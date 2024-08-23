ÅÐÏ¿¼Ô¿ô180Ëü¿ÍÄ¶¤¨¤ÎYouTuber¢ª24ºÐ¤ÇÇÐÍ¥Å¾¿È¤Ï¡È±ó²ó¤ê¡É¡£Ï¢¥É¥é¤Ç¤Î±éµ»¤¬Êª¸ì¤ë¤Î¤Ï
¡¡¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô100Ëü¿Í¤ò¤ï¤º¤«1Ç¯¤ÇÃ£À®¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿YouTuber¤¬¡¢YouTuber»öÌ³½ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¨¤ÆÂç¼ê¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¡£YouTube³¦¤Î°ÛÃ¼»ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥«¥ë¥Þ¤ÎÀïÎ¬¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡Æ±Ì¾Ì¡²è¤Î¼Â¼Ì²½¥É¥é¥Þ¡ØÇÈ¤èÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¢2023Ç¯¡Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÇÐÍ¥³èÆ°¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¤Ç¤Ï¡È¸µYouTuberÇÐÍ¥¡É¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤µ¤¨¤¢¤ë¤Û¤É¡¢±éµ»¤Ë¤ÏÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¥¤¥±¥á¥ó¸¦µæ¤ò¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¤È¤¹¤ë¡È¥¤¥±¥á¥ó¡¦¥µ¡¼¥Á¥ã¡¼¡É¤³¤È¡¢¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡¦²Ã²ìÃ«·ò¤¬¡¢¡Ö±ó²ó¤ê¡×¤òÈî¤ä¤·¤ËÆÈ³Ø¤Ç±éµ»¤òËá¤¤¤Æ¤¤¿YouTuberÇÐÍ¥¥«¥ë¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤¹¤ë¡£
¢¡À¸¿È¤ÎÇÐÍ¥¤Ë¤è¤ëËÝÌõ
¡¡Ì¡²èºîÉÊ¤ò¸¶ºî¤È¤¹¤ë¼Â¼Ì²½±Ç²è¤Ç±éµ»¤¹¤ëÇÐÍ¥¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¤°ãÏÂ´¶¤È¤Î¤»¤á¤®¤¢¤¤¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£¤½¤Î°ãÏÂ´¶¤È¤Ï¡¢2¼¡¸µ¤ÎÌ¡²èÀ¤³¦¤ò3¼¡¸µ¤ÎÀ¸¿È¤ÎÇÐÍ¥¤¬±Ç²è¤È¤·¤ÆËÝÌõ¤¹¤ëÏ«ÎÏ¤À¤È¸À¤¤´¹¤¨¤Æ¤â¤¤¤¤¡£
¡¡2002Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿Á¾ÍøÊ¸É§´ÆÆÄ¤Î¡Ø¥Ô¥ó¥Ý¥ó¡Ù¤ò¥¨¥Ý¥Ã¥¯¥á¥¤¥¥ó¥°¤È¤·¤Æ¡¢º£¤Ç¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¼Â¼Ì²½ºîÉÊ¤òµý¼õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸¶ºîÌ¡²è¤¬±ÇÁü¤ËÃÖ¤´¹¤ï¤ë¤È¤¡¢ÇÐÍ¥¤Ï¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÎºÆ¸½ÅÙ¤Ê¤É¡¢¸¶ºî¥Õ¥¡¥ó¤Î¸·¤·¤¤¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡À¸¿È¤ÎÇÐÍ¥¤Ë¤è¤ëËÝÌõºî¶È¤È¤·¤Æ¤Î±éµ»¤Ï¤³¤¦¤·¤Æº¤Æñ¤ò¶Ë¤á¤ë¤Î¤À¤¬¡¢2010Ç¯Âå¤Ë¿ô¡¹¤Î¾¯½÷Ì¡²è¸¶ºî¤Î¡È¤¤é¤¤é±Ç²è¡É¤Ë¼ç±é¤·¤Æ¼Â¼Ì²½²¦»Ò¤Î°ÛÌ¾¤ò¼è¤Ã¤¿»³ùõ¸¿Í¤Ï¡¢¤à¤·¤íÎÃ¤·¤¤´é¤·¤ÆÉ´¿ÍÎÏ¤ÎÃÖ¤´¹¤¨½Ñ¤ò¿´ÆÀ¤¿¶¯¼Ô¤À¤Ã¤¿¡£
¢¡ÇÐÍ¥³èÆ°¤Ë¤âÄ©Àï¤¹¤ë¿Íµ¤YouTuber
¡¡¤½¤ì¤«¤é¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¡¢Æ±¤¸Á¾Íø´ÆÆÄºî¡Ø¤¢¤·¤¿¤Î¥¸¥ç¡¼¡Ù¡Ê2011Ç¯¡Ë¤ÇÆüËÜÌ¡²è¤ÎÅÁÀâÅª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¾å¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤é¤»¤¿»³²¼ÃÒµ×¤âÆÃÉ®¤¹¤Ù¤Â¸ºß¡£»³ùõ¤È»³²¼¤Î¼Â¼Ì²½¤ÎºÍ¿Í¤Ö¤ê¤Ï·å³°¤ì¤Ç¤¢¤ê¡¢Èà¤é¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÂ¾¤ÎÇÐÍ¥¤¿¤Á¤¬±é¤¸¤é¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£»ö¼Â¡¢Â¿¤¯¤Ï¼Â¼Ì²½¤Ç¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸¶ºî¥Õ¥¡¥ó¤¬Êú¤¯ÉÔ°ÂÍ×ÁÇ¤ò¾¯¤·¤Ç¤â·Ú¸º¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥¥ã¥é¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬ÈùºÙ¤Ë½Å»ë¤µ¤ì¡¢¸¶ºî¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂº½Å¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇÐÍ¥¤¿¤Á¤¬Ì¡²è¥¥ã¥é¤Î°áÁõ¤òÃå¤»¤é¤ì¤¿¥³¥¹¥×¥ìÅªºîÉÊ¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤ÏÂ¿¤¤¡£
¡¡2¼¡¸µ¤«¤é3¼¡¸µ¤ØÃÖ¤´¹¤¨¤ë²áÄø¤Ç¤Ï¡¢Çò¡¹¤·¤¯ÎÏ¤ó¤Ç·è¤áÂæ»ì¤òÅÇ¤¯¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê±éµ»¤â¸«¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤¬·ë¹½¤ÊÉÑÅÙ¤Çµ¯¤³¤ë¤Î¤¬¼Â¼Ì²½ºîÉÊ¤ÎÉÔÅÔ¹ç¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢ºÇ¶áÉ®¼Ô¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°Û¼Á¤ÊÂ¸ºß¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¡£¶áÇ¯¡¢ÇÐÍ¥³èÆ°¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤YouTuber¡¦¥«¥ë¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡£
¢¡¼Â¼Ì²½¤Ç¤â¤Á¤ã¤ó¤È3¼¡¸µ¤È¤·¤ÆÂ¸ºß
¡¡¹â¶¶Ê¸ºÈ¤¬°ì¿ÍÆóÌò¤Ç¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤Ã»Ò¤È1000¿Í¤Î¥ä¥ó¥¡¼¤òÂ«¤Í¤ëÄ¹¤ò±é¤¸Ê¬¤±¤ë¡ØÅÁÀâ¤ÎÆ¬ æÆ¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¢Ëè½µ¶âÍËÆü¤è¤ë11»þ15Ê¬¤«¤éÊüÁ÷¡Ë¤Ï¡¢»³²¼ÃÒµ×¼ç±é¤Ç¥É¥é¥Þ²½¤µ¤ì¤¿¡Ø¥¯¥í¥µ¥®¡Ù¤ä¡ØÀµÄ¾ÉÔÆ°»º¡Ù¤Î²Æ¸¶Éð¤Î¸¶ºî¡Ê¸¶°Æ¡Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤Ç¤¢¤ë¡£¹â¶¶Ê±¤¹¤ë¥°¥é¥ó¥É¥¯¥í¥¹¤Î°Ë½¸±¡æÆ¤ÈÅ¨ÂÐÀªÎÏ¥Ö¥é¥Ã¥É¥Þ¥Õ¥£¥¢¤ÎÆ¬¡¦Åì¾ë¿¿¤ò¥«¥ë¥Þ¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½éÅÐ¾ì¤ÏÂè2ÏÃ¡£Æþ±¡Ãæ¤ÎæÆ¤Ë¤Ê¤ê¤«¤ï¤Ã¤¿»³ÅÄÃ£¿Í¡Ê¹â¶¶Ê¸ºÈ¡Ë¤¬ÃÏ¸µ¤Î¥ä¥ó¥¡¼¤Ë¥«¥Ä¥¢¥²¤µ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ø¡¢Åì¾ë¤¬¸½¤ì¤ÆÅ¨¤ò·âÂà¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¡ÖæÆ¤Á¤ã¤ó¡×¤È¤·¤¤ê¤Ë¸À¤Ã¤Æ¿Æ¤·¤²¤À¤¬¡¢²¿¤«¼Ù°¤ÊÎ»¸«¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤¢¤È¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤â¥°¥é¥ó¥É¥¯¥í¥¹¤ÎµçÃÏ¤ò¤¤¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç½õ¤Ã¿Í¤¹¤ëÅì¾ë¤Ï¡¢½ª»Ï¤ª¤É¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢ÆÀ°Õµ»¤Î³Ü³°¤·¤ÇÁê¼ê¤Î³Ü¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤Ï¤Ê¤µ¤Ê¤¤¡£¶²¤ë¤Ù¤°¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òÈë¤á¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤ë¥«¥ë¥Þ¤Î±éµ»¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Ç÷ÎÏ¤¬¤¢¤ê¡¢¤Á¤ã¤ó¤È3¼¡¸µ¤È¤·¤ÆÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤ª¤Á¤ã¤é¤±¥¥ã¥é¤Î¶õµ¤´¶¤äÂæ»ì¤ÎÈ¯¤·Êý¤âÇò¡¹¤·¤¯¤Ê¤¤¡Ê¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤ÏËÌÁí¶òÏ¢ÂâÁíÄ¹¡¦À¥»³Âç¸îÌò¤Î¶â¾ëÊË³¤¤Î¤ª¤ª¤²¤µ¤ÊÇ®¤ÎÆþ¤êÊý¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ì¤ÐÎòÁ³¡Ë¡£¼ç¿Í¸ø¤ÈÆ±¤¸¿¦¾ì¤ÇÆ¯¤¯·ùÌ£¥¥ã¥é¤ò±é¤¸¤¿¡Ø¿ä¤·¤¬¾å»Ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤Æ¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¢2023Ç¯¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÈýÌÓ¤Ê¤É¤òÆ°¤«¤·²á¤®¤ÆÉ½¾ð¤ò¸ØÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ê¤ª¤µ¤é¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤¿±éµ»¤Î°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë¡£
¡¡Æ±Ì¾Ì¡²è¤Î¼Â¼Ì²½¥É¥é¥Þ¡ØÇÈ¤èÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¢2023Ç¯¡Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÇÐÍ¥³èÆ°¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¤Ç¤Ï¡È¸µYouTuberÇÐÍ¥¡É¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤µ¤¨¤¢¤ë¤Û¤É¡¢±éµ»¤Ë¤ÏÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¡£
¢¡À¸¿È¤ÎÇÐÍ¥¤Ë¤è¤ëËÝÌõ
¡¡Ì¡²èºîÉÊ¤ò¸¶ºî¤È¤¹¤ë¼Â¼Ì²½±Ç²è¤Ç±éµ»¤¹¤ëÇÐÍ¥¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¤°ãÏÂ´¶¤È¤Î¤»¤á¤®¤¢¤¤¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£¤½¤Î°ãÏÂ´¶¤È¤Ï¡¢2¼¡¸µ¤ÎÌ¡²èÀ¤³¦¤ò3¼¡¸µ¤ÎÀ¸¿È¤ÎÇÐÍ¥¤¬±Ç²è¤È¤·¤ÆËÝÌõ¤¹¤ëÏ«ÎÏ¤À¤È¸À¤¤´¹¤¨¤Æ¤â¤¤¤¤¡£
¡¡2002Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿Á¾ÍøÊ¸É§´ÆÆÄ¤Î¡Ø¥Ô¥ó¥Ý¥ó¡Ù¤ò¥¨¥Ý¥Ã¥¯¥á¥¤¥¥ó¥°¤È¤·¤Æ¡¢º£¤Ç¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¼Â¼Ì²½ºîÉÊ¤òµý¼õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸¶ºîÌ¡²è¤¬±ÇÁü¤ËÃÖ¤´¹¤ï¤ë¤È¤¡¢ÇÐÍ¥¤Ï¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÎºÆ¸½ÅÙ¤Ê¤É¡¢¸¶ºî¥Õ¥¡¥ó¤Î¸·¤·¤¤¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡À¸¿È¤ÎÇÐÍ¥¤Ë¤è¤ëËÝÌõºî¶È¤È¤·¤Æ¤Î±éµ»¤Ï¤³¤¦¤·¤Æº¤Æñ¤ò¶Ë¤á¤ë¤Î¤À¤¬¡¢2010Ç¯Âå¤Ë¿ô¡¹¤Î¾¯½÷Ì¡²è¸¶ºî¤Î¡È¤¤é¤¤é±Ç²è¡É¤Ë¼ç±é¤·¤Æ¼Â¼Ì²½²¦»Ò¤Î°ÛÌ¾¤ò¼è¤Ã¤¿»³ùõ¸¿Í¤Ï¡¢¤à¤·¤íÎÃ¤·¤¤´é¤·¤ÆÉ´¿ÍÎÏ¤ÎÃÖ¤´¹¤¨½Ñ¤ò¿´ÆÀ¤¿¶¯¼Ô¤À¤Ã¤¿¡£
¢¡ÇÐÍ¥³èÆ°¤Ë¤âÄ©Àï¤¹¤ë¿Íµ¤YouTuber
¡¡¤½¤ì¤«¤é¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¡¢Æ±¤¸Á¾Íø´ÆÆÄºî¡Ø¤¢¤·¤¿¤Î¥¸¥ç¡¼¡Ù¡Ê2011Ç¯¡Ë¤ÇÆüËÜÌ¡²è¤ÎÅÁÀâÅª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¾å¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤é¤»¤¿»³²¼ÃÒµ×¤âÆÃÉ®¤¹¤Ù¤Â¸ºß¡£»³ùõ¤È»³²¼¤Î¼Â¼Ì²½¤ÎºÍ¿Í¤Ö¤ê¤Ï·å³°¤ì¤Ç¤¢¤ê¡¢Èà¤é¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÂ¾¤ÎÇÐÍ¥¤¿¤Á¤¬±é¤¸¤é¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£»ö¼Â¡¢Â¿¤¯¤Ï¼Â¼Ì²½¤Ç¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸¶ºî¥Õ¥¡¥ó¤¬Êú¤¯ÉÔ°ÂÍ×ÁÇ¤ò¾¯¤·¤Ç¤â·Ú¸º¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥¥ã¥é¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬ÈùºÙ¤Ë½Å»ë¤µ¤ì¡¢¸¶ºî¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂº½Å¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇÐÍ¥¤¿¤Á¤¬Ì¡²è¥¥ã¥é¤Î°áÁõ¤òÃå¤»¤é¤ì¤¿¥³¥¹¥×¥ìÅªºîÉÊ¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤ÏÂ¿¤¤¡£
¡¡2¼¡¸µ¤«¤é3¼¡¸µ¤ØÃÖ¤´¹¤¨¤ë²áÄø¤Ç¤Ï¡¢Çò¡¹¤·¤¯ÎÏ¤ó¤Ç·è¤áÂæ»ì¤òÅÇ¤¯¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê±éµ»¤â¸«¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤¬·ë¹½¤ÊÉÑÅÙ¤Çµ¯¤³¤ë¤Î¤¬¼Â¼Ì²½ºîÉÊ¤ÎÉÔÅÔ¹ç¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢ºÇ¶áÉ®¼Ô¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°Û¼Á¤ÊÂ¸ºß¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¡£¶áÇ¯¡¢ÇÐÍ¥³èÆ°¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤YouTuber¡¦¥«¥ë¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡£
¢¡¼Â¼Ì²½¤Ç¤â¤Á¤ã¤ó¤È3¼¡¸µ¤È¤·¤ÆÂ¸ºß
¡¡¹â¶¶Ê¸ºÈ¤¬°ì¿ÍÆóÌò¤Ç¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤Ã»Ò¤È1000¿Í¤Î¥ä¥ó¥¡¼¤òÂ«¤Í¤ëÄ¹¤ò±é¤¸Ê¬¤±¤ë¡ØÅÁÀâ¤ÎÆ¬ æÆ¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¢Ëè½µ¶âÍËÆü¤è¤ë11»þ15Ê¬¤«¤éÊüÁ÷¡Ë¤Ï¡¢»³²¼ÃÒµ×¼ç±é¤Ç¥É¥é¥Þ²½¤µ¤ì¤¿¡Ø¥¯¥í¥µ¥®¡Ù¤ä¡ØÀµÄ¾ÉÔÆ°»º¡Ù¤Î²Æ¸¶Éð¤Î¸¶ºî¡Ê¸¶°Æ¡Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤Ç¤¢¤ë¡£¹â¶¶Ê±¤¹¤ë¥°¥é¥ó¥É¥¯¥í¥¹¤Î°Ë½¸±¡æÆ¤ÈÅ¨ÂÐÀªÎÏ¥Ö¥é¥Ã¥É¥Þ¥Õ¥£¥¢¤ÎÆ¬¡¦Åì¾ë¿¿¤ò¥«¥ë¥Þ¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½éÅÐ¾ì¤ÏÂè2ÏÃ¡£Æþ±¡Ãæ¤ÎæÆ¤Ë¤Ê¤ê¤«¤ï¤Ã¤¿»³ÅÄÃ£¿Í¡Ê¹â¶¶Ê¸ºÈ¡Ë¤¬ÃÏ¸µ¤Î¥ä¥ó¥¡¼¤Ë¥«¥Ä¥¢¥²¤µ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ø¡¢Åì¾ë¤¬¸½¤ì¤ÆÅ¨¤ò·âÂà¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¡ÖæÆ¤Á¤ã¤ó¡×¤È¤·¤¤ê¤Ë¸À¤Ã¤Æ¿Æ¤·¤²¤À¤¬¡¢²¿¤«¼Ù°¤ÊÎ»¸«¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤¢¤È¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤â¥°¥é¥ó¥É¥¯¥í¥¹¤ÎµçÃÏ¤ò¤¤¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç½õ¤Ã¿Í¤¹¤ëÅì¾ë¤Ï¡¢½ª»Ï¤ª¤É¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢ÆÀ°Õµ»¤Î³Ü³°¤·¤ÇÁê¼ê¤Î³Ü¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤Ï¤Ê¤µ¤Ê¤¤¡£¶²¤ë¤Ù¤°¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òÈë¤á¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤ë¥«¥ë¥Þ¤Î±éµ»¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Ç÷ÎÏ¤¬¤¢¤ê¡¢¤Á¤ã¤ó¤È3¼¡¸µ¤È¤·¤ÆÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤ª¤Á¤ã¤é¤±¥¥ã¥é¤Î¶õµ¤´¶¤äÂæ»ì¤ÎÈ¯¤·Êý¤âÇò¡¹¤·¤¯¤Ê¤¤¡Ê¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤ÏËÌÁí¶òÏ¢ÂâÁíÄ¹¡¦À¥»³Âç¸îÌò¤Î¶â¾ëÊË³¤¤Î¤ª¤ª¤²¤µ¤ÊÇ®¤ÎÆþ¤êÊý¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ì¤ÐÎòÁ³¡Ë¡£¼ç¿Í¸ø¤ÈÆ±¤¸¿¦¾ì¤ÇÆ¯¤¯·ùÌ£¥¥ã¥é¤ò±é¤¸¤¿¡Ø¿ä¤·¤¬¾å»Ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤Æ¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¢2023Ç¯¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÈýÌÓ¤Ê¤É¤òÆ°¤«¤·²á¤®¤ÆÉ½¾ð¤ò¸ØÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ê¤ª¤µ¤é¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤¿±éµ»¤Î°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë¡£