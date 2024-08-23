　23日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比90円安の3万8140円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

43126.59円　　ボリンジャーバンド3σ
41165.59円　　ボリンジャーバンド2σ
40740.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
40050.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
39204.60円　　ボリンジャーバンド1σ
38619.33円　　75日移動平均
38140.00円　　23日夜間取引終値
37918.00円　　5日移動平均
37243.60円　　25日移動平均
37169.25円　　200日移動平均
36725.00円　　一目均衡表・転換線
35640.00円　　一目均衡表・基準線
35282.60円　　ボリンジャーバンド-1σ
33321.61円　　ボリンジャーバンド2σ
31360.61円　　ボリンジャーバンド3σ
263.05円　　22日日経平均株価現物終値


株探ニュース