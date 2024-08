講師は姿勢のHASS荒武先生！海泉寺「お寺でエンジョイ体操、姿勢教室」

海泉寺では、「お寺でエンジョイ体操、姿勢教室」を2024年9月14日午後4時から海泉寺本堂で開催予定です。

近隣住民や檀家檀信徒、または納骨堂や樹木葬墓へ納骨されたご家族や親戚の方、そして健康に気を使っている方、日頃から自分の姿勢を気にしている方など、どなたでも参加できます。

海泉寺の住職は僧侶でありながら鍼灸師の国家資格も保持しており、実際に鍼灸院で患者さんの治療もしています。

■イベントについて

「姿勢のHASS」は日常生活の「姿勢」を意識した無理のない動きでそれぞれ個人が動かせる範囲内での運動となります。

普段動かさない筋肉や、逆に使わないといけない筋肉・筋(スジ)を意識した動きを、講師の荒武先生の指導でゆっくりと動かしていきます。

日常生活のなかで姿勢を意識していけるような運動で、初心者でもお年寄りでも子供でも女性も男性もどんな人にもそれぞれに適応した動きが可能です。

初めての方は受講参加費がお試し初回として1,000円(税込)、2回目以降は2,000円(税込)です。

レッスン時間は約60分で、お菓子とお茶が付いています。

■お申込みについて

参加希望の方は、「姿勢のHASS」代表の荒武 博之先生(090-7885-1285)まで直接予約下さい。

海泉寺に直接電話で予約することもできます。

・開催済

開催日:7月20日

場所 :天王寺区生玉町4-10 菩提寺(参加者15人)

・今後開催

開催日:8月24日午後2時から

場所 :天王寺区生玉町4-10 菩提寺

連絡先:06-6771-8691

開催日:9月14日午後4時から

場所 :浪速区恵美須西1-6-15 海泉寺

連絡先:06-6631-4393

開催日:10月20日

場所 :浪速区恵美須西1-6-15 海泉寺を予定※詳細決まり次第HPで発表しました

※海泉寺以外の寺院でも参加可能です。

各開催場所、定員になりしだい締め切りとなります。

■開催場所

施設名 :海泉寺(浄土宗 海泉寺 正岸院 龍元山)

場所 :〒556-0003 大阪市浪速区恵美須西1-6-15 海泉寺納骨堂

アクセス:南海高野線「今宮戎」駅 目の前

南海本線・JR環状線「新今宮」駅 徒歩6分

大阪メトロ御堂筋線・四つ橋線「大国町」駅 徒歩4分(3号出口)

大阪メトロ堺筋線「恵美須町」駅 徒歩4分(5号出口)

阪堺線「恵美須町」駅徒歩4分

各線「なんば」駅 徒歩10分〜

各線「天王寺」駅 徒歩25分

