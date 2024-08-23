２２日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝７３．０１ドル（＋１．０８ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２５１６．７ドル（－３０．８ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２９００．６セント（－４７．０セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５１１．００セント（－８．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝３７１．５０セント（－４．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝９４１．２５セント（－２１．７５セント）
・ＣＲＢ指数
２７４．６８（－０．７３）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝７３．０１ドル（＋１．０８ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２５１６．７ドル（－３０．８ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２９００．６セント（－４７．０セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５１１．００セント（－８．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝３７１．５０セント（－４．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝９４１．２５セント（－２１．７５セント）
・ＣＲＢ指数
２７４．６８（－０．７３）
出所：MINKABU PRESS