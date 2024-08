「物語の構造」は執筆において重要な要素ですが、一言で「構造」と表現しても具体的に何を意識すればよいのか難しいはず。作家でありアメリカのベイツ大学で英語講師も務めるジェシカ・アンソニー氏は、物語の構造というものを読み解くには物語の中で経過する「架空の時間」が重要であると述べ、構造を理解するためのトレーニング方法と合わせて解説しています。Jessica Anthony on Getting a Grip on Fictional Time | Literary Hub

https://lithub.com/jessica-anthony-on-getting-a-grip-on-fictional-time/物語の構造とは、純粋なストーリーやキャラクターの動きに付け加えて、ストーリーをどのように分割したり時系列や視点を入れ替えたりするか、どのような語り方をするかなど、物語全体を整えてレベルアップさせるために用いられるもの。ジャーナリスト兼作家のポーラ・ホーキンズ氏は「ストーリー構造を工夫することで、純粋なストーリーに付け加える形で『驚き』を追加できるため、非常に貴重なアイデアとなります。また、あらかじめ工夫した構造を設定しておくことで、執筆する際のフレームワークにもなるため、次に何が必要か、次に何を明らかにすべきか、というようなことを把握するガイドとして役立ちます」と構造の重要性について語っています。物語の良さを高めるための「強力なストーリー構造」とは? - GIGAZINEアンソニー氏は、教師として生徒に構造を読み解く授業を行う際に、「一緒に文章を追って物語を読み進め、アクション、会話、簡単な観察を通して、登場人物がどのように深まるか調べる」という方法を採用していたそうです。この方法は効果的ですが、学生がコツをつかみ始めるまで、あるいはその読み方が楽しいと気付くまで、数週間から長ければ学期全体がかかってしまうとのこと。さらに、2020年に入ってから新型コロナウイルスの関係でリモート講義を実施することが増えたため、従来のやり方は難しく、構造を伝えるための新たな方法を模索したとアンソニー氏は語りました。アンソニー氏はまず、「シーン」と「構造」の違いを理解することを推奨しています。シーンの中では、セリフや語り手のイメージが私たちを引きつけるため、次々にページをめくりたくなりますが、シーンの中では時間が止まっています。例えば、30分間のシーンが物語にあった場合、そこをさっさと駆け抜けるように読むこともできる一方で、その30分間でどのような会話が行われたかじっくり想像することもできます。物語の会話を増やせば増やすほど、制限時間があるはずのシーンにおける時間は止まります。読者はそのシーンに飛び込んで、そこから自由に抜け出すことができます。構造とは、文や段落、ページ、章のことであり、シーンや物語の営み全体であると言えます。アンソニー氏は本を執筆する際に、シーンにおける時間をコントロールするようにして構造を見いだしていることに気付いたそうです。とあるシーンを執筆するとき、そのシーンの制限時間を10分にするか、2時間にするか、3日間にするかによって、どのような動きや会話が許されるか見えてきます。そこでアンソニー氏は、物語の構造を理解するためのトレーニングとして、「1シーンで終わる短編小説」「完結する短編小説」をそれぞれ書いてみることを生徒へのリモート講義の課題としました。1シーンで終わる短編小説は、「数週間後」というような時間の経過や「数年前」といった回想を用いることができないため、登場人物が変化する余地がなく、シーン内の時間をよく理解できます。その後、完結する短編小説を1本書いてみることで、シーンの時間に重要な焦点を置きながら、物語の構造を組み立てることができるとのこと。また、アンソニー氏は1シーンの短編小説を集めたアンソロジー「Single Scene Short Stories」を紹介しています。このようなアンソロジーや、読んだことのある1シーンで終わる物語を、作中で過ぎる時間を意識しながら読んでみると、シーンと構造の組み立て方や重要性が理解できてくるはずです。