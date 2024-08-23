1位 AQUOS wish4 SH-52E

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　「BCNランキング」2024年7月12日から18日の日次集計データによると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　AQUOS wish4 SH-52E（シャープ）

2位　Pixel 8a(au)（Google）

3位　Redmi 12 5G XIG03（Xiaomi）

4位　Pixel 8a(SoftBank)（Google）

5位　Pixel 8a(NTT docomo（Google）

6位　AQUOS wish3 SH-53D（シャープ）

7位　A79 5G(Y!mobile) （OPPO）

8位　arrows We2 FCG02（FCNT）

9位　Redmi 12 5G XIG03（Xiaomi）

10位　Xperia 10 VI SO-52E（ソニー）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。