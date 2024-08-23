フィアット、価格据え置き＋特別装備のミニバン「Doblo Special Edition」
Stellantisジャパンは8月22日、「フィアット」ブランドから、ミニバン「Doblo」をベースとした限定モデルとして、「Doblo Special Edition」と「Doblo MAXI Special Edition」を発売した。全国のフィアット正規ディーラーにて販売する。
Doblo Special Edition
・Doblo Special Edition：399万円（36台限定）
・Doblo MAXI Special Edition：429万円（38台限定）
今回の限定モデルは、フルゴネットタイプのミニバン「Doblo」（乗車定員5名）と「Doblo MAXI」（乗車定員7名）がベース車。合計約20万円相当のアクセサリーを特別装備として追加しながら、価格をベースモデルと同じに据え置いている。ボディカラーは、ベースモデルで人気の高いメディテラネオブルーとジェラートホワイトの2色から選択可能。
追加アクセサリー類は、ハロゲンよりも約113％照度が向上しているLEDヘッドライト、後部座席の10.1インチリアマルチメディアシステム、フィアットの公式キャラクター「TOPO FIAT」を描いたSpecial Edition専用のオリジナルバッジ、特別デザインのオリジナルクッションセット。
LEDヘッドライト
10.1インチリアマルチメディアシステム
Special Edition専用オリジナルバッジ
オリジナルクッションセット
○デビューフェア
「Doblo Special Edition」および「Doblo MAXI Special Edition」の発売を記念し、全国のフィアット正規ディーラーに来場すると「フィアットオリジナル メッシュトート」がもらえるフェアも実施。特典を受けるには特設サイトからの申し込みが必要だ。期間は9月7日〜9月8日。
フィアットオリジナル メッシュトート
Doblo Special Edition
・Doblo Special Edition：399万円（36台限定）
今回の限定モデルは、フルゴネットタイプのミニバン「Doblo」（乗車定員5名）と「Doblo MAXI」（乗車定員7名）がベース車。合計約20万円相当のアクセサリーを特別装備として追加しながら、価格をベースモデルと同じに据え置いている。ボディカラーは、ベースモデルで人気の高いメディテラネオブルーとジェラートホワイトの2色から選択可能。
追加アクセサリー類は、ハロゲンよりも約113％照度が向上しているLEDヘッドライト、後部座席の10.1インチリアマルチメディアシステム、フィアットの公式キャラクター「TOPO FIAT」を描いたSpecial Edition専用のオリジナルバッジ、特別デザインのオリジナルクッションセット。
LEDヘッドライト
10.1インチリアマルチメディアシステム
Special Edition専用オリジナルバッジ
オリジナルクッションセット
○デビューフェア
「Doblo Special Edition」および「Doblo MAXI Special Edition」の発売を記念し、全国のフィアット正規ディーラーに来場すると「フィアットオリジナル メッシュトート」がもらえるフェアも実施。特典を受けるには特設サイトからの申し込みが必要だ。期間は9月7日〜9月8日。
フィアットオリジナル メッシュトート