡Ù¤Ë¤Ï2Ç¯¸å¤ÎÍ½Â¬¤âµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ÆÊØÍø¤Ç¤¹¡£
EPS¡Ê1³ô¤¢¤¿¤êÍø±×¡Ë¤¬Ç¯¡¹Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¡¢¤Ê¤ª¤è¤·¤Ç¤¹¡£
EPS¤Ï¡¢ºÇ½ªÅª¤ÊÍø±×¤Ç¤¢¤ëÅö´ü½ãÍø±×¤òÈ¯¹ÔºÑ³ô¼°Áí¿ô¤Ç³ä¤Ã¤¿¤â¤Î¡£EPS¤¬Âç¤¤¯¡¢Ç¯¡¹Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Ï·ø¼Â¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÉ½¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖÊ¬»¶¤·¤¹¤®¡×¤â¤è¤¯¤Ê¤¤
¤¼Ú¶â¤¬Â¿¤¹¤®¤Ê¤¤¤«
´ë¶È¤¬À®Ä¹¤¹¤ë¤Ë¤Ï¼Ú¶â¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¼Ú¶â¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¤È·Ð±Ä¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢´ë¶È¤Ë¤¢¤ë¤ª¶â¤Î¤¦¤Á¡¢ÊÖ¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤ÉôÊ¬¡Ê¼«¸Ê»ñËÜ¡Ë¤Î³ä¹ç¤ò¼¨¤¹¡Ö¼«¸Ê»ñËÜÈæÎ¨¡×¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
50¡ó°Ê¾å¤À¤È°ÂÁ´À¤¬¹â¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¿·NISA¤ÎÀ®Ä¹Åê»ñÏÈ¤Ç¤Ï¡¢¹ñÆâ³ô¤ò1³ôÃ±°Ì¡ÊÃ±¸µÌ¤Ëþ³ô¡Ë¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡ÊÊÆ¹ñ³ô¤Ï¤â¤È¤â¤È1³ô¤«¤é¹ØÆþ²ÄÇ½¡Ë¡£ÌÃÊÁ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¿ôÉ´¡Á¿ôÀé±ß¤ÇÅê»ñ¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡¢100³ôÇã¤¦¤È¿ôÉ´Ëü±ß¤â¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡ÖÃÍ¤¬¤µ³ô¡×¤Ë¤â¿ôËü±ß¤ÇÅê»ñ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥ê¥¹¥¯¤ò¸º¤é¤¹´ÑÅÀ¤Ç¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢ÌÃÊÁ¤òÊ£¿ô¤Î¶È¼ï¤ËÊ¬»¶¤µ¤»¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢Ê¬»¶Åê»ñ¤ò°Õ¼±¤·¤Æ²¿É´ÌÃÊÁ¤Ë¤âÅê»ñ¤¹¤ëÉ¬Í×À¤ÏÄã¤¤¤Ç¤¹¡£
25¡Á30ÌÃÊÁ¤òÄ¶¤¨¤ë¤ÈÊ¬»¶Åê»ñ¸ú²Ì¤Ï¤½¤ì°Ê¾å¹â¤Þ¤ê¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢²¿¤è¤ê´ÉÍý¤¬ÂçÊÑ¤Ç¤¹¡£
10ÌÃÊÁ¤«¤é20ÌÃÊÁÄøÅÙ¤Ë¹Ê¤Ã¤ÆÅê»ñ¤¹¤ë¤Î¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£ÆüÊÆ¡Ö¹âÇÛÅö³ô¡×¥é¥ó¥¥ó¥°
¹âÇÛÅö³ô¤È¤Ï¡¢³ô²Á¤ËÀê¤á¤ëÇÛÅö¶â¤Î³ä¹ç¡ÊÇÛÅöÍø²ó¤ê¡Ë¤¬¹â¤¤ÌÃÊÁ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÇÛÅöÍø²ó¤ê¤Ï¡ÖÇ¯´ÖÇÛÅö¶â¡à³ô²Á¡ß100¡×¤Ç»»½Ð¤·¤Þ¤¹¡£°ìÈÌÅª¤Ë¡¢ÇÛÅöÍø²ó¤ê¤¬3¡ó¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¹âÇÛÅö¤È¤¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ³ô¤ÈÊÆ¹ñ³ô¤Î¹âÇÛÅö³ô¾å°Ì10ÌÃÊÁ¤Ï¡¢¿ÞÉ½1¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ³ô¤Î¥È¥Ã¥×¤ÏÌó7.6¡ó¡¢ÊÆ¹ñ³ô¤Î¥È¥Ã¥×¤ÏÌó9¡ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Î¹âÇÛÅö³ô¤Ë¤Ï¾Ú·ô¡¢¾ðÊó¡¦ÄÌ¿®¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¹âÇÛÅö³ô¤Ë¤ÏÆüÍÑÉÊ¤Ê¤É¤Î°ìÈÌ¾ÃÈñºâ¤äIT¡¦ÄÌ¿®¡¢°åÌôÉÊ¤Ê¤É¤ÎÌÃÊÁ¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£ÇÛÅöÍø²ó¤ê¤Î¹â¤¤ÌÃÊÁ¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢Åê»ñ¶â³Û¤Î¤ï¤ê¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÇÛÅö¶â¤¬¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£ÆüÊÆ¡ÖÁýÇÛ³ô¡×¥é¥ó¥¥ó¥°
¤Þ¤¿¡¢ÇÛÅö¶â¤Î¶â³Û¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÌÃÊÁ¤òÁýÇÛ³ô¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆËèÇ¯ÇÛÅö¶â¤Î¶â³Û¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤ëÌÃÊÁ¤òÏ¢Â³ÁýÇÛ³ô¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Ï¢Â³ÁýÇÛ³ô¤â¡¢¾å°Ì10ÌÃÊÁ¤ò¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ê¿ÞÉ½2¡Ë¡£
ÆüËÜ¤ÎÏ¢Â³ÁýÇÛ³ô¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤Ê¤Î¤Ï²Ö²¦¤Ç34Ç¯¤ÈÆÈÁö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°Ê²¼¡¢20Ç¯°Ê¾åÏ¢Â³ÁýÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ëÌÃÊÁ¤¬¤Ê¤é¤Ó¤Þ¤¹¡£
20Ç¯°Ê¾å¤ÎÏ¢Â³ÁýÇÛ¤Ç¤â¤¹¤´¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊÆ¹ñ³ô¤Ë¤Ï60Ç¯°Ê¾å¤âÏ¢Â³ÁýÇÛ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÌÃÊÁ¤¬Ê£¿ô¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿ÞÉ½Æâ¥È¥Ã¥×¤Î¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥¹¥Æ¥¤¥Ä¡¦¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¤Ï69Ç¯Ï¢Â³¤ÇÁýÇÛ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶È¼ï¤Ç¸«¤ë¤È¡¢ÆüËÜ³ô¤Ï°ìÈÌ¾ÃÈñºâ¡¢¶âÍ»¡¢¾ðÊó¡¦ÄÌ¿®¤¬Â¿¤¯¡¢ÊÆ¹ñ³ô¤Ï°ìÈÌ¾ÃÈñºâ¡¢¹©¶È¡¢¸ø±×»ö¶È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤ÎË½Íî¤Ë¤â¶¯¤¤
»Ô¾ì¤Ï»þ¡¹Ë½Íî¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤Î´ë¶È¤Ï¥ê¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥Ã¥¯¤ä¥³¥í¥Ê¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Ç¤ÎË½Íî¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ÆÏ¢Â³ÁýÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ëÍ¥ÎÉ´ë¶È¤Ç¤¹¡£ÁýÇÛ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇÛÅö¤¬Áý¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³ô²Á¤â¤µ¤é¤Ê¤ë¾å¾º¤¬¸«¹þ¤á¤Þ¤¹¡£
Áí¤¸¤Æ¹âÇÛÅö³ô¤è¤ê¤âÏ¢Â³ÁýÇÛ³ô¤Î¤Û¤¦¤¬³ô²Á¾å¾º¤â´Þ¤á¤¿¥È¡¼¥¿¥ë¥ê¥¿¡¼¥ó¤Ï¹â¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤ÎË½Íî¤Ë¤â¶¯¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢ÊÆ¹ñ¹âÇÛÅö³ô¤ÎÇÛÅöÍø²ó¤ê¤Î¹â¤µ¤äÁýÇÛÇ¯¿ô¤ÏÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢°ÙÂØ¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¹âÇÛÅö³ô¡×¤È¤¤¤Ã¤ÆÈô¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤ÍýÍ³
¤È¤³¤í¤Ç¡¢ÇÛÅöÍø²ó¤ê¤¬¹â¤¤¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¹¤°¤ËÈô¤Ó¤Ä¤¯¤Î¤Ï¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÇÛÅöÍø²ó¤ê¤Î·×»»¼°¤Ë¤Ï¡ÖÇ¯´ÖÇÛÅö¶â¡à³ô²Á¡ß100¡×¤È¡¢¡Ö³ô²Á¡×¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÇÛÅöÍø²ó¤ê¤¬¹â¤¤ÌÃÊÁ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢³ô²Á¤¬²¼¤¬¤Ã¤ÆÇÛÅöÍø²ó¤ê¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÉÔ¿Íµ¤ÌÃÊÁ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
³ô²Á¤¬²¼¤¬¤ëÍýÍ³¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¹¤¬¡¢¸ÄÊÌÍ×°ø¤ÇÂç¤¤¤¤Î¤Ï¶ÈÀÓ°²½¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿´ë¶È¤Î¾ì¹ç¡¢¤¤¤º¤ìÇÛÅö¤ò¸º¤é¤¹¡Ö¸ºÇÛ¡×¤äÇÛÅö¤òÌµ¤¯¤¹¡ÖÌµÇÛ¡×¤ò¹Ô¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤·¤ÆÇÛÅö¤¬¸º¤ë¤È¡¢³ô²Á¤â¤µ¤é¤Ë²¼¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¹âÇÛÅö³ô¡¦Ï¢Â³ÁýÇÛ³ô¤òÃµ¤¹»þ¤Ë¤Ï¡¢´ë¶È¤¬¹¥¶ÈÀÓ¤«¤É¤¦¤«¡¢ºâÌ³¤Ï·òÁ´¤«¤É¤¦¤«¤ò³ÎÇ§¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤Ù¤¡Ö3¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡×
¹âÇÛÅö³ô¡¦ÁýÇÛ³ô¤òÁª¤Ö»þ¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë°Ê²¼¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÄÉ²Ã¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡1³ô¤¢¤¿¤êÇÛÅö¤¬Ç¯¡¹Áý²Ã¡¢¤Þ¤¿¤Ï¸½¾õ°Ý»ý¤«
1³ô¤¢¤¿¤êÇÛÅö¤¬Ç¯¡¹Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤Þ¤¿¤Ï¸½¾õ°Ý»ý¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¹â¤¤ÇÛÅö¤ò½Ð¤·Â³¤±¤é¤ì¤ë¤«¡¢ÁýÇÛ¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤¬È½ÃÇ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢Íø±×¾êÍ¾¶â¤¬Â¿¤¤¤«
Íø±×¾êÍ¾¶â¤¬Â¿¤±¤ì¤Ð¡¢°ì»þÅª¤Ë¶ÈÀÓ¤¬°²½¤·¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢ÇÛÅö¶â¤ò¸º³Û¡¦Ää»ß¤»¤º½Ð¤»¤ëÅÚ¾í¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÉ½¤·¤Þ¤¹¡£
£ÉÔ¶·¤Ë¶¯¤¤¶È¼ï¤«
ÉÔ¶·¤Ë¶¯¤¤¶È¼ï¤Ë¤Ï¡¢¿©ÉÊ¡¢°åÌôÉÊ¡¢ÅÅÎÏ¡¦¥¬¥¹¡¢Å´Æ»¡¢ÄÌ¿®¤Ê¤É¤¬³ºÅö¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¶È¼ï¤Î¹¥¶ÈÀÓÌÃÊÁ¤ËÅê»ñ¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢ÇÛÅö¶â¤â°ÂÄê¤·¤ÆÆÀ¤é¤ì¤ë´üÂÔ¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥ê¥¹¥¯¤ò²¼¤²¤ë¤Î¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¡Ö¹âÇÛÅö³ô¥Õ¥¡¥ó¥É¡¦ETF¡×
³ô¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò²¼¤²¤ë¤¦¤¨¤Ç¤Ï¡¢1ÌÃÊÁ¡¢2ÌÃÊÁ¤Ë½¸ÃæÅê»ñ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢10¡Á20ÌÃÊÁ¤ËÊ¬»¶Åê»ñ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ç³èÍÑ¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢Ê£¿ô¤Î¹âÇÛÅö³ô¤Ë¤Þ¤È¤á¤ÆÅê»ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¹âÇÛÅö³ô¥Õ¥¡¥ó¥É¤ä¹âÇÛÅö³ôETF¤Ç¤¹¡£
1ËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÇÊ£¿ô¤Î¹âÇÛÅö³ô¤ËÅê»ñ¤·¤¿¤Î¤ÈÆ±ÍÍ¤Î¸ú²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ³ô¤Î¹âÇÛÅö³ô¥Õ¥¡¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢2023Ç¯12·î¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡ÖSBIÆüËÜ¹âÇÛÅö³ô¼°¡ÊÊ¬ÇÛ¡Ë¥Õ¥¡¥ó¥É¡ÊÇ¯4²ó·è»»·¿¡Ë¡×¡Î¿®Â÷Êó½·¡§0.099¡ó¡Ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÇÛÅöÍø²ó¤ê¿å½à¤¬»Ô¾ìÊ¿¶Ñ¤è¤ê¹â¤¤ÌÃÊÁ¤òÃæ¿´¤ËÅê»ñ¤¹¤ëÅê»ñ¿®Â÷¤Ç¤¹¡£
ÁÈ¤ßÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌó30ÌÃÊÁ¤ÎÍ½ÁÛÇÛÅöÍø²ó¤ê¤Ï4¡óÄøÅÙ¤È¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¿®Â÷Êó½·¤¬0.1¡ó¤òÀÚ¤ë¿å½à¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¤È¤Æ¤â¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇÛÅöÍø²ó¤ê¤Î¹â¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´ë¶È¤Î¼ý±×À¡¢°ÂÄêÀÅù¤ò´ª°Æ¤·¤ÆÅê»ñ¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¹¥¶ÈÀÓ¡õ¹âÇÛÅö¤ÇÃÍ¾å¤¬¤ê¤â´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£°ÙÂØ¥ê¥¹¥¯¤Ë¤ÏÃí°Õ
¤Þ¤¿¡¢¡ÖT¥È¥ì¥¤¥µ¡¼¥ºracers Æü·ÐÊ¿¶Ñ¹âÇÛÅö³ô50¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¡Ê´ñ¿ô·îÊ¬ÇÛ·¿¡Ë¡×¡Î¿®Â÷Êó½·¡§Ç¯0.10725¡ó¡Ï¤âÄã¥³¥¹¥È¤Ç¹âÇÛÅöÌÃÊÁ¤ËÅê»ñ¤¬²ÄÇ½¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ¹âÇÛÅö³ô50»Ø¿ô¤ËÏ¢Æ°¤¹¤ëÅê»ñ¿®Â÷¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤Î»Ø¿ô¤ÏÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Î¹½À®ÌÃÊÁ¤ÎÃæ¤ÎÍ½ÁÛÇÛÅöÍø²ó¤ê¾å°Ì50¼Ò¤«¤é¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹âÇÛÅö³ôETF¤Ë¤Ï¡ÖNEXT FUNDS Æü·ÐÊ¿¶Ñ¹âÇÛÅö³ô50»Ø¿ôÏ¢Æ°·¿¾å¾ìÅê¿®¡Ê1489¡Ë¡×¡Î·ÐÈñÎ¨¡§Ç¯0.308¡ó¡Ï¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ÖSBI¡×¤ä¡ÖTracers¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¹âÇÛÅö³ô¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î¤Û¤¦¤¬Äã¥³¥¹¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤é¤òÁª¤Ö¤Î¤¬¥Ù¥¿¡¼¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢Äã¥³¥¹¥È¤Ç¿Íµ¤¤Î¤¢¤ëÊÆ¹ñ¹âÇÛÅö³ô¥Õ¥¡¥ó¥É¡¢ÊÆ¹ñÁýÇÛ³ô¥Õ¥¡¥ó¥É¡¢ÊÆ¹ñ¹âÇÛÅö³ôETF¡¢ÊÆ¹ñÁýÇÛ³ôETF¤Ë¤Ï¡¢
¡¦¡ÖSBI¡¦V¡¦ÊÆ¹ñ¹âÇÛÅö³ô¼°¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥¡¥ó¥É¡ÊÇ¯4²ó·è»»·¿¡Ë¡×¡Î¿®Â÷Êó½·¡§Ç¯0.1238¡ó¡Ï
¡¦¡ÖSBI¡¦V¡¦ÊÆ¹ñÁýÇÛ³ô¼°¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥¡¥ó¥É¡ÊÇ¯4²ó·è»»·¿¡Ë¡×¡Î¿®Â÷Êó½·¡§Ç¯0.1238¡ó¡Ï
¡¦¡Ö¥Ð¥ó¥¬¡¼¥É¡¦ÊÆ¹ñ¹âÇÛÅö³ô¼°ETF¡ÊVYM¡Ë¡×¡Î·ÐÈñÎ¨¡§Ç¯0.06¡ó¡Ï
¡¦¡Ö¥Ð¥ó¥¬¡¼¥É¡¦ÊÆ¹ñÁýÇÛ³ô¼°ETF¡ÊVIG¡Ë¡×¡Î·ÐÈñÎ¨¡§Ç¯0.06¡ó¡Ï
¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤â°ÙÂØ¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
----------
ÍêÆ£ ÂÀ´õ¡Ê¤è¤ê¤Õ¤¸¡¦¤¿¤¤¤¡Ë
¥Þ¥Í¡¼¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È
Money¡õYouÂåÉ½¼èÄùÌò¡£Ãæ±ûÂç³Ø¾¦³ØÉôµÒ°÷¹Ö»Õ¡£·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø·ÐºÑ³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢³°»ñ·ÏÀ¸Ì¿ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Ë¤Æ»ñ»º±¿ÍÑ¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¶ÈÌ³¤Ë½¾»ö¡£2015Ç¯¤ËMoney¡õYou¤òÁÏ¶È¤·¡¢¸½¿¦¤Ø¡£½÷À¸þ¤±Web¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖMocha¡Ê¥â¥«¡Ë¡×¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖMoney&YouTV¡×¡¢Podcast¡Ö¥Þ¥Í¥é¥¸¡£¡×¡¢½ñÀÒ¡¢¹Ö±é¤Ê¤É¤òÄÌ¤·¤ÆÆüËÜ¿Í¤Î¥Þ¥Í¡¼¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¸þ¾å¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ø¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¿·NISA¡õiDeCo¡Ù¡ÊÀ®ÈþÆ²½ÐÈÇ¡Ë¡¢¡ØÄêÇ¯¸å¤º¤Ã¤Èº¤¤é¤Ê¤¤¤ª¶â¤ÎÏÃ¡Ù¡ÊÂçÏÂ½ñË¼¡Ë¡¢¡Ø60ºÐ¤«¤é¤Î¿·¡¦Åê»ñ½Ñ¡Ù¡ÊÀÄ½Õ½ÐÈÇ¡Ë¤Ê¤É½ñÀÒ90ºý¡¢Ãø½ñÎß·×160ËüÉôÄ¶¡£ÆüËÜ¾Ú·ô¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¶¨²ñ¸¡Äê²ñ°÷¡£ÂðÃÏ·úÊª¼è°ú»Î¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡ÊAFP¡Ë¡£ÆüËÜ¥¢¥¯¥Á¥å¥¢¥ê¡¼²ñ¸¦µæ²ñ°÷¡£
----------
¡Ê¥Þ¥Í¡¼¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È ÍêÆ£ ÂÀ´õ¡Ë