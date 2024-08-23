「AQUOS wish4 SH-52E」が2週連続1位！ 今売れてるAndroidスマートフォンTOP10 2024/8/23
「BCNランキング」2024年7月12日から18日の日次集計データによると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 AQUOS wish4 SH-52E（シャープ）
2位 Pixel 8a(au)（Google）
3位 Redmi 12 5G XIG03（Xiaomi）
4位 Pixel 8a(SoftBank)（Google）
5位 Pixel 8a(NTT docomo（Google）
6位 AQUOS wish3 SH-53D（シャープ）
7位 A79 5G(Y!mobile) （OPPO）
8位 arrows We2 FCG02（FCNT）
9位 Redmi 12 5G XIG03（Xiaomi）
10位 Xperia 10 VI SO-52E（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 AQUOS wish4 SH-52E（シャープ）
2位 Pixel 8a(au)（Google）
3位 Redmi 12 5G XIG03（Xiaomi）
4位 Pixel 8a(SoftBank)（Google）
5位 Pixel 8a(NTT docomo（Google）
7位 A79 5G(Y!mobile) （OPPO）
8位 arrows We2 FCG02（FCNT）
9位 Redmi 12 5G XIG03（Xiaomi）
10位 Xperia 10 VI SO-52E（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。