サム・スミスのデビュー・アルバム10周年を記念し、大ヒット・シングル「ステイ・ウィズ・ミー 〜そばにいてほしい」を宇多田ヒカルとコラボレートした新ヴァージョン「ステイ・ウィズ・ミー 〜そばにいてほしい feat. 宇多田ヒカル」をリリースした。「私はこの曲と深いつながりがあります。日本でこの曲が大成功を収めたのは大きな喜びでした。日本を訪れてパフォーマンスするのは大好きです。ヒカルのレガシーと記録はそれ自体が物語っています。日本で史上最も成功しているアーティストの一人が「ステイ・ウィズ・ミー」の新ヴァージョンにヴォーカルで参加してくれたことを誇りに思います」──サム・スミス

アルバム『イン・ザ・ロンリー・アワー(10周年記念エディション)』



2024年8月2日(金)発売UICY-16231/2 価格:3,960円税込 <日本盤のみ>SHM-CD仕様https://umj.lnk.to/SamSmith_ITLH10CD11. Good Thing グッド・シング2. Stay With Me (Re-record) ステイ・ウィズ・ミー 〜そばにいてほしい(リ・レコード)3. Leave Your Lover リーヴ・ユア・ラヴァー4. I’m Not The Only One アイム・ノット・ジ・オンリー・ワン5. I’ve Told You Now アイヴ・トールド・ユー・ナウ6. Like I Can ライク・アイ・キャン7. Not In That Way ノット・イン・ザット・ウェイ8. Make It To Me メイク・イット・トゥ・ミー9. Lay Me Down レイ・ミー・ダン10. Little Sailor リトル・セイラー <新曲>11. Money On My Mind マネー・オン・マイ・マインド12. Life Support ライフ・サポート13. Restart リスタートCD21. Safe With Me セーフ・ウィズ・ミー2. Nirvana ニルヴァーナ3. I’ve Told You Now (Live at St Pancras Old Church, London) アイヴ・トールド・ユー・ナウ(ライヴ) <初CD化>4. Latch (Disclosure feat. Sam Smith) ラッチ(ディスクロージャー feat. サム・スミス)5. La La La (Naughty Boy feat. Sam Smith) ラ・ラ・ラ(ノーティー・ボーイfeat. サム・スミス)6. How Will I Know 恋は手さぐり7. Latch (Acoustic) ラッチ(アコースティック・ヴァ―ジョン)8. Drowning Shadows ドラウニング・シャドウズ9. Writing’s On The Wall ライティングズ・オン・ザ・ウォール10. Stay With Me feat. Mary J. Blige (Re-record) ステイ・ウィズ・ミー 〜そばにいてほしい feat. メアリー・J.ブライジ(リ・レコード)11. I’m Not The Only One feat. A$AP Rocky アイム・ノット・ジ・オンリー・ワン feat. エイサップ・ロッキー12. Lay Me Down feat. John Legend レイ・ミー・ダウン feat. ジョン・レジェンド<以下デジタル・アルバムのみ>13. I’m Not The Only One feat. Alicia Keys アイム・ノット・ジ・オンリー・ワン feat. アリシア・キーズ※「ライク・アイ・キャン feat. アイタナ」配信中Sam Smith / Like I Can feat. Aitana2024年8月9日(金)配信試聴・購入:https://umj.lnk.to/ss_lic_a※「レイ・ミー・ダウン feat. イザ」配信中Sam Smith / Lay Me Down feat. IZA2024年8月16日(金)配信試聴・購入:https://umj.lnk.to/SS_IZA_LMD