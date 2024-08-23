日経225先物テクニカルポイント（23日夜間取引終了時点）
23日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比90円安の3万8140円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
43126.59円 ボリンジャーバンド3σ
41165.59円 ボリンジャーバンド2σ
40740.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
40050.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
39204.60円 ボリンジャーバンド1σ
38619.33円 75日移動平均
38140.00円 23日夜間取引終値
37918.00円 5日移動平均
37243.60円 25日移動平均
37169.25円 200日移動平均
36725.00円 一目均衡表・転換線
35640.00円 一目均衡表・基準線
35282.60円 ボリンジャーバンド-1σ
33321.61円 ボリンジャーバンド2σ
31360.61円 ボリンジャーバンド3σ
263.05円 22日日経平均株価現物終値
株探ニュース
43126.59円 ボリンジャーバンド3σ
41165.59円 ボリンジャーバンド2σ
40740.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
40050.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
39204.60円 ボリンジャーバンド1σ
38619.33円 75日移動平均
38140.00円 23日夜間取引終値
37918.00円 5日移動平均
37243.60円 25日移動平均
37169.25円 200日移動平均
36725.00円 一目均衡表・転換線
35640.00円 一目均衡表・基準線
35282.60円 ボリンジャーバンド-1σ
33321.61円 ボリンジャーバンド2σ
31360.61円 ボリンジャーバンド3σ
263.05円 22日日経平均株価現物終値
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