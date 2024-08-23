±ð¤ä¤«¿§µ¤¤Î¡ÈÈëÌ©¡É¡¡¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¡Ä¡×1ÅÙ¤ÏÄü¤á¤¿Ì´ÉñÂæ¤ÇÌöÆ°¤¹¤ëÍýÍ³
¡ÖBsGravity¡×¡ÄÆÃ½¸¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡¢Âè1²ó¤Ï¥ê¡¼¥À¡¼¡ÖNUI¡×
¡¡³×¿·¤ò·Ð¤ÆÆÍ¤¿Ê¤à¡½¡½¡£¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÎµåÃÄ¸ø¼°¥À¥ó¥¹¡õ¥ô¥©¡¼¥«¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ï·ëÀ®11Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£º£µ¨¤Ï¿·¤¿¤Ê¡ÈÄ©Àï¡É¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¡¢¡ÖBsGravity¡Ê¥Ó¡¼¥º¥°¥é¥Ó¥Æ¥£¡Ë¡×¤È¤·¤ÆÌöÆ°¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡ÖBsGirls¡×9¿Í¤È¡ÖBsGuys¡×5¿Í¤ÎÃË½÷º®À®14¿Í¤Ç¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ò¤µ¤é¤ËÊ¨¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£Âè1²ó¤ÏºßÀÒ5Ç¯ÌÜ¤Ç¥ê¡¼¥À¡¼¤âÌ³¤á¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤Î¡ÖNUI¡×¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¡£
¡¡¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î¹ç³Ê¤òÄÌÃ£¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢¤Þ¤ÀÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖºÇ½é¤Ï¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£²¿¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¡Ä¡Ä¡£¡Ê·ëÀ®¡Ë11Ç¯ÌÜ¤Ç¤·¤¿¤·¡¢ËÜÅö¤Ë1¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤É¤¦°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤«¤Ê¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡£Âç¤¤ÊÆ·¤Ç¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ê¸ÀÍÕ¤òÁ°¤Ë½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¥µ¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼¤ÏºßÀÒ3Ç¯ÌÜ¤Î¡ÖHIYORI¡×¤È1Ç¯ÌÜ¤Î¡ÖKOTARO¡×¤Î2¿Í¤¬Ì³¤á¤Æ¤ª¤ê¡Ö¥µ¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼2¿Í¤Ë¤â»Ù¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¤Î³èÆ°¡£¤¦¤Þ¤¯¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤ë¡£
¡¡¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥ê¡¼¥À¡¼·Ð¸³¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤Ç¤â°ìÀÚ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡Ä¡Ä¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¼þ°Ï¤ÎÃÎ¿Í¤«¤é¤â¡Ö¡ØNUI¤¬¥ê¡¼¥À¡¼¡Ä¡Ä¡©¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ë¶Ã¤«¤ì¤ë¤³¤È¤¬·ë¹½¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£º£¤Ç¤Ï¡Ö»ä¤é¤·¤¯¡£»ä¤Î¿§¤Ç¥ê¡¼¥À¡¼¤ò¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½¼¼Â¤Î¿§¤òÞú¤Þ¤»¤ë¡£
¡¡º£µ¨¤«¤é¡ÖBsGuys¡×¤ò·Þ¤¨¤Æ¡¢ÃË½÷º®À®¥æ¥Ë¥Ã¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¡£¡ÖºÇ½é¤ÏÁÛÁü¤¬¤Ä¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¥Á¥¢¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê½÷À¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤Ê¡Ä¡Ä¡©¡¡¤ÈÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢Guys¤Î¿ÍÊÁ¤¬¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¤À¤ó¤À¤óÆëÀ÷¤ó¤Ç¤¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¡£Æü¡¹¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¼ê±þ¤¨¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¿¡£
¡ÖÃËÀ¤Ë¤·¤«½Ð¤»¤Ê¤¤ÎÏ¶¯¤µ¤Ê¤É¤âº£¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç½Ð¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹ÌÌ¤Ç¡¢Guys¤Î²ÃÆþ¤Ç¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È¡£Guys¤¬5¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡ÊÈæÎ¨¤Ï¡ËÈ¾¡¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Guys¤Î¿ÈÄ¹¤Ê¤É¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢9¿Í¤È5¿Í¤ÏÃúÅÙ¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖÀäÂÐ¤Ë¤â¤¦1²óÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÍá¤Ó¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¤â¡ÈÁÔÀä¤Ê²áµî¡É¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£6Ç¯Á°¡¢1ÅÙÌÜ¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤¿NUI¤Ï½ñÎà¿³ºº¤òÄÌ²á¤·¤¿¤¬¡Ö¼þ¤ê¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ò¸«¤¿»þ¤Ë¼«¿®¤ò¼º¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£1²ó¡¢¼Âà¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡ÊòÁ³¤È¤·¤¿1Ç¯¤ò²á¤´¤·¤¿¤¬¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤Æ¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡Ä¡£¤½¤³¤ÇÄü¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¿ÍÀ¸1²ó¤¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡£ÀäÂÐ¤Ë¤â¤¦1²óÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤È2ÅÙÌÜ¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¸³¡£¸«»ö¡¢¹ç³Ê¤·¤Æ¸«¤»¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Æüº¢¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÉÔ°Â¾É¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤¦NUI¤À¤¬¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤òÎ¥¤ì¤ë¤È¡Ö°Õ³°¤È²¿¤â¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¤Æü¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£·ë¹½¡¢µ¤³Ú¤ÊÀ³Ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ©È´¤¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºßÀÒ5Ç¯ÌÜ¤Ïº£µ¨¥Á¡¼¥àºÇÄ¹¡£¡Ö¡ÊÎò¤¬¡Ë1ÈÖ¾å¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡ÊBsGirls¤Ë¡ËÆþ¤Ã¤¿»þ¤è¤ê¤Ï¤ª»Ð¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£º£¤Ï¡Ø¿§µ¤¡Ù¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡ØÂç¿Í¤Î½÷À¡Ù¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡£±ð¤ä¤«¤ÊÍÙ¤ê¤Ç¡¢¿·»þÂå¤òÀÚ¤ê³«¤¯¡£¡Ê¿¿¼Æ·ò / Ken Mashiba¡Ë