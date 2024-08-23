・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝７３．０１ドル（＋１．０８ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２５１６．７ドル（－３０．８ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２９００．６セント（－４７．０セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５１１．００セント（－８．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝３７１．５０セント（－４．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝９４１．２５セント（－２１．７５セント）
・ＣＲＢ指数
　２７４．６８（－０．７３）

出所：MINKABU PRESS