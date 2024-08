※2024年2月撮影

トップ画像、「井の頭線下北沢駅」の出入口を出るとすぐ右側に「小田急線」の改札口があります。そう言えば2019年(令和元年)に「小田急線」の【駅ぶら】を撮影した時に来ましたね。でもそれ以来です。

「井の頭線」の新しい高架線の下をくぐるとようやく見慣れた景色です。

かつては「小田急線」改札口の前を通って階段を下りると「下北沢南口商店街」のマクドナルドの前に出ていました。友人たちとも待ち合わせをした場所です。

※2024年2月撮影

「小田急線」の新しい駅の方に行ってエスカレーターを上がると「井の頭線」のホームからも見えた駅舎と同じビルの飲食店街「シモキタエキウエ」があります。地下化された「小田急線」の線路の上です。

※2024年2月撮影

西側も新しく階段が作られていました。どうもイマイチ勝手がわかりません。筆者がウロウロしていた頃とは劇的に変化してしまったので・・・。

※2024年2月撮影

アニメグッズ専門店もあります。

※2024年2月撮影

地上とのエスカレーターからジャーマンカフェレストラン。店内に“WISH YOU WERE BEER”というネオンサイン。これには笑いました。

※2024年2月撮影

言うまでもなく、英国のプログレ・バンド「PINK FLOYD」の1975年(昭和50年)のアルバム“WISH YOU WERE HERE”をもじったモノですね。全米・全英でチャート1位になったベストセラーでした。

余談ですが筆者は今でも頻繁にこのアルバムを聴きます。“Wish You were Here”は良い曲です。2006年(平成18年)に死去した初期のバンドリーダーだったSyd Barrettに献げられたという“Shine On You Crazy Diamond”が筆者は大好きです。興味のある方は、歌詞が素晴らしいコトも観賞してください。

閑話休題。

元の昔懐かしい「下北沢南口商店街」の方に戻ってきました。昔は、まっすぐ坂を下りていったのですが・・・。

※2024年2月撮影

今回は、新しく整備された「井の頭線」橋梁の北側に沿って東に歩いてみます。下北沢らしく古着屋さんがありますね。

※2024年2月撮影

飲食店が多くならんでいます。

※2024年2月撮影

かつて扡ビールが流行りましたが、今はクラフト・ビールに人気が集まっている様です。

※2024年2月撮影

実家の近くに明治屋があったので、筆者は犬を散歩させるついでに毎日輸入ビールを1本ずつ端から飲んでみたことがありました。

学生時代の話です。(笑)

(写真・文/住田至朗)

※駅構内などは京王電鉄さんの許可をいただいて撮影しています。

※鉄道撮影は鉄道会社と利用者・関係者等のご厚意で撮らせていただいているものです。ありがとうございます。

