児童発達支援・放課後等デイサービスのDXを実現！VISH「コノベル」第18回キッズデザイン賞

VISHは、2024年8月21日(水)、同社が開発・提供をする児童発達支援・放課後等デイサービス向けクラウドサービス「コノベル」が第18回キッズデザイン賞を受賞しました。

VISH「コノベル」第18回キッズデザイン賞

■第18回キッズデザイン賞

主催 :特定非営利活動法人キッズデザイン協議会

後援 :経済産業省、内閣府、消費者庁、こども家庭庁

<表彰部門>

・子どもたちの安全・安心に貢献するデザイン部門

・子どもたちの創造性と未来を拓くデザイン部門

・子どもたちを産み育てやすいデザイン部門

■児童発達支援・放課後等デイサービスの業務における課題

社会全体で子どもたちへの療育の必要性が認められ、児童発達支援・放課後等デイサービスが増加。

現在、療育施設は全国で約30,000施設を突破しました。

■「コノベル」が提供する3つの価値

【1】児発・放デイに特化した唯一のサービス

児発・放デイに特化した唯一のサービスで、「煩雑かつ不定期な利用予定の調整」や「発達障がいに必要な療育の記録」といった独自の業務に柔軟に対応可能です。

【2】直感的で分かりやすい画面デザイン

パソコンなどのデジタル媒体に苦手意識のある職員・保護者でも使いやすくするため、直感的でわかりやすいUI/UXを採用。

「コノベル」の使用イメージ

【3】全ての人の笑顔を実現するため無償提供

「子どもを真ん中に関わる人全てに笑顔とゆとりを」をコンセプトに、1日でも早く障がい児童福祉に関わる方の負担軽減を支援するべく、無償で利用できる【スマイルプラン】を提供。

■キッズデザイン賞とは

キッズデザイン賞は、「子どもたちが安全に暮らす」「子どもたちが感性や創造性豊かに育つ」「子どもを産み育てやすい社会をつくる」という目的を満たす、製品・サービス・空間・活動・研究の中から優れた作品を選び、広く社会に発信していくことを目的に2007年に創設されました。

子ども用にデザインされたものはもちろん、大人・一般向けに開発されたものでも、子どもや子育てに配慮されたデザインであればすべてが対象です。

