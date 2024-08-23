本日の予定【発言・イベント】
9:30-12:00 衆議院財務金融委員会 閉会中審査開催、植田日銀総裁と鈴木財務相が出席
13:00-15:30 参議院財政金融委員会 閉会中審査、植田日銀総裁と鈴木財務相が出席
17:00 ECB調査ユーロ圏インフレ期待（7月）
21:00 ボスティック・アトランタ連銀総裁、CNBC出演
23:00 パウエルFRB議長、ジャクソンホール会合で経済見通しについて講演（質疑応答なし）
23:35 レーンECBチーフエコノミスト、ジャクソンホール会合で講演
24日0:00 ベイリー英中銀総裁、ジャクソンホール会合で講演
1:30 グールズビー・シカゴ連銀総裁、CNBCインタビュー応じる
2:45 グールズビー・シカゴ連銀総裁、FOXビジネスインタビュー応じる
3:15 グールズビー・シカゴ連銀総裁、ブルームバーグTVインタビュー応じる
カンザスシティ連銀主催年次シンポジウム「金融政策の有効性と伝達の再評価」（通称：ジャクソンホール会合、～24日）
※予定は変更することがあります
13:00-15:30 参議院財政金融委員会 閉会中審査、植田日銀総裁と鈴木財務相が出席
17:00 ECB調査ユーロ圏インフレ期待（7月）
21:00 ボスティック・アトランタ連銀総裁、CNBC出演
23:00 パウエルFRB議長、ジャクソンホール会合で経済見通しについて講演（質疑応答なし）
23:35 レーンECBチーフエコノミスト、ジャクソンホール会合で講演
24日0:00 ベイリー英中銀総裁、ジャクソンホール会合で講演
1:30 グールズビー・シカゴ連銀総裁、CNBCインタビュー応じる
2:45 グールズビー・シカゴ連銀総裁、FOXビジネスインタビュー応じる
3:15 グールズビー・シカゴ連銀総裁、ブルームバーグTVインタビュー応じる
カンザスシティ連銀主催年次シンポジウム「金融政策の有効性と伝達の再評価」（通称：ジャクソンホール会合、～24日）
※予定は変更することがあります