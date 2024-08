(MCU)『シャン・チー/テン・リングスの伝説』(2021)は現時点までに続編に関する確たる情報が得られておらず、またシャン・チーら登場人物や劇中の出来事がMCUの別作品で言及されることもない。新たな情報によると、シャン・チーは『アベンジャーズ5』で大活躍する予定だったというが、現在では不明となってしまっている。

米が報告するところによると、『アベンジャーズ』次回作である『アベンジャーズ:ドゥームズデイ』がまだ『ザ・カーン・ダイナスティ』としての台頭を描く作品として企画されていた頃、シャン・チーは映画の中で主役となる一人だったという。

これには一定の信憑性があり、『ザ・カーン・ダイナスティ』はもともと『シャン・チー』を監督したデスティン・ダニエル・クレットンがメガホンを摂る予定だった。すでにシャン・チー映画を一本撮っているクレットンが、この武術を扱うアジア系ヒーローを『アベンジャーズ』映画でも中心に据えるのは自然な流れだったろう。

© 2021 MARVEL

ところがクレットンは後に『ザ・カーン・ダイナスティ』から降板しており、さらにカーン役のジョナサン・メジャースがスキャンダルによって解雇されると、映画は『ドゥームズデイ』に改題。物語にもかなり大きな変更が加わったと考えられる。

こうした事情によって、シャン・チーの『アベンジャーズ』次作での出番のほどは不明となった。もちろん登場する可能性は非常に高いはずだが、映画で主役となるのはロバート・ダウニー・Jr.が演じる悪役のドクター・ドゥームになるだろうと、海外のメディアは見立てている。

『シャン・チー』の続編映画は「どうにもならない事情で延期され続けている」と、先日の「サンディエゴコミコン2024」や「D23 2024」でもシャン・チーに関するアナウンスは全くなかった。ケイティ役のオークワフィナも、続編について「何も聞いてない」だという。

『アベンジャーズ:ドゥームズデイ』は2026年5月の米公開予定で、その続編である『アベンジャーズ:シークレット・ウォーズ』は2027年5月予定。もしも『ドゥームズデイ』がドクター・ドゥーム中心となり、『シークレット・ウォーズ』でヒーローたちの反撃が描かれるのなら、我々はシャン・チーのカンフー・アクションを再び見るために、あと3年近く待たなければならないこととなる。

Source:

The post first appeared on .